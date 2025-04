Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy agresszív gyalogossal gyűlt meg a baja egy autósnak. ","shortLead":"Egy agresszív gyalogossal gyűlt meg a baja egy autósnak. ","id":"20250423_kulonos-jelenet-zajlott-egy-miskolci-zebranal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"718a27ec-5de0-494d-b55f-5484c528edeb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250423_kulonos-jelenet-zajlott-egy-miskolci-zebranal","timestamp":"2025. április. 23. 10:28","title":"Italdobálás, paprikaspray, rugdosódás – különös jelenet zajlott egy miskolci zebránál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f647b03-f514-4ca9-b9cc-270bff10999f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rengések Isztambul környékén pattantak ki. Károkról, áldozatokról egyelőre nem érkezett jelentés. ","shortLead":"A rengések Isztambul környékén pattantak ki. Károkról, áldozatokról egyelőre nem érkezett jelentés. ","id":"20250423_torokorszag-isztambul-foldrenges","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f647b03-f514-4ca9-b9cc-270bff10999f.jpg","index":0,"item":"8663cc26-bdee-442b-8080-cdf6c90e5d25","keywords":null,"link":"/vilag/20250423_torokorszag-isztambul-foldrenges","timestamp":"2025. április. 23. 13:17","title":"Rengett a föld Törökországban, 6,2-es erősségű földmozgást is mértek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64d2363f-8afa-4572-ba72-b5eb22318289","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ korallzátonyainak több mint négyötödét érintette a rekordmagas óceáni hőmérséklet okozta tömeges kifehéredés – közölték a jelenséget megfigyelő tudósok.","shortLead":"A világ korallzátonyainak több mint négyötödét érintette a rekordmagas óceáni hőmérséklet okozta tömeges kifehéredés –...","id":"20250423_korallzatonyok-feheredes-eghajlatvaltozas-homersekleti-anomaliak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64d2363f-8afa-4572-ba72-b5eb22318289.jpg","index":0,"item":"fcb7265d-2d89-41cd-a2b5-3f4bc19dba83","keywords":null,"link":"/tudomany/20250423_korallzatonyok-feheredes-eghajlatvaltozas-homersekleti-anomaliak","timestamp":"2025. április. 23. 18:03","title":"Hatalmas a baj a korallzátonyoknál, már a 84 százalékuknál jelent meg a kifehéredés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e066c3d8-2dfd-4c61-b8e1-35ab6fa7dae4","c_author":"Proktis-M ","category":"brandchannel","description":"Számtalan olyan egészségi probléma létezik, ami kezdetben csak kisebb kellemetlenséget okoz, így esetleg nem fordítunk időben kellő figyelmet a kezelésére és gyógyítására. Ezek az apróságok aztán igen kellemetlen, fájdalmas betegséggé is nőhetnek. Erre jó példa az aranyér, amiről nehezen beszélünk, pedig, ha időben és jól kezeljük, sok fájdalomtól, bosszúságtól és akár költségtől is megkímélhetjük magunkat.","shortLead":"Számtalan olyan egészségi probléma létezik, ami kezdetben csak kisebb kellemetlenséget okoz, így esetleg nem fordítunk...","id":"20250228_Mitol-gyullad-be-az-aranyer-proktis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e066c3d8-2dfd-4c61-b8e1-35ab6fa7dae4.jpg","index":0,"item":"8103a6b8-f3b4-42f4-b55e-7e657addb35b","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250228_Mitol-gyullad-be-az-aranyer-proktis","timestamp":"2025. április. 22. 11:30","title":"Mitől gyullad be az aranyér?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"a0e2b63f-e8d5-4c40-b3e8-aaa57a007b03","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"ec735ee2-6bc5-4aa2-ab37-fec0f96d5022","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyes területeken viharos széllökésekre is számíthatunk.","shortLead":"Egyes területeken viharos széllökésekre is számíthatunk.","id":"20250422_idojaras-meleg-eso-szel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec735ee2-6bc5-4aa2-ab37-fec0f96d5022.jpg","index":0,"item":"aaa0e860-fcd8-4248-bf0b-34520e6324e4","keywords":null,"link":"/itthon/20250422_idojaras-meleg-eso-szel","timestamp":"2025. április. 22. 05:49","title":"Meleg, de esős napunk lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb9d1841-3a4f-4d2d-95c3-1dcb1f6e46e0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jelek szerint az OpenAI nem különösebben haragudna meg, ha a felhasználók nem udvariaskodnának a ChatGPT-vel. Más kérdés, hogy mit gondolhat erről a mesterséges intelligencia.","shortLead":"A jelek szerint az OpenAI nem különösebben haragudna meg, ha a felhasználók nem udvariaskodnának a ChatGPT-vel. Más...","id":"20250422_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-kerem-koszonom-udvariaskodas-energiaszamla","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb9d1841-3a4f-4d2d-95c3-1dcb1f6e46e0.jpg","index":0,"item":"f6734f55-360d-4820-8b2e-49ac3c96ab3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250422_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-kerem-koszonom-udvariaskodas-energiaszamla","timestamp":"2025. április. 22. 12:03","title":"Ön is megköszöni a ChatGPT-nek a választ? Sokba kerül az OpenAI-nak az udvariaskodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3d944b0-a926-467d-87f4-00e196755b3f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az elhunyt egyházfő nyitott koporsóban fekszik.","shortLead":"Az elhunyt egyházfő nyitott koporsóban fekszik.","id":"20250422_ferenc-papa-ravatal-kepek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3d944b0-a926-467d-87f4-00e196755b3f.jpg","index":0,"item":"bccda2ef-6a0a-41f9-afae-f09778bf034a","keywords":null,"link":"/elet/20250422_ferenc-papa-ravatal-kepek-ebx","timestamp":"2025. április. 22. 09:25","title":"Képeket adott közre a Vatikán az elhunyt Ferenc pápáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d899ef0-b026-41fb-a749-d2ed3aea0726","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Több mint 11 000 milliárd forint nem fial Magyarországon.","shortLead":"Több mint 11 000 milliárd forint nem fial Magyarországon.","id":"20250422_Rekordszintre-ugrott-a-lekotes-nelkul-a-szamlakon-parkolo-penzek-osszege-februarban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d899ef0-b026-41fb-a749-d2ed3aea0726.jpg","index":0,"item":"be5182af-30d4-421a-baa3-a46f547003b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250422_Rekordszintre-ugrott-a-lekotes-nelkul-a-szamlakon-parkolo-penzek-osszege-februarban","timestamp":"2025. április. 22. 12:38","title":"Rekordszintre ugrott a lekötés nélkül a számlákon parkoló pénzek összege februárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]