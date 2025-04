Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"78012a9b-6d32-4f2f-9607-51821ed81d48","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Havasi a 17. Magyar Jogászgyűlésen mondott beszédén annyira megsértődött Varga Zs. András kúriai elnök, hogy elviharzott a rendezvényről, majd a Kúria közleményben minősítette „éles politikai kritikának” az ügyvédi kamara elnökének felszólalását.","shortLead":"Havasi a 17. Magyar Jogászgyűlésen mondott beszédén annyira megsértődött Varga Zs. András kúriai elnök...","id":"20250416_kuria-varga-zs-muk-kozlemeny-havasi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78012a9b-6d32-4f2f-9607-51821ed81d48.jpg","index":0,"item":"b0b334b7-51e8-455d-9a2c-bcdba700467c","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_kuria-varga-zs-muk-kozlemeny-havasi","timestamp":"2025. április. 16. 19:25","title":"A Magyar Ügyvédi Kamara a Kúria kritikájával szemben is kiállt Havasi Dezső elnök mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a490a90a-d688-4de9-9982-3f1da1a2bab7","c_author":"Fetter Dóra - Szentirmai Áron - Tornyos Kata ","category":"elet","description":"A HVG három, eltérő edzettségi szinten lévő újságírója néhány héttel ezelőtt úgy döntött, hogy futni megy, és különböző távokon benevez a Telekom Vivicittára. Felkészültek, majd hétvégén teljesítették is az általuk vállalt távot, teljesítményüket, fizikális állapotukat pedig a Telekom Egészség szolgáltatása segített kielemezni.","shortLead":"A HVG három, eltérő edzettségi szinten lévő újságírója néhány héttel ezelőtt úgy döntött, hogy futni megy, és különböző...","id":"20250417_telekom-vivicitta-futas-beszamolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a490a90a-d688-4de9-9982-3f1da1a2bab7.jpg","index":0,"item":"a9ddecc1-7669-4966-acb0-93c9904c3557","keywords":null,"link":"/elet/20250417_telekom-vivicitta-futas-beszamolo","timestamp":"2025. április. 17. 11:00","title":"Felfedeztük Budapest rejtett gyöngyszemeit, aztán lekopiztuk Szoboszlait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb994d83-6c13-41a6-a480-335e75162fdd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos szerint „ilyen többé nem fordulhat elő”, a bíróság közleményben értelmezi a jogot. ","shortLead":"A kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos szerint „ilyen többé nem fordulhat elő”, a bíróság...","id":"20250416_A-megalapozott-gyanu-nem-parttalan-fogalom-a-masodfoku-birosag-is-elutasitotta-a-csepeli-droglabor-ugyben-a-gyanusitottak-letartoztatasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb994d83-6c13-41a6-a480-335e75162fdd.jpg","index":0,"item":"b33e2ea5-7197-49a0-a7c5-70d53d11295f","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_A-megalapozott-gyanu-nem-parttalan-fogalom-a-masodfoku-birosag-is-elutasitotta-a-csepeli-droglabor-ugyben-a-gyanusitottak-letartoztatasat","timestamp":"2025. április. 16. 19:37","title":"„A megalapozott gyanú nem parttalan fogalom” – a másodfokú bíróság is elutasította a csepeli droglabor-ügyben a gyanusítottak letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a20428-5a8a-4cf7-b3ad-6b69b91a8a33","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Elérkeztünk a teljes politikai lebutítás, elhülyítés állapotához. Azon vitatkozunk, hogy Kollár Kinga többszörösen összetett mondatainak hol az eleje és a vége? Itt tart a politikának nevezett nyelvészkedés, a nemzeti küldetéstudat. Vélemény.","shortLead":"Elérkeztünk a teljes politikai lebutítás, elhülyítés állapotához. Azon vitatkozunk, hogy Kollár Kinga többszörösen...","id":"20250417_hvg-Paraszka-Boroka-Mennyi-az-annyi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2a20428-5a8a-4cf7-b3ad-6b69b91a8a33.jpg","index":0,"item":"d7a38beb-80b8-4470-bb35-70082b9d4f79","keywords":null,"link":"/360/20250417_hvg-Paraszka-Boroka-Mennyi-az-annyi","timestamp":"2025. április. 