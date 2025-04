Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"021e4c01-d041-4df4-91dd-fa37536f52b8","c_author":"Pálúr Krisztina","category":"360","description":"Több mint egy évvel azután, hogy letartóztatták az egyik jógaszekta román vezetőjét, Gregorian Bivolarut, szervezetének egy volt tagja elmesélte, őt hogyan hálózták be és használták ki. Nem az ő története az egyetlen, amelyben felbukkan egy magyar szál. ","shortLead":"Több mint egy évvel azután, hogy letartóztatták az egyik jógaszekta román vezetőjét, Gregorian Bivolarut, szervezetének...","id":"20250420_gregorian-bivolaru-tantra-joga-atman-misa-szekta-aldozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/021e4c01-d041-4df4-91dd-fa37536f52b8.jpg","index":0,"item":"7e442bda-ecc0-4d47-a2a7-98b7c28f9a4d","keywords":null,"link":"/360/20250420_gregorian-bivolaru-tantra-joga-atman-misa-szekta-aldozatok","timestamp":"2025. április. 20. 13:30","title":"A szexmunkát felszabadításként állították be, az erőszak a beavatás része volt – megszólalt a román jógaszektás guru egyik áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1cedbe-3858-4a13-ad27-4666539b80c2","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Az egyik vezető politikus szerint a mostani annyira rossz, hogy a madarak is elrepülnek miatta.","shortLead":"Az egyik vezető politikus szerint a mostani annyira rossz, hogy a madarak is elrepülnek miatta.","id":"20250420_Palyazaton-keres-uj-himnuszt-a-kirgiz-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff1cedbe-3858-4a13-ad27-4666539b80c2.jpg","index":0,"item":"503213e4-fb66-4f36-9aa5-957142933150","keywords":null,"link":"/kultura/20250420_Palyazaton-keres-uj-himnuszt-a-kirgiz-kormany","timestamp":"2025. április. 20. 11:06","title":"Pályázaton keres új himnuszt a kirgiz kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3998814-adb5-4dd1-80a4-cd44ce6bdb04","c_author":"Somfai Dávid","category":"360","description":"Miután a Fenyő-gyilkosság ügyében felbujtóként jogerősen hét év börtönbüntetésre ítélték Gyárfás Tamást, a volt producernek, egykori sportvezetőnek 76 évesen kell börtönbe vonulnia. Megkérdeztük a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságát (BVOP), hogy milyen körülmények közé kerülnek az idős elítéltek.","shortLead":"Miután a Fenyő-gyilkosság ügyében felbujtóként jogerősen hét év börtönbüntetésre ítélték Gyárfás Tamást, a volt...","id":"20250421_Idosek-racs-mogott-mi-var-a-76-eves-Gyarfas-Tamasra-a-bortonben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3998814-adb5-4dd1-80a4-cd44ce6bdb04.jpg","index":0,"item":"86888f07-a0f6-42ed-a1da-9deb564f8fc8","keywords":null,"link":"/360/20250421_Idosek-racs-mogott-mi-var-a-76-eves-Gyarfas-Tamasra-a-bortonben","timestamp":"2025. április. 21. 20:00","title":"Idősek rács mögött: mi vár a 76 éves Gyárfás Tamásra a börtönben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86319ccd-a87c-4e47-9afa-019a0a7248a1","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag.zhvg","description":"Sötétben kell indulni, sötétedésig maradni, csendben osonni, hogy a maga teljességében élhessük át a kék vércsék angolai világtalálkozóját. Nagy dumás spanyol fotósok, madárfelismerésben bajnok ornitológus, elképesztő tömegben nyüzsgő-vijjogó ragadozó madarak. Riport Mungo-külsőről, ahol a világ összes kék vércséje megfordul márciusban.","shortLead":"Sötétben kell indulni, sötétedésig maradni, csendben osonni, hogy a maga teljességében élhessük át a kék vércsék...","id":"20250420_kek-vercse-riport-vedett-madar-angola-huambo-bailundo-mungo-falcopolis-okoturizmus-fotoszafari-mme-termeszetvedelem-madarvedelem-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86319ccd-a87c-4e47-9afa-019a0a7248a1.jpg","index":0,"item":"460c3be8-05ff-4123-abd3-130cc34f00a7","keywords":null,"link":"/zhvg/20250420_kek-vercse-riport-vedett-madar-angola-huambo-bailundo-mungo-falcopolis-okoturizmus-fotoszafari-mme-termeszetvedelem-madarvedelem-ebx","timestamp":"2025. április. 