Több száz munkavállalójától vált meg a Google, írja a The Information egy, a helyzetre rálátó személyre hivatkozva. A leépítések érintik a cég szoftverrel (Android, Chrome) és hardverrel (Pixel) foglalkozó munkatársait is.

A lépésre azt követően került sor, hogy a Google januárban kilépési ajánlatot tett több munkavállalónak is. „A platformok és eszközök csapatok tavalyi egyesítése óta arra összpontosítottunk, hogy gyorsabbakká váljunk, és hatékonyabban működjünk. Ez a januárban felkínált önkéntes kilépési program mellett néhány pozíció leépítésével járt” – mondta a Google szóvivője a The Informationnek. A Reuters hírügynökség is kereste a vállalatot az ügyben, de egyelőre nem kaptak választ.

A Google-nél több leépítési hullám is volt az elmúlt években, a legjelentősebbet 2023 elején jelentették be – akkor 12 000 munkavállalótól váltak meg. De 2024 elején is volt egy leépítés a cégnél.

