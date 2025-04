Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4ad425ef-137e-4281-9172-72b1a0225b5f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A magyar külügyminiszter szerint egy olyan dokumentumról van szó, ami még az előző elnök idején készült el.","shortLead":"A magyar külügyminiszter szerint egy olyan dokumentumról van szó, ami még az előző elnök idején készült el.","id":"20250407_szijjarto-peter-pressman-vamok-jelentes-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ad425ef-137e-4281-9172-72b1a0225b5f.jpg","index":0,"item":"9da537da-fdf1-4057-8f44-0b7a8bd21648","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_szijjarto-peter-pressman-vamok-jelentes-usa","timestamp":"2025. április. 07. 17:31","title":"Szijjártó: Pressman diktálta a vámokat indokló amerikai jelentés Magyarországra vonatkozó részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c3e4785-d5bd-4d6c-8400-9ee9d55b0f26","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Trump szerint a kínaiak alkut akarnak kötni, csak nem tudják, hogyan tegyék.","shortLead":"Trump szerint a kínaiak alkut akarnak kötni, csak nem tudják, hogyan tegyék.","id":"20250408_A-Kinaval-szembeni-vamok-szerdan-legalabb-104-szazalekra-emelkednek-kozolte-a-Feher-Haz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c3e4785-d5bd-4d6c-8400-9ee9d55b0f26.jpg","index":0,"item":"f1149b6a-f093-48e4-a361-0e77097356b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250408_A-Kinaval-szembeni-vamok-szerdan-legalabb-104-szazalekra-emelkednek-kozolte-a-Feher-Haz","timestamp":"2025. április. 08. 20:12","title":"A Kínával szembeni vámok szerdán legalább 104 százalékra emelkednek – közölte a Fehér Ház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e693297c-0dc9-407c-b8e8-c95432b7c420","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A több tekintetben is csalódást keltő jelenlegi AMG C 63 utódjában várhatóan nem V8-as, hanem 6 hengeres motor lesz.","shortLead":"A több tekintetben is csalódást keltő jelenlegi AMG C 63 utódjában várhatóan nem V8-as, hanem 6 hengeres motor lesz.","id":"20250409_alig-veszik-igy-tavozik-a-kinalatbol-a-4-hengeres-mercedes-amg-c-63","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e693297c-0dc9-407c-b8e8-c95432b7c420.jpg","index":0,"item":"cd92ab54-7ddd-40ce-8d0c-4bbd4facc75f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250409_alig-veszik-igy-tavozik-a-kinalatbol-a-4-hengeres-mercedes-amg-c-63","timestamp":"2025. április. 09. 07:59","title":"Alig veszik, így távozik a kínálatból a méregerős, de csak 4 hengeres Mercedes-AMG C 63","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fb02faf-6e8a-4870-8beb-ff6f016f3ec1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A hétfő reggeli -6, -8 fokos hőmérsékletek országszerte jelentős károkat okoztak a virágzó gyümölcsösökben, különösen az északi és északkeleti térségekben. A károk a korán virágzó kajsziban és mandulában szinte teljes körűek, de az őszibarack, a meggy, a cseresznye és a szilva is jelentős károsodást szenvedhetett.","shortLead":"A hétfő reggeli -6, -8 fokos hőmérsékletek országszerte jelentős károkat okoztak a virágzó gyümölcsösökben, különösen...","id":"20250408_Orszagos-fagykar-sujtja-a-gyumolcsosoket-sarkvideki-legtomeg-okozott-komoly-vesztesegeket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fb02faf-6e8a-4870-8beb-ff6f016f3ec1.jpg","index":0,"item":"63ca41ba-3463-4b1c-a63b-c2c4deed0d82","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250408_Orszagos-fagykar-sujtja-a-gyumolcsosoket-sarkvideki-legtomeg-okozott-komoly-vesztesegeket","timestamp":"2025. április. 