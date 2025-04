Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ec2b49be-d66f-4381-bb3e-588d77911cce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész gyógyultnak tekinti magát, de az orvosok ezt addig nem jelenthetik ki, amíg öt évig tünetmentes nem lesz.","shortLead":"A színész gyógyultnak tekinti magát, de az orvosok ezt addig nem jelenthetik ki, amíg öt évig tünetmentes nem lesz.","id":"20250410_Reviczky-Gabor-a-rakbetegsegerol-En-tudom-hogy-tunetmentes-vagyok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec2b49be-d66f-4381-bb3e-588d77911cce.jpg","index":0,"item":"5585e814-31a3-4f17-a41a-8d8a3fa15576","keywords":null,"link":"/elet/20250410_Reviczky-Gabor-a-rakbetegsegerol-En-tudom-hogy-tunetmentes-vagyok","timestamp":"2025. április. 10. 11:56","title":"Reviczky Gábor: Én tudom, hogy nincs már rákom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5d91848-de07-4969-ac0f-9279fbc3d54b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mik a legnagyobb tévhitek a sérülésekkel kapcsolatban? Miért elengedhetetlen a testi és lelki regeneráció? Hogyan befolyásol egy robotsebészeti műtétet a páciens lelkiállapota? Legfőképpen pedig, mi köze egymáshoz a jógának és a robotsebészetnek? Erről beszélgettünk a HVG egészségpodcastjának legújabb adásában.","shortLead":"Mik a legnagyobb tévhitek a sérülésekkel kapcsolatban? Miért elengedhetetlen a testi és lelki regeneráció? Hogyan...","id":"20250409_Kosz-jol-Rehabilitacio-a-jogatol-a-robotsebeszetig","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5d91848-de07-4969-ac0f-9279fbc3d54b.jpg","index":0,"item":"9e5e4c66-e01e-4f38-ab57-fcbfba1f3e5e","keywords":null,"link":"/elet/20250409_Kosz-jol-Rehabilitacio-a-jogatol-a-robotsebeszetig","timestamp":"2025. április. 09. 17:00","title":"Kösz, jól: Regeneráció a jógától a robotsebészetig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d6e3f5e-a093-4225-b7a6-81434f15e8d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Néppárt elnöke szerint ez azt jelzi, hogy valamit jól csinálnak.","shortLead":"Az Európai Néppárt elnöke szerint ez azt jelzi, hogy valamit jól csinálnak.","id":"20250410_manfred-weber-kormanyzati-plakat-ukrajna-unios-csatlakozas-nemzeti-konzultacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d6e3f5e-a093-4225-b7a6-81434f15e8d2.jpg","index":0,"item":"c121c0ea-db1a-4da9-9f91-c3737f2fde34","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_manfred-weber-kormanyzati-plakat-ukrajna-unios-csatlakozas-nemzeti-konzultacio","timestamp":"2025. április. 10. 09:41","title":"Megtiszteltetésnek veszi Manfred Weber, hogy az orbáni propaganda célpontja lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"A víztakarékosságért hozott szabályozást törölte el Donald Trump, szerinte most 15 percig kell a zuhany alatt állni, ami nevetséges.","shortLead":"A víztakarékosságért hozott szabályozást törölte el Donald Trump, szerinte most 15 percig kell a zuhany alatt állni...","id":"20250410_donald-trump-haj-rendelet-zuhanyrozsak-viznyomas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9.jpg","index":0,"item":"10c98ec0-263a-4319-bfdf-7d15187e2b83","keywords":null,"link":"/zhvg/20250410_donald-trump-haj-rendelet-zuhanyrozsak-viznyomas","timestamp":"2025. április. 10. 11:54","title":"Trump a gyönyörű hajára gondolva írt alá rendeletet a zuhanyrózsák víznyomásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01d3362-f469-4502-b45d-6b57991a663a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Állítólag az amerikai űrhaderőt is aggasztja három orosz műhold mozgása, melyek közül egy egy titkos objektumot is elengedett a közelmúltban.","shortLead":"Állítólag az amerikai űrhaderőt is aggasztja három orosz műhold mozgása, melyek közül egy egy titkos objektumot is...","id":"20250409_oroszorszag-koszmosz-muholdak-rejtelyes-objektum-levalas-gyakorlat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f01d3362-f469-4502-b45d-6b57991a663a.jpg","index":0,"item":"f0b387c8-2587-47e9-acd3-b11c640ab456","keywords":null,"link":"/tudomany/20250409_oroszorszag-koszmosz-muholdak-rejtelyes-objektum-levalas-gyakorlat","timestamp":"2025. április. 09. 09:03","title":"Mégis mi lehet? Rejtélyes rakományt engedett szabadon egy orosz műhold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40bfd920-f3a7-43d2-8f88-00934944cbcd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, a Royal Mail meghallotta az idők szavát.","shortLead":"Úgy tűnik, a Royal Mail meghallotta az idők szavát.","id":"20250410_brit-postalada-napelem-szkenner-csomagkuldes-royal-mail","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40bfd920-f3a7-43d2-8f88-00934944cbcd.jpg","index":0,"item":"b430b8d9-5e20-4e6d-87a9-727318cfe781","keywords":null,"link":"/elet/20250410_brit-postalada-napelem-szkenner-csomagkuldes-royal-mail","timestamp":"2025. április. 10. 12:25","title":"175 év után megújulnak a brit postaládák, napelemet és vonalkódolvasót is kapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff8ad027-7647-4953-8e20-abc991145d41","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Remeghet a big pharma, főként az európaiak, az elnöknek nem tetszik, hogy az amerikaiak által szedett vényköteles gyógyszerek nagy része külföldről jön.","shortLead":"Remeghet a big pharma, főként az európaiak, az elnöknek nem tetszik, hogy az amerikaiak által szedett vényköteles...","id":"20250409_trump-vamhaboru-gyogyszeripar-usa-gazdasag-richter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff8ad027-7647-4953-8e20-abc991145d41.jpg","index":0,"item":"38c68ffb-dfd3-4acc-a7e7-1ef064719924","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250409_trump-vamhaboru-gyogyszeripar-usa-gazdasag-richter","timestamp":"2025. április. 09. 07:50","title":"A gyógyszeriparra feni a vámjait Trump, bejelentésre készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcff2732-47e4-4416-9c23-f718d4d8f5b9","c_author":"HVG","category":"360","description":"2024 februárjában a semmiből jelent meg Magyar Péter, egy hónappal később pártot alapított, az európai parlamenti választáson pedig nyilvánvalóvá vált, hogy a Tisza a legnagyobb ellenzéki erő. A Google-kereséseket a Tisza azóta dominálja, az elmúlt hetekben azonban a Momentum és meglepő módon a Mi Hazánk is látható a statisztikában.","shortLead":"2024 februárjában a semmiből jelent meg Magyar Péter, egy hónappal később pártot alapított, az európai parlamenti...","id":"20250409_google-trends-Tisza-Magyar-Peter-ellenzek-Momentum-Mi-Hazank-Magyar-Ketfarku-Kutyapart-DK","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fcff2732-47e4-4416-9c23-f718d4d8f5b9.jpg","index":0,"item":"aaf3394e-ec9f-4ba5-bc70-4a68d0d53509","keywords":null,"link":"/360/20250409_google-trends-Tisza-Magyar-Peter-ellenzek-Momentum-Mi-Hazank-Magyar-Ketfarku-Kutyapart-DK","timestamp":"2025. április. 09. 06:35","title":"A Tisza Párt megjelenése óta alig érdekli az internetezőket a többi ellenzéki formáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]