[{"available":true,"c_guid":"219dcf85-c68e-4000-8696-cd69d0692d59","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók több mint 24 ezer ember egészségügyi adatait vizsgálva arra jutottak, hogy egyértelműen magasabb a demencia kialakulásának kockázata azoknál, akik házasságban élnek. ","shortLead":"Amerikai kutatók több mint 24 ezer ember egészségügyi adatait vizsgálva arra jutottak, hogy egyértelműen magasabb...","id":"20250409_hazassag-demencia-kialakulasanak-kockata-egeszseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/219dcf85-c68e-4000-8696-cd69d0692d59.jpg","index":0,"item":"b86fda5b-ac75-4318-b5fe-71130268f6fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20250409_hazassag-demencia-kialakulasanak-kockata-egeszseg","timestamp":"2025. április. 09. 20:03","title":"Meglepő hatás: növelheti a demencia kialakulásának kockázatát a házasság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdd80e34-13ac-4251-9437-40aba314488e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Olyannyira sikeres volt a Frankenjet-projekt, hogy a gépet már szolgálatba is állították.","shortLead":"Olyannyira sikeres volt a Frankenjet-projekt, hogy a gépet már szolgálatba is állították.","id":"20250410_mukodo-vadaszgep-f-35-szereles-frankenjet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cdd80e34-13ac-4251-9437-40aba314488e.jpg","index":0,"item":"e5775e5f-2823-4857-8cc0-29beb2734267","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250410_mukodo-vadaszgep-f-35-szereles-frankenjet","timestamp":"2025. április. 10. 17:45","title":"Összelegóztak egy működő vadászgépet két totálkáros F-35-ösből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6e11e38-fd93-4b24-895e-02c8aa1e9e38","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarországon kifejezetten nagy népszerűségnek örvend az állampapír befektetés. Mindez nem meglepő az előző évek bőséges reálhozamai mellett. A Bankmonitor szakértői megvizsgálják, hogy vajon megéri-e egy életen át a biztonságosnak tartott állampapírt megtakarítani?","shortLead":"Magyarországon kifejezetten nagy népszerűségnek örvend az állampapír befektetés. Mindez nem meglepő az előző évek...","id":"20250410_allampapir-nyugdij-megtakaritas-bankmonitor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6e11e38-fd93-4b24-895e-02c8aa1e9e38.jpg","index":0,"item":"c56f3481-acfb-4998-a869-7def2b45fc1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250410_allampapir-nyugdij-megtakaritas-bankmonitor","timestamp":"2025. április. 10. 05:13","title":"Megéri állampapírban takarékoskodni nyugdíjra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebeb44c2-ea59-4a3d-9c0d-da1e8707c2b0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A lehetetlen lehetséges: akár 16 éves mobilon is futhat a legújabb technológia, igaz, a telepítése nem két mozdulat. Ellenben megéri: számos korszerű funkció is működik rajta.","shortLead":"A lehetetlen lehetséges: akár 16 éves mobilon is futhat a legújabb technológia, igaz, a telepítése nem két mozdulat...","id":"20250410_chatgpt-alkalmazas-iphone-3gs-fejlesztes-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ebeb44c2-ea59-4a3d-9c0d-da1e8707c2b0.jpg","index":0,"item":"4d6f2196-ae3b-4927-8c6f-ea8bbc2a456e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250410_chatgpt-alkalmazas-iphone-3gs-fejlesztes-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 10. 16:03","title":"Megcsinálták: a kőkorszaki iPhone 3GS-en is fut a ChatGPT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c621708-327b-467a-b627-5ceabdd9d455","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A kifizetésről az április végi közgyűlésen döntenek.","shortLead":"A kifizetésről az április végi közgyűlésen döntenek.","id":"20250409_schmidt-maria-ungar-peter-bif-osztalek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c621708-327b-467a-b627-5ceabdd9d455.jpg","index":0,"item":"d8d2e0bb-65d9-475c-84ed-71cb99322a96","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250409_schmidt-maria-ungar-peter-bif-osztalek","timestamp":"2025. április. 09. 17:48","title":"Hatmilliárdos osztalékot fialhat a részvényeseknek a Schmidt Mária és Ungár Péter érdekeltségébe tartozó BIF Nyrt.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e91dab-fabb-4c83-8dc4-8a67eff264fa","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A mannheimi támadásban egy szélsőjobboldali aktivista súlyosan megsérült, egy rendőr pedig meghalt.","shortLead":"A mannheimi támadásban egy szélsőjobboldali aktivista súlyosan megsérült, egy rendőr pedig meghalt.","id":"20250408_nemetorszag-mannheim-keseles-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2e91dab-fabb-4c83-8dc4-8a67eff264fa.jpg","index":0,"item":"750693d3-220c-4d1e-acdc-8ecbfcc784be","keywords":null,"link":"/vilag/20250408_nemetorszag-mannheim-keseles-oroszorszag","timestamp":"2025. április. 08. 20:40","title":"ZDF: Oroszországban már azelőtt rákerestek egy németországi késelésre, hogy az megtörtént volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc339e49-f9b9-471c-b669-9928ac8e6936","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az állam és az önkormányzatok megvásárolják a bezárt vidéki Takarékfiók-ingatlanokat, hogy oda ATM-eket lehessen telepíteni. A kormány palackvisszaváltó automatákat is akar a falvakba.","shortLead":"Az állam és az önkormányzatok megvásárolják a bezárt vidéki Takarékfiók-ingatlanokat, hogy oda ATM-eket lehessen...","id":"20250410_A-kormany-automatasitja-a-falvakat-Meszaros-Lorinc-jol-jar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc339e49-f9b9-471c-b669-9928ac8e6936.jpg","index":0,"item":"61de3433-5147-4cdd-93b3-1698824ac675","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250410_A-kormany-automatasitja-a-falvakat-Meszaros-Lorinc-jol-jar","timestamp":"2025. április. 10. 10:31","title":"A kormány automatásítja a falvakat, Mészáros Lőrinc jól jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"195714ee-da6f-4868-92b4-5992afb1c229","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Erőszakos incidensre készülhetett Bohár Dániel a Tisza Párt balatonfüredi eseményén, de végül minden bizonnyal csalódnia kellett. Bohár sértetlenül távozott, a történtekről pedig maga is videót tett közzé – a jelenetek inkább róla, mintsem az őt körülvevő tömegről állítanak ki bizonyítványt.","shortLead":"Erőszakos incidensre készülhetett Bohár Dániel a Tisza Párt balatonfüredi eseményén, de végül minden bizonnyal...","id":"20250408_Bohar-Daniel-hiaba-provokalt-nem-sikerult-eroszakot-szitania-a-Tisza-rendezvenyen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/195714ee-da6f-4868-92b4-5992afb1c229.jpg","index":0,"item":"626bd1de-38a5-47bf-95dd-5222564141db","keywords":null,"link":"/itthon/20250408_Bohar-Daniel-hiaba-provokalt-nem-sikerult-eroszakot-szitania-a-Tisza-rendezvenyen","timestamp":"2025. április. 08. 19:52","title":"Magyarország két valósága: Bohár Dániel elment a Tisza-rendezvényére, szerinte belekötöttek, a felvételek szerint viszont ilyen nem történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]