08. 20:33","title":"Országszerte fagykár sújtja a gyümölcsösöket, több területen brutális a veszteség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25079c2f-ab48-4206-90b5-9df9d930244c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Üzemkezdésre állhat helyre a közlekedés az M2-es metróvonalon.","shortLead":"Üzemkezdésre állhat helyre a közlekedés az M2-es metróvonalon.","id":"20250408_BKV-a-szerda-reggel-mar-mukodhet-a-teljes-M2-es-metro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25079c2f-ab48-4206-90b5-9df9d930244c.jpg","index":0,"item":"0463fad5-e3f9-4df3-85f5-37c9f9ca49d5","keywords":null,"link":"/itthon/20250408_BKV-a-szerda-reggel-mar-mukodhet-a-teljes-M2-es-metro","timestamp":"2025. április. 08. 22:01","title":"BKV: a szerda reggel már működhet a teljes M2-es metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91e04b71-d2ff-479f-85a2-21bbe2106c8d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha még A kis hableányt is hozzácsapjuk, több szén-dioxidot bocsátottak ki, mint néhány nagyobb repülőtér egy egész évben.","shortLead":"Ha még A kis hableányt is hozzácsapjuk, több szén-dioxidot bocsátottak ki, mint néhány nagyobb repülőtér egy egész...","id":"20250408_hofeherke-disney-karbonlabnyom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91e04b71-d2ff-479f-85a2-21bbe2106c8d.jpg","index":0,"item":"ef652808-80d5-4d1a-8cb8-37c2cea15532","keywords":null,"link":"/kultura/20250408_hofeherke-disney-karbonlabnyom","timestamp":"2025. április. 08. 16:38","title":"A Disney Hófehérkéjének nagyobb volt a karbonlábnyoma, mint a legutóbbi Halálos iramban-filmnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"721cf257-0edc-4154-8b7a-7a50012b484e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szabadság hídon azért állítottak elő egy férfit, mert törött üveggel sétált a gyűlés résztvevői között.","shortLead":"A Szabadság hídon azért állítottak elő egy férfit, mert törött üveggel sétált a gyűlés résztvevői között.","id":"20250409_Tobb-hidfoglaloval-szemben-is-eljarast-inditott-a-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/721cf257-0edc-4154-8b7a-7a50012b484e.jpg","index":0,"item":"cb37def6-cf67-456b-98c9-a9a863febd50","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_Tobb-hidfoglaloval-szemben-is-eljarast-inditott-a-rendorseg","timestamp":"2025. április. 09. 08:18","title":"Több hídfoglalóval szemben is eljárást indított a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92d8ff3a-0084-4947-98c4-27eb368925e1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"A sportállamtitkár szerint hamarosan minden rendelkezésre áll majd Magyarországon a felkészüléshez a nagy nemzetközi versenyekre. Schmidt Ádám arról is beszélt, hogy a magyar álláspont szerint nem szabad az orosz és fehérorosz sportolókat büntetni Moszkva Ukrajna ellen indított háborújáért.","shortLead":"A sportállamtitkár szerint hamarosan minden rendelkezésre áll majd Magyarországon a felkészüléshez a nagy nemzetközi...","id":"20250407_tatai-edzotabor-sportszovetseg-sportolok-felkeszules-magyarorszag-schmidt-adam-sportallamtitkar-orosz-feherorosz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92d8ff3a-0084-4947-98c4-27eb368925e1.jpg","index":0,"item":"4eb282ed-8db2-4bbc-aa30-2db742eb3a46","keywords":null,"link":"/sport/20250407_tatai-edzotabor-sportszovetseg-sportolok-felkeszules-magyarorszag-schmidt-adam-sportallamtitkar-orosz-feherorosz","timestamp":"2025. április. 07. 18:29","title":"Arra köteleznék a sportszövetségeket, hogy az államtól kapott pénzt itthon költsék el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]