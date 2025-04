A Meta idén januárban jelentette be, hogy új videószerkesztő alkalmazáson dolgozik – ezt egyébként pont akkoriban közölték a nyilvánossággal, amikor a TikTok jövője erősen bizonytalan volt az Egyesült Államokban, és egy időre le is állt a szolgáltatás. (Melynek jövőjével kapcsolatban továbbra is sok a kérdőjel.)

A TikTok tulajdonosának van egy saját videószerkesztője is CapCut néven, melyet szintén fenyeget a betiltás – így elég valószínű, hogy ennek az alkalmazásnak a felhasználóit szeretné elszipkázni a Meta. És bár Adam Mosseri, az Instagram vezetője januárban még úgy nyilatkozott, februárban indulhat el az app, erre végül egészen április végéig kellett várni.

Az Edits, részletezi az Engadget, jóval többet kínál, mint a Meta alkalmazásaiba beépített videószerkesztő eszközök. Az alkalmazással videózni is lehet, akár 10 perces terjedelemben is, majd jó minőségben lehet publikálni a felvételt az Instagramon. Természetesen előtte még lehet szerkeszteni, akár a zöld hátteret (green screen) is kezelni lehet vele.

Nem maradnak ki a mesterséges intelligenciára épülő funkciók sem, az egyikkel például a fotókból lehet videót készíteni – de azért vannak hasznosabbak is, melyek a videó vágásának folyamatában segítik a felhasználót. Fontos különbség a CapCuttal szemben, hogy a kiexportált videókat nem vízjelezi az alkalmazás.

Az Edits már letölthető Androidra és iOS-re is.

