Mikrobák egy új törzsét fedezték fel az amerikai Michigani Állami Egyetem kutatói. Ezek az organizmusok talajban, 21 méterrel a felszín alatt élnek, a kutatók szerint pedig nagy szerepük van a talajvíz megtisztításában. James Tiedje, a kutatás vezetője szerint a most felfedezett mikrobák támpontot adhatnak a szennyező anyagok ivóvízből való kiszűrésére.

Az Interesting Engineering beszámolója szerint a CSP1-3 nevű mikrobatörzset Iowa és Kína talajmintáiban sikerült azonosítani. Mindkét területen mély, szerkezetileg hasonló talaj található, ami segíthet meghatározni, hogy a mikrobák több helyen is előfordulnak-e.

A DNS-elemzés azt mutatta, hogy a baktériumok ősei több millió évvel ezelőtt vízi környezetben, meleg forrásokban és édesvizekben éltek. Evolúciós fejlődésük során legalább egyszer jelentősen megváltozott az életterük: a vízből a talaj felső rétegébe kerültek át, majd onnan a talaj mélyén találtak új élőhelyet maguknak. Tiedje és csapata szerint a vizsgált rétegben ezeknek a baktériumoknak még mindig aktív az anyagcseréjük. A szakember szerint mindez azt mutatja, hogy téves az a feltételezés, miszerint ezek a mikroorganizmusok a spórákhoz hasonló módon alvó állapotban vannak: nagyon is aktívak, és lassan növekednek.

A kutatókat az is meglepte, hogy ezek a baktériumok nemcsak részei az adott talajrétegnek, hanem dominálják is a területet: 50, vagy még magasabb százalékban vannak ott jelen. Az erről szóló tanulmány a Proceedings of the National Academy of Sciences című tudományos lapban jelent meg.

Odavághatnak a talajvíznek, mérgezővé válhat, inni és locsolni sem lehet majd vele Német kutatók számítása szerint 2100-ra akár több száz millió ember élhet majd olyan területen, ahol a globális felmelegedés miatt fogyaszthatatlanná válik a talajvíz.

A talaj a Föld legnagyobb természetes vízszűrője, amely különböző fizikai, kémiai és biológiai folyamatokon keresztül tisztítja meg a vizet. Míg azonban a felszíni talaj csak kis térfogatot és gyors áramlást képes kezelni, a mély talaj lényegesen több vizet tart vissza, így biztosítva azt a környezetet, ahol a CSP1-3 is aktív.

Mivel a szén és a nitrogén kimosódik a felső talajrétegből, a törzs ezekből az elemekből táplálkozik, hogy elősegítse a víztisztítási folyamatot. „A CSP1-3 azok, amelyek feltakarítják azt a szennyeződést, ami a talaj felszínén átjutott” – magyarázza Tiedje.

A csapat most laboratóriumi keretek között próbálja meg szaporítani és vizsgálni a baktériumot. A szakember szerint azonban ez nem lesz egyszerű dolog, ugyanis rendkívül nehéz szimulálni azt a környezetet, amiben élnek.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának tudományos felfedezésekről is hírt adó Facebook-oldalát.