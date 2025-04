Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8bcd6c45-0069-4a9a-8a9b-13d30b654b7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egykori közlekedési államtitkár szerint Lázár János törvénymódosítása a vidéki Magyarországot sújtja majd a leginkább.","shortLead":"Az egykori közlekedési államtitkár szerint Lázár János törvénymódosítása a vidéki Magyarországot sújtja majd...","id":"20250414_vitezi-david-lazar-janos-kozlekedesi-torveny-modositas-jaratritkitas-vonalbezaras-sztrajkjog","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bcd6c45-0069-4a9a-8a9b-13d30b654b7d.jpg","index":0,"item":"303b96e8-808b-455a-80a3-65b9c6bdedff","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_vitezi-david-lazar-janos-kozlekedesi-torveny-modositas-jaratritkitas-vonalbezaras-sztrajkjog","timestamp":"2025. április. 14. 21:32","title":"Vitézy: A közlekedési törvény módosítása fekete nap a közlekedéspolitikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe49a751-899e-49b3-91cd-cbe6a3368993","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Világszerte elérhetetlenné vált a One UI 7-es frissítés, miután a Samsung átmenetileg visszavonta azt.","shortLead":"Világszerte elérhetetlenné vált a One UI 7-es frissítés, miután a Samsung átmenetileg visszavonta azt.","id":"20250414_samsung-galaxy-oneui7-frissites-felfuggesztes-hiba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe49a751-899e-49b3-91cd-cbe6a3368993.jpg","index":0,"item":"9d5ab3ea-7798-4599-8d05-9c2c336f5169","keywords":null,"link":"/tudomany/20250414_samsung-galaxy-oneui7-frissites-felfuggesztes-hiba","timestamp":"2025. április. 14. 16:03","title":"Egy súlyos hiba miatt szünetel a Samsung mobilok nagy frissítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871ad47d-e80c-4bf5-bf90-69bba5da9fb1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Nemzet Hangja szavazás eredményétől Orbán Viktor eljutott a Tisza Párt–Brüsszel-paktumig.","shortLead":"A Nemzet Hangja szavazás eredményétől Orbán Viktor eljutott a Tisza Párt–Brüsszel-paktumig.","id":"20250414_orban-viktor-tisza-part-ukrajna-unios-tagsag-nemzet-hangja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/871ad47d-e80c-4bf5-bf90-69bba5da9fb1.jpg","index":0,"item":"3dbb0d9c-2b7a-44ea-b0af-5c38fbe85534","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_orban-viktor-tisza-part-ukrajna-unios-tagsag-nemzet-hangja","timestamp":"2025. április. 14. 17:05","title":"Orbán szerint a Tisza Párt igent mondott Ukrajna uniós tagságára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a8c4bf-f60a-4ef0-b594-77a8e4469e9e","c_author":"Kasza János","category":"360","description":"A „hogyan kell használni?” kérdésből bő két év alatt „most akkor melyiket használjam?” lett. Végigmentünk a mesterséges intelligencia magyarul elég jól tudó chatbotjain, hogy kiderüljön, melyiket mikor és mivel érdemes megszólítani.","shortLead":"A „hogyan kell használni?” kérdésből bő két év alatt „most akkor melyiket használjam?” lett. Végigmentünk a mesterséges...","id":"20250416_ai5-mesterteszt-mesterseges-intelligencia-chatbotok-osszehasonlitasa-chatgpt-gemini-deepseek-perplexity-le-chat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30a8c4bf-f60a-4ef0-b594-77a8e4469e9e.jpg","index":0,"item":"020e4419-03aa-458a-9473-e617fcc5e87b","keywords":null,"link":"/360/20250416_ai5-mesterteszt-mesterseges-intelligencia-chatbotok-osszehasonlitasa-chatgpt-gemini-deepseek-perplexity-le-chat","timestamp":"2025. április. 16. 14:30","title":"A Pride-tól a bevásárláson át az írásig – kipróbáltunk öt MI-t, hogy megmutassuk, melyik mire (nem) jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0956ed-eaf9-4e57-b4e4-ff23eec099b8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Új funkciót kapott a ChatGPT, amit az előfizetős felhasználók mellett az ingyenes verziót használók is megkapnak.","shortLead":"Új funkciót kapott a ChatGPT, amit az előfizetős felhasználók mellett az ingyenes verziót használók is megkapnak.","id":"20250416_openai-chatgpt-kepgeneralas-konyvtar-kep-mentetse","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c0956ed-eaf9-4e57-b4e4-ff23eec099b8.jpg","index":0,"item":"c1c2d306-f03d-437f-9217-0415b2f0df1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250416_openai-chatgpt-kepgeneralas-konyvtar-kep-mentetse","timestamp":"2025. április. 16. 14:03","title":"Elmenti a ChatGPT az összes képét, később is használhatja őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"335dd0a5-452a-4b9f-b220-2862b44c555e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK-s képviselő a jóformán üres teremnek tette le a képviselői esküjét, mert a fideszesek tüntetőleg kivonultak.","shortLead":"A DK-s képviselő a jóformán üres teremnek tette le a képviselői esküjét, mert a fideszesek tüntetőleg kivonultak.","id":"20250414_varju-laszlo-eskutetel-parlament-dk-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/335dd0a5-452a-4b9f-b220-2862b44c555e.jpg","index":0,"item":"e733fe62-56b1-4611-87c5-bc2ac55d3c26","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_varju-laszlo-eskutetel-parlament-dk-ebx","timestamp":"2025. április. 14. 18:58","title":"Szinte egyedül maradt Varju László a Parlamentben az eskütételére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c399be5-b637-49e6-8ba4-b28d2684bc75","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kedd délutánra már ötödik alkalommal hirdetett demonstrációt Hadházy Ákos a technofasiszta törvények visszavonásáért. Az Erzsébet hídon kezdték a tüntetést, majd a Karmelitához vonultak, ahol Pankotai Lili, Rainer-Micsinyei Nóra és Iványi Gábor is felszólalt. Ezután papírrepülőkkel támadták Orbán Viktor munkahelyét.","shortLead":"Kedd délutánra már ötödik alkalommal hirdetett demonstrációt Hadházy Ákos a technofasiszta törvények visszavonásáért...","id":"20250415_tuntetes-hadhazy-akos-erzsebet-hid-budai-var-percrol-percre-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c399be5-b637-49e6-8ba4-b28d2684bc75.jpg","index":0,"item":"20e6a5d0-3290-477d-987d-ad274c68d649","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_tuntetes-hadhazy-akos-erzsebet-hid-budai-var-percrol-percre-ebx","timestamp":"2025. április. 15. 16:52","title":"„Egyszer le fogják csukni Hadházyt, de ne most” – a Várba vonultak a tüntetők az Erzsébet hídról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ügyészség szerint az orvos legalább tizenöt páciensét ölte meg.","shortLead":"Az ügyészség szerint az orvos legalább tizenöt páciensét ölte meg.","id":"20250416_nemetorszag-vad-gyilkossag-emberoles-orvos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57.jpg","index":0,"item":"3e335105-ab7a-451b-a1a7-1c159423d2d5","keywords":null,"link":"/vilag/20250416_nemetorszag-vad-gyilkossag-emberoles-orvos","timestamp":"2025. április. 16. 12:48","title":"Halálos koktélt itatott a rábízott gyógyíthatatlan betegekkel egy német orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]