[{"available":true,"c_guid":"6b0b52e8-3f58-4faf-ac26-8806d3c87619","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Marson kutathat majd víz után a magyar Puli Space Technologies találmánya, a Vízszimatoló nevű berendezés, így segítve a vörös bolygó feltérképezését.","shortLead":"A jelek szerint a Marson kutathat majd víz után a magyar Puli Space Technologies találmánya, a Vízszimatoló nevű...","id":"20250407_nasa-mars-chopper-nighthawk-puli-space-technologies-vizszimatolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b0b52e8-3f58-4faf-ac26-8806d3c87619.jpg","index":0,"item":"0e561c3a-7e18-4918-afd0-46eea04d0dc8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250407_nasa-mars-chopper-nighthawk-puli-space-technologies-vizszimatolo","timestamp":"2025. április. 07. 20:03","title":"Marsra mehet a magyar Vízszimatoló, a NASA helikoptere vinné magával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A nagy beszakadást minimális visszaerősödés követte, de azóta ismét gyengülőben van a magyar fizetőeszköz.","shortLead":"A nagy beszakadást minimális visszaerősödés követte, de azóta ismét gyengülőben van a magyar fizetőeszköz.","id":"20250407_forint-euro-dollar-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b.jpg","index":0,"item":"1728fe9e-bc8e-439c-acd3-cb476f5d01c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_forint-euro-dollar-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 10:07","title":"A forint körülnézett a világban, majd úgy döntött, a földbe áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5273532b-0bcd-45aa-9711-07ddf8ae1a17","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Érdekes dolgok derültek ki, amikor megnézték a hátteret, hol is készülhettek a fényképek Rogán Barbaráról.","shortLead":"Érdekes dolgok derültek ki, amikor megnézték a hátteret, hol is készülhettek a fényképek Rogán Barbaráról.","id":"20250405_Millios-szobaarak-szalloda-Rogan-Antal-felesege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5273532b-0bcd-45aa-9711-07ddf8ae1a17.jpg","index":0,"item":"04ae0cbf-5a76-4a36-8e1e-50fcea9458da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250405_Millios-szobaarak-szalloda-Rogan-Antal-felesege","timestamp":"2025. április. 05. 21:43","title":"Milliós szobaárak vannak a szállodában, ahol Rogán Antal feleségéről fényképek készültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14bb21cf-2620-49ad-bb4f-4d2ceba89a2f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy küszködő Red Bull-lal váltotta győzelemre a rajtelsőségét, maga mögé utasítva a papíron erősebb McLareneket, miközben a csapattársa csak a 12. lett. Lando Norris és Oscar Piastri a második és a harmadik helyért járó pontokat zsebelhette be. ","shortLead":"Egy küszködő Red Bull-lal váltotta győzelemre a rajtelsőségét, maga mögé utasítva a papíron erősebb McLareneket...","id":"20250406_forma-1-japan-nagydij-szuzuka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14bb21cf-2620-49ad-bb4f-4d2ceba89a2f.jpg","index":0,"item":"4b8ccfd2-890d-443b-966e-72067271e7a3","keywords":null,"link":"/sport/20250406_forma-1-japan-nagydij-szuzuka","timestamp":"2025. április. 06. 08:27","title":"Max Verstappen Szuzukában bebizonyította, mekkora bajnok ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3faa264-2c66-4152-9382-675c08e2ba94","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az Audi A5 legújabb külsőleg tölthető hibrid változata kétféle teljesítményszinttel és kétféle karosszériával érhető el.","shortLead":"Az Audi A5 legújabb külsőleg tölthető hibrid változata kétféle teljesítményszinttel és kétféle karosszériával érhető el.","id":"20250407_109-km-villannyal-magyarorszagon-a-legujabb-plugin-hibrid-audi-a5-phev","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3faa264-2c66-4152-9382-675c08e2ba94.jpg","index":0,"item":"64e6a10c-8f5a-4557-8cfa-5fe74546bcca","keywords":null,"link":"/cegauto/20250407_109-km-villannyal-magyarorszagon-a-legujabb-plugin-hibrid-audi-a5-phev","timestamp":"2025. április. 07. 06:41","title":"109 km villannyal: Magyarországon a legújabb plugin hibrid Audi A5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0de0480-afb5-4926-bdbf-c799e5227ae6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Elkezdte bevezetni a frissítések telepítésének új módját a Microsoft, de egyelőre akad néhány megkötés.","shortLead":"Elkezdte bevezetni a frissítések telepítésének új módját a Microsoft, de egyelőre akad néhány megkötés.","id":"20250406_microsoft-windows-11-ujrainditas-nelkuli-frissites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0de0480-afb5-4926-bdbf-c799e5227ae6.jpg","index":0,"item":"54cb5661-4d69-4314-99f8-e25467aa2aa7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250406_microsoft-windows-11-ujrainditas-nelkuli-frissites","timestamp":"2025. április. 06. 10:03","title":"Minden Windows-használó örülhet: megérkezett az újraindítás nélküli frissítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4576a106-adcb-4458-a867-dcafa5ff82ce","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"A jéghegy mellett ő volt a Titanic másik főgonosza, de már korábban is sokat tett az örökkévalóságért: szerepelt a Twin Peaksben, az Orlandóban, és felbukkant a Vissza a jövőbe háttérarcai közt. Nemrég Marlon Brando bőrébe bújt, és a hasonlóság megdöbbentő. A Zoolanderben Billy Zane-t alakította, és a hasonlóság ugyancsak megdöbbentő volt. Billy Zane-nel beszélgettünk a hős szerepről, a James Cameronban élő kamionosról és arról, hogy mit kiabálnak utána az utcán.","shortLead":"A jéghegy mellett ő volt a Titanic másik főgonosza, de már korábban is sokat tett az örökkévalóságért: szerepelt a Twin...","id":"20250407_Billy-Zane-exkluziv-interju-Titanic-Orlando-Zoolander","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4576a106-adcb-4458-a867-dcafa5ff82ce.jpg","index":0,"item":"92cabd6b-f90e-43b1-860e-ceb8dc687add","keywords":null,"link":"/360/20250407_Billy-Zane-exkluziv-interju-Titanic-Orlando-Zoolander","timestamp":"2025. április. 07. 17:32","title":"Billy Zane a HVG-nek: Ha az ember a Titanicot forgatja, akkor bizony vizes lesz!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fec7baa7-9e9b-4806-bfe8-2c3c74e224ab","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Donald Trump azoknak az erősembereknek az élén áll, akiket a hatalmi ágak szétválasztása. Erről beszélt a bécsi Kuriernak Wolfgang Merkel német demokráciakutató, aki régóta úgy véli, hogy a „demokrácia hanyatlik”.","shortLead":"Donald Trump azoknak az erősembereknek az élén áll, akiket a hatalmi ágak szétválasztása. Erről beszélt a bécsi...","id":"20250407_Wolfgang-Merkel-Kurier-Trump-sikere-utanzasra-osztokeli-az-autokratakat-a-vilagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fec7baa7-9e9b-4806-bfe8-2c3c74e224ab.jpg","index":0,"item":"fa56742d-21b2-47ea-9222-e066a3364957","keywords":null,"link":"/360/20250407_Wolfgang-Merkel-Kurier-Trump-sikere-utanzasra-osztokeli-az-autokratakat-a-vilagban","timestamp":"2025. április. 07. 07:15","title":"Német demokrácia-szakértő: Trump sikere utánzásra ösztökéli az autokratákat a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]