Beletelt némi időbe, de úgy tűnik, ráébredt a Meta arra, hogy a Facebookot gyakorlatilag elárasztották a spam tartalmak. A cég csütörtöki bejelentése szerint ezentúl letekerik az ilyesmit megosztó fiókok elérését, valamint más lépéseket is tesznek, hogy javítsanak a platform minőségén.

A Meta elismerte: sok fiók azon ügyködik a Facebookon, hogy az elérés növelése – és a tisztességtelen bevételszerzés – miatt kijátssza az algoritmust. Ez azonban oda vezet, hogy a felhasználók hírfolyamait elárasztják a spam tartalmak. Ezentúl azonban, legalábbis a Meta ezt ígéri, lecsapnak az olyan profilokra, amelyek „bizonyos típusú” spammelő viselkedést mutatnak.

Ilyen például az, ha egy fiók hosszú szöveggel, irreálisan sok hashtaggel oszt meg tartalmakat. Vagy ha a megosztott kép tartalma köszönőviszonyban sincs a hozzá társított szöveggel – mert a fotón mondjuk egy kutya van, míg a kísérőszöveg a repüléssel kapcsolatos tényeket ecseteli. Így:

A Meta ugyanakkor megjegyzi: az ilyen posztok nem mindig rosszindulatúak, de olyan spamszerű bejegyzéseket eredményezhetnek, melyek háttérbe szorítják a „valódi alkotók” tartalmait. A Facebookon azokkal a spam-hálózatokkal is leszámolnak, amelyek gombamód, szervezetten terjeszkednek azzal a céllal, hogy ugyanazzal a spammel árasszák el a platformot. Ők ezentúl nem lesznek jogosultak arra, hogy bevételre tegyenek szert.

A TechCrunch számára a Meta elmondta, a mostani intézkedések nem elsősorban a mesterséges intelligencia által generált szemétre helyezik a fókuszt, de az ilyen fiókok is érintettek lehetnek. Tudnak azonban erről a problémáról is, és később ezt is kezelni szeretnék.

Végezetül, a kommentek terén is rendet raknak, és háttérbe szorítják a nem témába vágó, csak az elérés növelésére kihegyezett hozzászólásokat – hamarosan jelenteni is lehet majd az irreleváns kommenteket.

