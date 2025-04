Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: bojkott és Magyar. ","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250420_Charles-Boycott-Tisza-Elvitelre-podcast-Nemzet-Hangja-bojkott-kozgazdasagtan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"647410cf-b010-44c5-b3a2-a4db7ac8f70f","keywords":null,"link":"/itthon/20250420_Charles-Boycott-Tisza-Elvitelre-podcast-Nemzet-Hangja-bojkott-kozgazdasagtan","timestamp":"2025. április. 20. 06:00","title":"Charles Boycott leadja a Tiszára │ Elvitelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d02ce538-103e-4262-8831-6b3a8d312e49","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Singer Magdolna gyásztanácsadó Veszteségek ajándéka című interjúkötetének szereplői nem csupán elszenvedői életük tragikus eseményeinek, hanem képesek beépíteni személyiségükbe mindezek hozadékait is. Történetük megmutatja, miként állíthatjuk fejlődésünk szolgálatába a bennünket érő csapásokat. A kiadvány a szerző kétrészes – 2012-ben és 2024-ben írt – vallomásával zárul. Az alábbiakban ennek szerkesztett kivonatát olvashatják.","shortLead":"Singer Magdolna gyásztanácsadó Veszteségek ajándéka című interjúkötetének szereplői nem csupán elszenvedői életük...","id":"20250419_Singer-Magdolna-Mire-tanitanak-eletunk-vesztesegei","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d02ce538-103e-4262-8831-6b3a8d312e49.jpg","index":0,"item":"b94679c9-2c05-4fbb-b0d4-130f2b52eec0","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250419_Singer-Magdolna-Mire-tanitanak-eletunk-vesztesegei","timestamp":"2025. április. 19. 19:15","title":"Singer Magdolna: Mire tanítanak életünk veszteségei?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b6b2622-168c-4950-9f2b-414a30209db7","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A Putyin által bejelentett fegyvernyugvás első óráiban több száz lövést adtak le.","shortLead":"A Putyin által bejelentett fegyvernyugvás első óráiban több száz lövést adtak le.","id":"20250420_zelenszkij-tuzszunet-oroszorszag-megsertes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b6b2622-168c-4950-9f2b-414a30209db7.jpg","index":0,"item":"33b2248b-6fa1-45fb-9f8f-31576ab07b79","keywords":null,"link":"/vilag/20250420_zelenszkij-tuzszunet-oroszorszag-megsertes","timestamp":"2025. április. 20. 08:27","title":"Zelenszkij: Az oroszok tűzszünet látszatát keltik, miközben folytatják katonai tevékenységüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8f45851-ae83-420f-958d-97f892559bd9","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Elszaladt a bárány Lagzi Lajcsi nyomkövetőjével, kijöhet a házi őrizetből.","shortLead":"Elszaladt a bárány Lagzi Lajcsi nyomkövetőjével, kijöhet a házi őrizetből.","id":"20250421_szabadult-galambos-lajos-lagzi-lajcsi-letelt-a-buntetese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8f45851-ae83-420f-958d-97f892559bd9.jpg","index":0,"item":"68d04e8c-df16-4e4c-b1d8-34cfa2785cbd","keywords":null,"link":"/elet/20250421_szabadult-galambos-lajos-lagzi-lajcsi-letelt-a-buntetese","timestamp":"2025. április. 21. 