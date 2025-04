Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"40c7a3d0-2f27-403c-8781-6bd2e99fd18c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Külön blogbejegyzésben összegezte a Meta a WhatsApp legújabb funkcióit – ezek érintik a csevegéseket, a hívásokat, valamint a csatornákat is. ","shortLead":"Külön blogbejegyzésben összegezte a Meta a WhatsApp legújabb funkcióit – ezek érintik a csevegéseket, a hívásokat...","id":"20250415_meta-whatsapp-uj-funkciok-csevegesek-hivasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40c7a3d0-2f27-403c-8781-6bd2e99fd18c.jpg","index":0,"item":"7700ead1-d8b9-4eb4-acbf-7552074b6161","keywords":null,"link":"/tudomany/20250415_meta-whatsapp-uj-funkciok-csevegesek-hivasok","timestamp":"2025. április. 15. 16:03","title":"Egy sor új funkciót kap a WhatsApp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91cde404-24b4-4786-8a66-a9e8c7b7dd94","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Elsősorban a legolcsóbb készülékeket érinti a Google új döntése, bizonyos hardverekre mostantól nem lehet friss Androidot telepíteni.","shortLead":"Elsősorban a legolcsóbb készülékeket érinti a Google új döntése, bizonyos hardverekre mostantól nem lehet friss...","id":"20250415_android-15-minimum-hardverigeny-hattertar-ram-memoria-valtozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91cde404-24b4-4786-8a66-a9e8c7b7dd94.jpg","index":0,"item":"e229d2cf-58bf-42d5-9e18-4f98eb711e84","keywords":null,"link":"/tudomany/20250415_android-15-minimum-hardverigeny-hattertar-ram-memoria-valtozas","timestamp":"2025. április. 15. 11:03","title":"Szigorított a Google: mostantól nem lehet ennél butább okostelefonokat kiadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3518571-f8d4-4fef-bb31-f46640fc5da2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A tűzoltók 5 vízsugárral oltják a lángokat.","shortLead":"A tűzoltók 5 vízsugárral oltják a lángokat.","id":"20250413_rakosrendezo-tuz-katasztrofavedelem-kepek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3518571-f8d4-4fef-bb31-f46640fc5da2.jpg","index":0,"item":"65d40417-d740-4ee2-a99c-32318e3ca623","keywords":null,"link":"/itthon/20250413_rakosrendezo-tuz-katasztrofavedelem-kepek-ebx","timestamp":"2025. április. 13. 20:37","title":"Hatalmas lángokkal égett a hulladék Rákosrendezőn, fotókon a tűz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a9302ca-e4ce-4849-853f-c9c879ad7954","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Tisza Párt eredményt hirdetett a Nemzet hangja elnevezésű, Magyar Péter országjárásával egybekötött három hetes szavazásán. Összesen 13 kérdésben kérték ki az emberek véleményét, és a legtöbbnél elsöprő arányban voltak az igenek.","shortLead":"A Tisza Párt eredményt hirdetett a Nemzet hangja elnevezésű, Magyar Péter országjárásával egybekötött három hetes...","id":"20250413_Itt-a-Nemzet-hangja-szavazas-reszletes-eredmenye-a-kerdesek-tobbsegenel-90-szazalek-felett-az-igenek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a9302ca-e4ce-4849-853f-c9c879ad7954.jpg","index":0,"item":"6737cacb-7c6a-4918-8867-f5e5797e3828","keywords":null,"link":"/itthon/20250413_Itt-a-Nemzet-hangja-szavazas-reszletes-eredmenye-a-kerdesek-tobbsegenel-90-szazalek-felett-az-igenek-ebx","timestamp":"2025. április. 13. 19:43","title":"Itt a Nemzet hangja szavazás részletes eredménye, a kérdések többségénél 90 százalék felett az igenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d769af2-948e-4d58-a9cc-b83dbdb77800","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kinyerhetők voltak a felhasználó előzményei a Google Chrome-ból egy biztonsági probléma miatt, amit most, két évtized után végre javítanak.","shortLead":"Kinyerhetők voltak a felhasználó előzményei a Google Chrome-ból egy biztonsági probléma miatt, amit most, két évtized...","id":"20250415_google-chrome-bongeszo-20-eves-adatvedelmi-problema-elozmenyek-szivargasa-javitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d769af2-948e-4d58-a9cc-b83dbdb77800.jpg","index":0,"item":"ebf86a86-57b0-4162-a006-78f18aa416b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250415_google-chrome-bongeszo-20-eves-adatvedelmi-problema-elozmenyek-szivargasa-javitas","timestamp":"2025. április. 15. 12:03","title":"20 éves adatvédelmi problémát javít a Google a Chrome böngészőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3916e26a-03cd-4b8c-b95a-6cd544917ebe","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ha szerényebb mértékben is, mint a múlt héten, de most is olcsóbb lesz a tankolás. ","shortLead":"Ha szerényebb mértékben is, mint a múlt héten, de most is olcsóbb lesz a tankolás. ","id":"20250414_Nincs-vege-az-arcsokkenesnek-a-benzinkutakon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3916e26a-03cd-4b8c-b95a-6cd544917ebe.jpg","index":0,"item":"b26ca114-feae-4df6-b711-f0a0a558b78e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250414_Nincs-vege-az-arcsokkenesnek-a-benzinkutakon","timestamp":"2025. április. 14. 10:47","title":"Nincs vége az árcsökkenésnek a benzinkutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bc88d4a-53f0-4cc7-abcb-ace2d9dc5176","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy szék és egy egyszerű tornagyakorlat elegendő ahhoz, hogy rájöjjön az ember, mennyire erősek a lábai. Sőt, még szék sem kell hozzá.","shortLead":"Egy szék és egy egyszerű tornagyakorlat elegendő ahhoz, hogy rájöjjön az ember, mennyire erősek a lábai. Sőt, még szék...","id":"20250414_oregedes-egeszseg-ules-allas-kutatas-lab-egeszsege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5bc88d4a-53f0-4cc7-abcb-ace2d9dc5176.jpg","index":0,"item":"fd716501-07e7-4b2b-8e2d-fe76e9ad313d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250414_oregedes-egeszseg-ules-allas-kutatas-lab-egeszsege","timestamp":"2025. április. 14. 19:03","title":"Kíváncsi, mennyire számít idősnek? Végezze el ezt a tesztet, 30 másodperc az egész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98fd5bb6-f2ef-48ac-9bfe-ca5e4db00985","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Állítólag korábban is volt már olyan ügyük, ami miatt vizsgálatot kellett indítani, egyik gépül például a hatóságok szerint alkalmatlan volt a repülésre. ","shortLead":"Állítólag korábban is volt már olyan ügyük, ami miatt vizsgálatot kellett indítani, egyik gépül például a hatóságok...","id":"20250414_A-hat-embereletet-kovetelo-helikopterbaleset-utan-beszunteti-mukodeset-az-uzemelteto-ceg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98fd5bb6-f2ef-48ac-9bfe-ca5e4db00985.jpg","index":0,"item":"136f5177-938b-4f5b-81ea-3a25123faa7d","keywords":null,"link":"/vilag/20250414_A-hat-embereletet-kovetelo-helikopterbaleset-utan-beszunteti-mukodeset-az-uzemelteto-ceg","timestamp":"2025. április. 14. 08:46","title":"A hat emberéletet követelő helikopter-baleset után beszünteti működését az üzemeltető cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]