20. 17:30","title":"Madarak látóhatártól látóhatárig – kékvércseszemlén voltunk Angolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"313d5f89-9480-4392-ab32-d841491b0c7b","c_author":"Puszta Dóra","category":"360","description":"A Müpában látható előadás látlelet, színpadi szociográfia, drámai műalkotás, amely a kulturális pusztulás korában a megújuláshoz és az újrateremtéshez kíván igazodási pontokat találni.","shortLead":"A Müpában látható előadás látlelet, színpadi szociográfia, drámai műalkotás, amely a kulturális pusztulás korában...","id":"20250420_Mezoseg-Mikrokozmosz-Erdely-Forte-Tarsulat-Horvath-Csaba-Foldeaki-Nora-Tancszinhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/313d5f89-9480-4392-ab32-d841491b0c7b.jpg","index":0,"item":"b81843e6-81c0-4452-b255-547ce888d2af","keywords":null,"link":"/360/20250420_Mezoseg-Mikrokozmosz-Erdely-Forte-Tarsulat-Horvath-Csaba-Foldeaki-Nora-Tancszinhaz","timestamp":"2025. április. 20. 16:15","title":"A Mezőség zenei, táncos és irodalmi hagyományai jelennek meg a Forte Társulat új összművészeti előadásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a13758f-b0b8-4680-a1d5-678dfd032dd6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Áprilisban A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: minden hétköznap közzéteszünk egy feladatot, és arra biztatjuk – nem csak a matematikus – olvasóinkat, hogy próbálják megoldani. Tizedik kihívás.","shortLead":"Áprilisban A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: minden hétköznap közzéteszünk...","id":"20250422_Gondolkozz-velunk-szef-Szexi-a-matek-10","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a13758f-b0b8-4680-a1d5-678dfd032dd6.jpg","index":0,"item":"267e379b-c20c-46ee-98ea-e1c597feb88a","keywords":null,"link":"/elet/20250422_Gondolkozz-velunk-szef-Szexi-a-matek-10","timestamp":"2025. április. 22. 10:00","title":"Gondolkozz velünk: Nyomógombos széf – Szexi a matek 10.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66e17062-6e26-4e64-9119-a80a14525d44","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Feleségével, Melaniával együtt érkeznek a római szertartásra – írta az amerikai elnök a Truth Social felületén.","shortLead":"Feleségével, Melaniával együtt érkeznek a római szertartásra – írta az amerikai elnök a Truth Social felületén.","id":"20250421_Trump-Ferenc-papa-temetes-zaszlok-felarboc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66e17062-6e26-4e64-9119-a80a14525d44.jpg","index":0,"item":"9becac94-8bf6-43ee-be74-4fbad9aade76","keywords":null,"link":"/vilag/20250421_Trump-Ferenc-papa-temetes-zaszlok-felarboc","timestamp":"2025. április. 21. 22:35","title":"Trump részt vesz Ferenc pápa temetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e24fa538-f086-4d9f-ae4e-25c8e674ad8e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A state department 1789-es megalapítása óta nem volt példa akkora felfordulásra az amerikai diplomáciában, mint amit most Donald Trump tervez.","shortLead":"A state department 1789-es megalapítása óta nem volt példa akkora felfordulásra az amerikai diplomáciában, mint amit...","id":"20250420_Donald-Trump-amerikai-kulugyminiszterium-atalakitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e24fa538-f086-4d9f-ae4e-25c8e674ad8e.jpg","index":0,"item":"7c06f7b6-cac5-4ff0-a9f4-90d8d41a11b7","keywords":null,"link":"/vilag/20250420_Donald-Trump-amerikai-kulugyminiszterium-atalakitas","timestamp":"2025. április. 20. 19:54","title":"Trump fenekestül felforgatná az amerikai diplomáciát, kétszáz éve nem volt ekkora \"reform\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]