Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2d0ea4c0-2b32-4c76-bad3-8a94c14ac316","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb országgyűlési képviselőjelölteket mutatott be a párt, köztök van Rónai Sándor, volt európai parlamenti képviselő is, aki Dunakeszin indult.","shortLead":"Újabb országgyűlési képviselőjelölteket mutatott be a párt, köztök van Rónai Sándor, volt európai parlamenti képviselő...","id":"20250409_szentendre-kalman-olga-valasztas-jelolt-demokratikus-koalicio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d0ea4c0-2b32-4c76-bad3-8a94c14ac316.jpg","index":0,"item":"b5d40dfb-8224-4cd1-950b-e34174d5b728","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_szentendre-kalman-olga-valasztas-jelolt-demokratikus-koalicio","timestamp":"2025. április. 09. 11:31","title":"Szentendrén indítja Kálmán Olgát a Demokratikus Koalíció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9473c2-7f9c-47dd-a026-4179f24050bf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Városligetben rendezett csütörtöki ingyenes koncert fél hétkor kezdődik.","shortLead":"A Városligetben rendezett csütörtöki ingyenes koncert fél hétkor kezdődik.","id":"20250409_A-mali-blues-Budapest-Ritmo-Fatoumata-Diawara-fulu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a9473c2-7f9c-47dd-a026-4179f24050bf.jpg","index":0,"item":"ee0849a2-48df-4bdd-920b-cc6583b4e069","keywords":null,"link":"/kultura/20250409_A-mali-blues-Budapest-Ritmo-Fatoumata-Diawara-fulu","timestamp":"2025. április. 09. 10:24","title":"A mali blues világsztárjával és maszkos francia technóval indul a Budapest Ritmo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9337a9c-37a5-4c40-8fc5-67444bd8faf9","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A múlt héten elszenvedett veszteségek ledolgozására persze nem volt elég.","shortLead":"A múlt héten elszenvedett veszteségek ledolgozására persze nem volt elég.","id":"20250409_Elkepeszto-szarnyalast-hozott-az-amerikai-reszvenypiacon-Trump-legujabb-bejelentese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9337a9c-37a5-4c40-8fc5-67444bd8faf9.jpg","index":0,"item":"c6dfac6f-2bfa-42e3-8c5f-22335e6612f4","keywords":null,"link":"/kkv/20250409_Elkepeszto-szarnyalast-hozott-az-amerikai-reszvenypiacon-Trump-legujabb-bejelentese","timestamp":"2025. április. 09. 22:52","title":"Elképesztő szárnyalást hozott az amerikai részvénypiacon Trump legújabb bejelentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7672aa4-395c-4b4d-90a4-81a9658f7b95","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az oroszok ismét Szergej Lavrov külügyminisztert küldik.","shortLead":"Az oroszok ismét Szergej Lavrov külügyminisztert küldik.","id":"20250408_egyesult-allamok-oroszorszag-targyalas-isztambul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7672aa4-395c-4b4d-90a4-81a9658f7b95.jpg","index":0,"item":"9c97d4f0-c32d-4ea7-afe7-c976ced0c91f","keywords":null,"link":"/vilag/20250408_egyesult-allamok-oroszorszag-targyalas-isztambul","timestamp":"2025. április. 08. 19:16","title":"Isztambulban lesznek a csütörtöki orosz–amerikai tárgyalások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943f7434-f6d0-441a-9695-815559a8c807","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"A gyülekezési jog korlátozása miatt szervezett tiltakozásokkal sikerült nyilvánossághoz jutniuk a Tisza hatalmasra nőtt árnyékában már alig-alig látszó kisebb pártoknak – és ez most még jól is jön az ellenzék megosztásában érdekelt Fidesznek.","shortLead":"A gyülekezési jog korlátozása miatt szervezett tiltakozásokkal sikerült nyilvánossághoz jutniuk a Tisza hatalmasra nőtt...","id":"20250409_hvg-valasztasi-rendszer-nepszeruseg-Tisza-Magyar-Fidesz-Orban-kispartok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/943f7434-f6d0-441a-9695-815559a8c807.jpg","index":0,"item":"7170b7f7-f495-4938-89d6-a6d470789075","keywords":null,"link":"/360/20250409_hvg-valasztasi-rendszer-nepszeruseg-Tisza-Magyar-Fidesz-Orban-kispartok","timestamp":"2025. április. 09. 06:30","title":"A bejutási küszöb leszállítása nem segítene Orbánnak, ha győz a Tisza, kétharmada is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a078437-76c2-48cf-844a-e0dd6a11e6b5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy véletlenszerű ellenőrzés során bukott le.","shortLead":"Egy véletlenszerű ellenőrzés során bukott le.","id":"20250409_Reszeg-pilota-miatt-nem-szallhatott-fel-a-repulogep-Dublinban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a078437-76c2-48cf-844a-e0dd6a11e6b5.jpg","index":0,"item":"a609cf8f-b0be-4c9c-9e23-63e14a70c9ac","keywords":null,"link":"/vilag/20250409_Reszeg-pilota-miatt-nem-szallhatott-fel-a-repulogep-Dublinban","timestamp":"2025. április. 09. 20:44","title":"Részeg pilóta miatt nem szállhatott fel egy repülőgép Dublinban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83cb781d-c86a-4805-bda9-401ebc7efa81","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Viszlát, motorszám. ","shortLead":"Viszlát, motorszám. ","id":"20250410_Modosul-egy-fontos-bejegyzes-a-magyar-forgalmikban-motorszam-motorkod","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/83cb781d-c86a-4805-bda9-401ebc7efa81.jpg","index":0,"item":"4cb32ef2-ecdf-4235-91b7-317458bd0bba","keywords":null,"link":"/cegauto/20250410_Modosul-egy-fontos-bejegyzes-a-magyar-forgalmikban-motorszam-motorkod","timestamp":"2025. április. 10. 07:58","title":"Módosul egy fontos bejegyzés a magyar forgalmiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbfb2e48-28fe-445b-80ff-7b9e626f8880","c_author":"Fetter Dóra","category":"360","description":"Sokan arról számolnak be, hogy hiába veszi őket körül otthon szerető közeg, nem tudják úgy megélni a gyászukat, ahogyan arra legbelül vágynak. Vannak gyászolók, akik már tíz alkalom után megtapasztalják a megnyugvást egy önsegítő csoportban. Mi történik a gyászcsoportban? Milyen feladatokat kapnak a résztvevők? Van-e végpont a gyászfolyamatban, és hogyan érdemes gyászoló hozzátartozónk felé fordulni? Erről kérdeztük Nagy Zsolt mentálhigiénés szakembert.","shortLead":"Sokan arról számolnak be, hogy hiába veszi őket körül otthon szerető közeg, nem tudják úgy megélni a gyászukat, ahogyan...","id":"20250408_gyasz-halal-gyaszcsoport-interju-nagy-zsolt-mentalhigienia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbfb2e48-28fe-445b-80ff-7b9e626f8880.jpg","index":0,"item":"8a05b9df-06bd-43b6-954e-88c05ea647b3","keywords":null,"link":"/360/20250408_gyasz-halal-gyaszcsoport-interju-nagy-zsolt-mentalhigienia","timestamp":"2025. április. 08. 15:30","title":"Félve mondják ki, hogy jó volt – így működik a gyászcsoport, ahol a legnehezebb élethelyzettel segítenek megbirkózni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]