15:24","title":"Húsvéthétfőtől szabadon járhat-kelhet Galambos Lajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c68ab77-d295-4df7-9bbe-2b41b69e956e","c_author":"Kasza János","category":"360","description":"Már nyílnak az új dimenziók a szórakoztatóipar színpadán. A főszerepben a felhasználó, a helyszín pedig a könnyed kikapcsolódást kínáló világ: a filmek és sorozatok streamelésétől a játékokon át a hagyományos tévécsatornák kínálatáig. A cél, hogy érthetőbb és emberibb legyen minden.","shortLead":"Már nyílnak az új dimenziók a szórakoztatóipar színpadán. A főszerepben a felhasználó, a helyszín pedig a könnyed...","id":"20250420_ai5-szorakoznak-velunk-streaming-gaming-atalakulas-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c68ab77-d295-4df7-9bbe-2b41b69e956e.jpg","index":0,"item":"0c5e5e4d-6c78-49fd-a0ad-0f9b2316b59d","keywords":null,"link":"/360/20250420_ai5-szorakoznak-velunk-streaming-gaming-atalakulas-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 20. 15:30","title":"Ezek tényleg szórakoznak velünk? Naná: most alakul át a Netflix, megváltoztak a játékok is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca93516d-fdb7-4bcf-b1cc-297d3858af52","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A tüdőgyulladástól független lehet a pápa hétfő reggeli hirtelen halála olasz sajtóértesülések szerint.","shortLead":"A tüdőgyulladástól független lehet a pápa hétfő reggeli hirtelen halála olasz sajtóértesülések szerint.","id":"20250421_ferenc-papa-halalanak-oka-agyverzes-lehetett-ansa-vatikan-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca93516d-fdb7-4bcf-b1cc-297d3858af52.jpg","index":0,"item":"a9d9b9cd-bcaa-4334-9273-eda1677590f8","keywords":null,"link":"/vilag/20250421_ferenc-papa-halalanak-oka-agyverzes-lehetett-ansa-vatikan-ebx","timestamp":"2025. április. 21. 16:02","title":"Agyvérzés okozhatta Ferenc pápa halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e690c32-df46-4e1f-9e7a-25e9f27f0ccf","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Attól tartottak, hogy átszivárog a ragadós száj- és körömfájás vírus a talajvizen keresztül. Azóta kiderült, hogy ez tulajdonképpen kizárható. ","shortLead":"Attól tartottak, hogy átszivárog a ragadós száj- és körömfájás vírus a talajvizen keresztül. Azóta kiderült...","id":"20250420_Kiakadtak-az-osztrakok-mert-szerintuk-nem-szoltak-nekik-a-magyar-hatosagok-hogy-a-hatar-mellett-temetik-a-fertozott-teheneket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e690c32-df46-4e1f-9e7a-25e9f27f0ccf.jpg","index":0,"item":"2fa287f9-6e98-4b1c-b066-709bc3058719","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250420_Kiakadtak-az-osztrakok-mert-szerintuk-nem-szoltak-nekik-a-magyar-hatosagok-hogy-a-hatar-mellett-temetik-a-fertozott-teheneket","timestamp":"2025. április. 20. 14:55","title":"Kiakadtak az osztrákok, mert szerintük nem szóltak nekik a magyar hatóságok, hogy a határ mellett temetik a fertőzött teheneket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30af921e-1cec-4f4f-ae08-1ec168810e09","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Volt egy második chat is a nagy botrányt keltő Houthi PC small groupon kívül. Ebben is a húti lázadók elleni műveleteket tárgyalták, viszont ezt a védelmi miniszter hozta létre, és a tagok közé feleségét, bátyját és ügyvédjét is felvette.","shortLead":"Volt egy második chat is a nagy botrányt keltő Houthi PC small groupon kívül. Ebben is a húti lázadók elleni...","id":"20250421_defenese-team-huddle-chatbotrany-az-usa-ban-pete-hegseth-nemzetbiztonsagi-szivargas-jemeni-hutik-elleni-amerikai-katonai-muveletek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30af921e-1cec-4f4f-ae08-1ec168810e09.jpg","index":0,"item":"d68afafa-43d7-499c-8305-16c621399510","keywords":null,"link":"/vilag/20250421_defenese-team-huddle-chatbotrany-az-usa-ban-pete-hegseth-nemzetbiztonsagi-szivargas-jemeni-hutik-elleni-amerikai-katonai-muveletek","timestamp":"2025. április. 21. 10:32","title":"Újabb chatbotrány az USA-ban: nejével és bátyjával is chatelt Pete Hegseth védelmi miniszter a jemeni műveletekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]