17. 08:30","title":"Parászka Boróka: Mennyi az ennyi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157cb675-e953-4101-ba98-7efe1cc54a97","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nem meglepő, hogy a Megafon költötte a legtöbbet.","shortLead":"Nem meglepő, hogy a Megafon költötte a legtöbbet.","id":"20250417_kormanypropaganda-kollar-kinga-bayer-zsolt-tuntetes-megafon-kozossegi-media-hirdetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/157cb675-e953-4101-ba98-7efe1cc54a97.jpg","index":0,"item":"f2207a5f-62a5-48f8-9358-f412b3d56bbe","keywords":null,"link":"/kkv/20250417_kormanypropaganda-kollar-kinga-bayer-zsolt-tuntetes-megafon-kozossegi-media-hirdetes","timestamp":"2025. április. 17. 12:19","title":"Húszmilliót költöttek a kormánypropaganda szócsövei Kollár Kinga lejáratására a közösségi médiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"307edb9d-5eeb-4c33-aafd-433f24508047","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Simicska-vagyon átruházásában kulcsszerepet játszó milliárdos egy másik cégét Lévai Anikó unokaöccse vezeti.","shortLead":"A Simicska-vagyon átruházásában kulcsszerepet játszó milliárdos egy másik cégét Lévai Anikó unokaöccse vezeti.","id":"20250416_hvg-Nyerges-Zsolt-Simicska-Lajos-Szijj-Laszlo-NEZ-Investment-Sarvari-Tamas-Mihaly-Kozgep-Orban-Viktor-Levai-Aniko-Szeghalmi-Mark-Adam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/307edb9d-5eeb-4c33-aafd-433f24508047.jpg","index":0,"item":"589ddabf-bd2b-46f5-937e-bb80c02e2669","keywords":null,"link":"/360/20250416_hvg-Nyerges-Zsolt-Simicska-Lajos-Szijj-Laszlo-NEZ-Investment-Sarvari-Tamas-Mihaly-Kozgep-Orban-Viktor-Levai-Aniko-Szeghalmi-Mark-Adam","timestamp":"2025. április. 16. 06:00","title":"Simicskától átállt közgépessel alapított céget Nyerges Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d998d2-9075-4a8e-b749-ffe756c220f0","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Sem új campus, sem új városrész – most így áll a kecskeméti fejlesztés, amelyre 144 milliárd forintot adott az állam.","shortLead":"Sem új campus, sem új városrész – most így áll a kecskeméti fejlesztés, amelyre 144 milliárd forintot adott az állam.","id":"20250416_Felbeszakadt-kecskemeti-tudasvaros-MNB-tozsde","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78d998d2-9075-4a8e-b749-ffe756c220f0.jpg","index":0,"item":"12387fae-7595-4e70-9693-85cd5da1a12d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250416_Felbeszakadt-kecskemeti-tudasvaros-MNB-tozsde","timestamp":"2025. április. 16. 08:07","title":"Félbeszakadt a kecskeméti tudásváros építése, mert az MNB-s cég eltőzsdézte a pénz nagyját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06058656-3895-4d7b-81c4-825c1b9773ad","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2018 óta minden évben felterjesztették az állami kitüntetésre a megosztó művészt. ","shortLead":"2018 óta minden évben felterjesztették az állami kitüntetésre a megosztó művészt. ","id":"20250417_Het-evbe-telt-hogy-megerjen-Veszabo-Noemi-a-Munkacsy-dijra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06058656-3895-4d7b-81c4-825c1b9773ad.jpg","index":0,"item":"99e473ff-e234-4534-8952-f61530f612cd","keywords":null,"link":"/kultura/20250417_Het-evbe-telt-hogy-megerjen-Veszabo-Noemi-a-Munkacsy-dijra","timestamp":"2025. április. 17. 19:38","title":"Hét évbe telt, hogy megérjen Vészabó Noémi a Munkácsy-díjra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]