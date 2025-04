Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"407b49b8-9342-4c4a-b72a-b99f61a04544","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A hazai részvénypiac fialt a legjobban.","shortLead":"A hazai részvénypiac fialt a legjobban.","id":"20250417_Kivalo-evuk-volt-tavaly-a-befektetesi-alapoknak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/407b49b8-9342-4c4a-b72a-b99f61a04544.jpg","index":0,"item":"e60ee944-9cd4-4d76-aa16-2f555af3af45","keywords":null,"link":"/kkv/20250417_Kivalo-evuk-volt-tavaly-a-befektetesi-alapoknak","timestamp":"2025. április. 17. 13:05","title":"Kiváló évük volt tavaly a befektetési alapoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b05e214c-9f25-4f05-a411-ab8bc36f4500","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az adóegyezségről, befektetésekről és energiaügyekről is szó lehet a magyar-amerikai tárgyalásokon.","shortLead":"Az adóegyezségről, befektetésekről és energiaügyekről is szó lehet a magyar-amerikai tárgyalásokon.","id":"20250417_gazdasagi-kulonmegallapodas-Trump-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b05e214c-9f25-4f05-a411-ab8bc36f4500.jpg","index":0,"item":"76f9c5d7-c3fb-44fa-8a2d-60ae89c534f8","keywords":null,"link":"/kkv/20250417_gazdasagi-kulonmegallapodas-Trump-usa","timestamp":"2025. április. 17. 17:15","title":"Nyárra ígéri a kormány a gazdasági különmegállapodást Trump kormányával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06823f21-08f2-49fc-bd95-f327c2ea0c10","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Komoly szankciókat mérlegel a kínai MI-startuppal szemben a Trump-kormányzat, és ezt a felhasználók is megérezhetik.","shortLead":"Komoly szankciókat mérlegel a kínai MI-startuppal szemben a Trump-kormányzat, és ezt a felhasználók is megérezhetik.","id":"20250417_egyesult-allamok-kinai-deepseek-mesterseges-intelligencia-betiltas-amerikai-chipek-nvidia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06823f21-08f2-49fc-bd95-f327c2ea0c10.jpg","index":0,"item":"39138eb7-92a1-4a8c-955d-6865f017c857","keywords":null,"link":"/tudomany/20250417_egyesult-allamok-kinai-deepseek-mesterseges-intelligencia-betiltas-amerikai-chipek-nvidia","timestamp":"2025. április. 17. 13:03","title":"Betilthatják a DeepSeeket az Egyesült Államokban – amerikai chipeket sem vehetne a kínai startup","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"456c6ca3-21af-407b-884f-295cb82581c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vérmintát Budapestre szállították, most vizsgálják.","shortLead":"A vérmintát Budapestre szállították, most vizsgálják.","id":"20250417_rabapordany-ragados-szaj-es-koromfajas-jarvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/456c6ca3-21af-407b-884f-295cb82581c4.jpg","index":0,"item":"389842c8-558a-4afc-883d-3e646bf49529","keywords":null,"link":"/itthon/20250417_rabapordany-ragados-szaj-es-koromfajas-jarvany","timestamp":"2025. április. 17. 14:01","title":"Egy rábapordányi állattartó telepen is megjelenhetett a ragadós száj- és körömfájás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca740220-0b76-457a-86be-607dbdbb2e40","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A 70. évfordulós Corvette mostantól fekete és barna színben pompázik.","shortLead":"A 70. évfordulós Corvette mostantól fekete és barna színben pompázik.","id":"20250417_Corvette-rendorauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca740220-0b76-457a-86be-607dbdbb2e40.jpg","index":0,"item":"fc55d1a9-4c3e-4f69-86de-c96a9218ed08","keywords":null,"link":"/cegauto/20250417_Corvette-rendorauto","timestamp":"2025. április. 17. 11:20","title":"Jól jártak a floridai rendőrök: járőrkocsi lett egy elkobzott izomautóból ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39765771-7425-4cfb-abf1-6eee0f4880a7","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nemcsak többet esznek, de boldogabbak is azok, akik megosztják másokkal az étkezés örömét, akár ünnepi alkalmakkor, akár egy munkaebéd során ülnek közösen asztalhoz – állítja egy friss kutatás. De miért használható az érzelmi jóllét mérőszámaként a közösen elköltött vacsora? Mit (ne) tegyünk, hogy valóban boldogító legyen az együttlét a fehér asztal mellett? És milyen lehetőségeket rejt a magányos étkezés?","shortLead":"Nemcsak többet esznek, de boldogabbak is azok, akik megosztják másokkal az étkezés örömét, akár ünnepi alkalmakkor...","id":"20250417_Ezert-egyunk-egyutt-husvetkor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39765771-7425-4cfb-abf1-6eee0f4880a7.jpg","index":0,"item":"9e01370c-b3fc-44a1-a0a5-e9a37a8adb05","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250417_Ezert-egyunk-egyutt-husvetkor","timestamp":"2025. április. 17. 19:30","title":"Ezért együnk együtt húsvétkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e57c4b7-34d9-405e-aeb7-c3b8e10c83be","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Könnyen lehet, hogy a Meta bosszúból nem integrálja az Apple mesterséges intelligenciáját a saját szolgáltatásaiba.","shortLead":"Könnyen lehet, hogy a Meta bosszúból nem integrálja az Apple mesterséges intelligenciáját a saját szolgáltatásaiba.","id":"20250417_meta-apple-apple-intelligence-mesterseges-intelligencia-facebook-instagram-whatsapp-threads","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e57c4b7-34d9-405e-aeb7-c3b8e10c83be.jpg","index":0,"item":"0538ec18-c0e4-4438-a87f-5fddd2715224","keywords":null,"link":"/tudomany/20250417_meta-apple-apple-intelligence-mesterseges-intelligencia-facebook-instagram-whatsapp-threads","timestamp":"2025. április. 17. 12:03","title":"Bosszút állhat a Meta az Apple-ön, és ez a felhasználóknak a legrosszabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3ded9f-8a87-44da-8902-a2c67ca5d596","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"23 olimpiai arany, gól 96 méterről, 149-0 egy focimeccsen és 231 futam dobogó nélkül az F1-ben. ","shortLead":"23 olimpiai arany, gól 96 méterről, 149-0 egy focimeccsen és 231 futam dobogó nélkül az F1-ben. ","id":"20250418_megdonthetetlen-rekordok-michael-phelps-steffi-graf-max-verstappen-nico-hulkenberg-florence-griffith-joyner-tom-king-wycombe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f3ded9f-8a87-44da-8902-a2c67ca5d596.jpg","index":0,"item":"e479c3a5-1fac-496b-b619-785be5a8719c","keywords":null,"link":"/sport/20250418_megdonthetetlen-rekordok-michael-phelps-steffi-graf-max-verstappen-nico-hulkenberg-florence-griffith-joyner-tom-king-wycombe","timestamp":"2025. április. 18. 17:30","title":"Ezeket a rekordokat tényleg senki nem tudja megdönteni! Legalábbis most még ezt hisszük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]