[{"available":true,"c_guid":"810818d4-d2b3-496b-a78e-e1853f6516f2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A román autógyártás három éve döntögeti saját rekordjait. A magyar autóipar visszaesik.","shortLead":"A román autógyártás három éve döntögeti saját rekordjait. A magyar autóipar visszaesik.","id":"20250116_Mikozben-Nagy-Marton-Nemetorszagra-mutogat-a-roman-autogyartas-rekordot-dontott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/810818d4-d2b3-496b-a78e-e1853f6516f2.jpg","index":0,"item":"884c0f48-dec7-4831-afc3-36b2893b158b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250116_Mikozben-Nagy-Marton-Nemetorszagra-mutogat-a-roman-autogyartas-rekordot-dontott","timestamp":"2025. január. 16. 08:35","title":"Miközben Nagy Márton Németországra mutogat, a román autógyártás rekordot döntött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6436d348-8e75-4983-84c2-254771e1aa59","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hónapok óta szivárognak az információk a Samsung új csúcstelefonjairól. Milyen specifikációval érkezhet a Galaxy S25, a Galaxy S25+ és a Galaxy S25 Ultra? Milyen árcédulát kaphatnak a telefonok? Jövünk a nem hivatalos válaszokkal.","shortLead":"Hónapok óta szivárognak az információk a Samsung új csúcstelefonjairól. Milyen specifikációval érkezhet a Galaxy S25...","id":"20250116_samsung-galaxy-s25-galaxy-s25-plus-galaxy-s25-utra-specifikacio-arazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6436d348-8e75-4983-84c2-254771e1aa59.jpg","index":0,"item":"a46d59f3-1e0c-4097-8f97-af4585ac51a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250116_samsung-galaxy-s25-galaxy-s25-plus-galaxy-s25-utra-specifikacio-arazas","timestamp":"2025. január. 16. 11:03","title":"Mit fognak tudni a Samsung új telefonjai? Tényleg drágábbak lesznek? Íme minden, amit most tudni lehet a Galaxy S25-ösökről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58acef0d-86ad-474e-b053-e704a78a63a8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az elmúlt 24 órában több millió ember keresett rá az Egyesült Államokban arra, amit Magyarországon már régóta tudni: mi az az oligarchia? A top 5 állam közül – ahonnan a legtöbb keresést indították – háromban Donald Trump nyert.","shortLead":"Az elmúlt 24 órában több millió ember keresett rá az Egyesült Államokban arra, amit Magyarországon már régóta tudni: mi...","id":"20250117_oligarchia-jelentese-google-kereses-joe-biden-bucsubeszede-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58acef0d-86ad-474e-b053-e704a78a63a8.jpg","index":0,"item":"462aa054-2827-42ec-80ff-185bd62341f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250117_oligarchia-jelentese-google-kereses-joe-biden-bucsubeszede-donald-trump","timestamp":"2025. január. 17. 08:59","title":"„Mi az az oligarchia?” – kilőtt a Google-keresések száma, miután Joe Biden búcsúbeszédében figyelmeztetett rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"835dec62-9007-4247-b362-37067e591c92","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az Aktuális nevű oldal októberben tért vissza, de november vége óta ismét hallgat.","shortLead":"Az Aktuális nevű oldal októberben tért vissza, de november vége óta ismét hallgat.","id":"20250117_aktualis-facebook-koltes-magyar-peter-tisza-part-lejaratas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/835dec62-9007-4247-b362-37067e591c92.jpg","index":0,"item":"57d8c91c-7cc5-4ea4-b6e0-be0abdb495f8","keywords":null,"link":"/itthon/20250117_aktualis-facebook-koltes-magyar-peter-tisza-part-lejaratas","timestamp":"2025. január. 17. 08:15","title":"Húszmillió forintot költött Magyar Pétert lejárató videókra a Filep „A Kopasz” Dávidhoz köthető Facebook-oldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba0c2da5-bf40-47a8-a553-01b0a406f76c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az üzletember azt mondta, nem követett el bűncselekményt, és nem is tudja, hogy kerül a bíróság elé.","shortLead":"Az üzletember azt mondta, nem követett el bűncselekményt, és nem is tudja, hogy kerül a bíróság elé.","id":"20250117_nobilis-kristof-tagadja-bunosseget-agrarminiszterium-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba0c2da5-bf40-47a8-a553-01b0a406f76c.jpg","index":0,"item":"5c680646-49c8-4929-9936-fe66fc43224f","keywords":null,"link":"/itthon/20250117_nobilis-kristof-tagadja-bunosseget-agrarminiszterium-birosag","timestamp":"2025. január. 17. 18:12","title":"Nobilis Kristóf tagadja bűnösségét az agrárminisztériumi visszaélés ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a8052b8-82f9-4f6b-bb52-c81b07976acb","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Rogán többszörösen is bizonyította, hogy nem két urat szolgál. Hűségesen kezeli, gyarapítja a rábízott vagyont, s közben olyan imádattal hódol a mammonnak, hogy nemcsak a saját, hanem a főnöke pénzét is fialtatja. Vélemény.","shortLead":"Rogán többszörösen is bizonyította, hogy nem két urat szolgál. Hűségesen kezeli, gyarapítja a rábízott vagyont, s...","id":"20250117_dobszay-janos-rogan-orban-publicisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a8052b8-82f9-4f6b-bb52-c81b07976acb.jpg","index":0,"item":"db682d72-9133-4e89-852b-dae66b928d85","keywords":null,"link":"/360/20250117_dobszay-janos-rogan-orban-publicisztika","timestamp":"2025. január. 17. 16:03","title":"Dobszay János: Orbán és Rogán immár egymás foglya, egymást fogja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbe0cf03-843f-4cc5-a8df-c4fda77ede9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszú interjút adott a hétfőn távozott amerikai nagykövet, melyben nemcsak arról beszélt, miért követett el stratégiai hibát a magyar kormány vele kapcsolatban, hanem arról is, miért kellett félbeszakítania egy vezető magyar tisztségviselőt. ","shortLead":"Hosszú interjút adott a hétfőn távozott amerikai nagykövet, melyben nemcsak arról beszélt, miért követett el stratégiai...","id":"20250116_David-Pressman-interju-New-York-Times-magyar-kormany-Orban-Viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbe0cf03-843f-4cc5-a8df-c4fda77ede9f.jpg","index":0,"item":"52cae9b8-7505-4e50-8b01-a06ad9845504","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_David-Pressman-interju-New-York-Times-magyar-kormany-Orban-Viktor","timestamp":"2025. január. 16. 15:18","title":"David Pressman: Magyarország egy kísérlet, amellyel szemben nem működnek a hagyományos diplomácia eszközei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f064746b-7f31-4b9a-98b0-646ba32af53d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ha kell második fordulót rendezni, az meg május 18-án. ","shortLead":"Ha kell második fordulót rendezni, az meg május 18-án. ","id":"20250116_Majus-4-en-lesz-az-orosz-TikTok-kavaras-miatt-megismetelt-elnokvalasztas-Romaniaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f064746b-7f31-4b9a-98b0-646ba32af53d.jpg","index":0,"item":"c0d12835-1406-462c-9450-e1201ed3e444","keywords":null,"link":"/vilag/20250116_Majus-4-en-lesz-az-orosz-TikTok-kavaras-miatt-megismetelt-elnokvalasztas-Romaniaban","timestamp":"2025. január. 16. 14:49","title":"Május 4-én lesz az orosz TikTok-kavarás miatt megismételt elnökválasztás Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]