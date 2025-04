Huszonegy humanoid robotot is elindítottak a több mint tízezer résztvevő mellett a szombaton Pekingben megrendezett félmaratonon. Ez volt az első alkalom, hogy robotokat is próbára tettek a 21 kilométeres távon.

Az esemény sokkal inkább technikai bemutató, próbatétel volt, mint tényleges verseny. A robotok pályáját akadályok választották el a tényleges futópályától, és a mérnököknek szabad hozzáférésük volt csúcstechnológiás „versenyzőikhez”, hogy bármilyen módosítást végrehajthassanak rajtuk.

Man, machine, marathon!#Beijing hosted the world’s first half #marathon where humans and humanoid #robots raced side by side!



Tiangong Ultra took gold in 2h40m42s. 🤖🏃 pic.twitter.com/759Q2m5F7x