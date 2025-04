Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2c3e4785-d5bd-4d6c-8400-9ee9d55b0f26","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszter szerint Brüsszelben nem tudják megemészteni, hogy a patrióták lehetnek sikeresek. ","shortLead":"A miniszter szerint Brüsszelben nem tudják megemészteni, hogy a patrióták lehetnek sikeresek. ","id":"20250415_szijjarto-peter-donald-trump-magyar-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c3e4785-d5bd-4d6c-8400-9ee9d55b0f26.jpg","index":0,"item":"cb3ac211-4ed5-4066-adbf-9dadfe243a27","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_szijjarto-peter-donald-trump-magyar-kormany","timestamp":"2025. április. 15. 16:59","title":"Szijjártó szerint a siker receptje az, hogy „a jövőben is legyünk Donald Trump”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44966565-db85-4afc-add1-b2e270c51ed7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A volt jegybankelnök szerint a kormány nem vállalja a politikai felelősséget az MNB-botrányban eltűnt százmilliárdokért, helyette az Európai Központi Bankra mutogat, amelynek azonban nincs is jogköre befolyásolni a jegybankokat érintő törvénymódosításokat.","shortLead":"A volt jegybankelnök szerint a kormány nem vállalja a politikai felelősséget az MNB-botrányban eltűnt...","id":"20250415_Simor-Andras-Nincs-alapja-hogy-a-kormany-az-EKB-dontesevel-takarozik-MNB-ugyben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44966565-db85-4afc-add1-b2e270c51ed7.jpg","index":0,"item":"1fe098c5-1c68-4f61-b824-b45a36a66f6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250415_Simor-Andras-Nincs-alapja-hogy-a-kormany-az-EKB-dontesevel-takarozik-MNB-ugyben","timestamp":"2025. április. 15. 10:48","title":"Simor András: A kormány alaptalanul hárítja a politikai felelősséget az MNB-botrányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64d6739f-ea05-4c27-a43f-e87cf0916cbf","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A nagyobb teljesítményű rollerek alig harmadán van biztosítás. ","shortLead":"A nagyobb teljesítményű rollerek alig harmadán van biztosítás. ","id":"20250415_robogosok-felnek-rolleresek-ketharmadanak-nincs-biztositasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64d6739f-ea05-4c27-a43f-e87cf0916cbf.jpg","index":0,"item":"92feadb6-7d4e-45c8-82d6-2fdc7aa26db3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250415_robogosok-felnek-rolleresek-ketharmadanak-nincs-biztositasa","timestamp":"2025. április. 15. 10:49","title":"Milliókat fizethetnek a biztosítatlan robogósok, e-rolleresek, de a többséget nem érdekli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"550e326e-1279-462a-9ad0-47d558a92453","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"A Fidesz már el is kezdte szórni a nemrég jelentősen megemelt, a parlamenti frakciók által elkölthető közpénzkeretét. Két friss szerződéssel 500 millió forintért bízta meg a kurzusfilmes Kálomista Gábor fia által vezetett műsorgyártó céget videók készítésével.","shortLead":"A Fidesz már el is kezdte szórni a nemrég jelentősen megemelt, a parlamenti frakciók által elkölthető közpénzkeretét...","id":"20250416_Felmilliardert-bizta-meg-a-Fidesz-frakcio-videokeszitessel-a-Kalomista-Gabor-fia-altal-vezetett-ceget-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/550e326e-1279-462a-9ad0-47d558a92453.jpg","index":0,"item":"e7631bc8-5acd-495b-a0df-a7d79d1f473e","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_Felmilliardert-bizta-meg-a-Fidesz-frakcio-videokeszitessel-a-Kalomista-Gabor-fia-altal-vezetett-ceget-ebx","timestamp":"2025. április. 16. 06:01","title":"Félmilliárdért bízta meg a Fidesz-frakció videókészítéssel a Kálomista Gábor fia által vezetett céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22a6576f-bd7d-49d7-8759-9dd69d67abe7","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Megnéztük, hogy mire képes a gyakorlatban a csúcsmobilok árának alig ötödéért kínált legfrissebb androidos okostelefon, melynek egyik újdonsága egyenesen a legdrágább iPhone-okról érkezett. Nyúzópróbán a Honor 400 Lite.","shortLead":"Megnéztük, hogy mire képes a gyakorlatban a csúcsmobilok árának alig ötödéért kínált legfrissebb androidos okostelefon...","id":"20250416_olcso-uj-androidos-mobil-honor-400-lite-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22a6576f-bd7d-49d7-8759-9dd69d67abe7.jpg","index":0,"item":"c1a48b5b-90f4-428f-a08e-bdd85e9cbe5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250416_olcso-uj-androidos-mobil-honor-400-lite-teszt-velemeny","timestamp":"2025. április. 16. 08:03","title":"Remek az ára, de mennyire jó a legújabb lájtos androidos mobil? Teszten a Honor 400 Lite","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"443f0b6c-42bf-418c-9231-eb8f43b34a86","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Olyan független, politikamentes, értékelvű díjat szeretett volna létrehozni az Esterházy Magyarország Alapítvány, amely a közeljövőben Magyarország egyik vezető irodalmi elismerésévé válhat majd.","shortLead":"Olyan független, politikamentes, értékelvű díjat szeretett volna létrehozni az Esterházy Magyarország Alapítvány, amely...","id":"20250415_Irodalmi-dijat-alapitottak-a-legjobb-kortars-magyar-irok-szamara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/443f0b6c-42bf-418c-9231-eb8f43b34a86.jpg","index":0,"item":"41b5ba35-244f-4f17-883a-cd5730702855","keywords":null,"link":"/kultura/20250415_Irodalmi-dijat-alapitottak-a-legjobb-kortars-magyar-irok-szamara","timestamp":"2025. április. 15. 14:39","title":"Irodalmi díjat alapítottak a legjobb kortárs magyar írók számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1190d9f-a6e5-4e0a-bab8-cd5ca91e5293","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Donald Trump döntése értelmében május 2-től már az alacsony értékű csomagok sem vámmentesek, a hongkongi szolgáltató viszont nem akar bajlódni a vámbeszedéssel.","shortLead":"Donald Trump döntése értelmében május 2-től már az alacsony értékű csomagok sem vámmentesek, a hongkongi szolgáltató...","id":"20250416_hongkong-kina-amerika-posta-csomagok-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1190d9f-a6e5-4e0a-bab8-cd5ca91e5293.jpg","index":0,"item":"a70c07d9-bf9a-4857-976f-4e7b440d5887","keywords":null,"link":"/kkv/20250416_hongkong-kina-amerika-posta-csomagok-vamhaboru","timestamp":"2025. április. 16. 11:43","title":"Felfüggeszti az Amerikába szánt csomagok szállítását a hongkongi posta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c78da024-3ee8-4a72-80ef-cef109adba58","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Célzott támadásokhoz is kihasználták azokat a biztonsági réseket, amelyek az Apple eszközeiben tátonganak. A jó hír, hogy néhány mozdulattal megszabadulhat tőlük. ","shortLead":"Célzott támadásokhoz is kihasználták azokat a biztonsági réseket, amelyek az Apple eszközeiben tátonganak. A jó hír...","id":"20250417_apple-iphone-ipad-macos-frissites-biztonsagi-hibak-javitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c78da024-3ee8-4a72-80ef-cef109adba58.jpg","index":0,"item":"5340e5b8-de6d-4093-bfee-7f8c9d510b83","keywords":null,"link":"/tudomany/20250417_apple-iphone-ipad-macos-frissites-biztonsagi-hibak-javitas","timestamp":"2025. április. 17. 09:03","title":"Vészfrissítést adott ki az Apple, az iPhone mellett más eszközök is érintettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]