Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"836d4325-d3d0-4058-9d74-b876ea11b056","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Van, amikor kínos, van, amikor hasznos, és van, amikor veszélyes: több helyen működik sok évtizedes, elfeledettnek vélt technika. Akár az otthoni tévében is. Sorra veszünk néhány, a műszaki múzeumon kívül is életképes darabot.","shortLead":"Van, amikor kínos, van, amikor hasznos, és van, amikor veszélyes: több helyen működik sok évtizedes, elfeledettnek vélt...","id":"20250427_hvg-regi-technologiak-floppy-fax-teletext-regi-technologiak-hasznalata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/836d4325-d3d0-4058-9d74-b876ea11b056.jpg","index":0,"item":"de556eee-3236-4595-bd40-88b50ed94584","keywords":null,"link":"/360/20250427_hvg-regi-technologiak-floppy-fax-teletext-regi-technologiak-hasznalata","timestamp":"2025. április. 27. 16:30","title":"„Ha tudod, mi az a floppy, ideje eljönnöd rákszűrésre“ – Miért használnak még mindig faxot, floppyt, teletextet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c0f8d55-4a62-4c1c-9d42-a858e3d41885","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Megegyeztek abban, hogy minden szinten fenntartják a diplomáciai kapcsolatokat.","shortLead":"Megegyeztek abban, hogy minden szinten fenntartják a diplomáciai kapcsolatokat.","id":"20250428_Telefonon-beszelt-egymassal-az-orosz-es-az-amerikai-kulugyminiszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c0f8d55-4a62-4c1c-9d42-a858e3d41885.jpg","index":0,"item":"00105c0c-830f-4a9d-8b51-82c8d1cfc874","keywords":null,"link":"/vilag/20250428_Telefonon-beszelt-egymassal-az-orosz-es-az-amerikai-kulugyminiszter","timestamp":"2025. április. 28. 08:13","title":"Telefonon beszélt egymással az orosz és az amerikai külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz elnök szerint Moszkva és Phenjan között a harctéren megedzett barátság, jószomszédi viszony és együttműködés továbbra is minden területen sikeresen és dinamikusan fog fejlődni.","shortLead":"Az orosz elnök szerint Moszkva és Phenjan között a harctéren megedzett barátság, jószomszédi viszony és együttműködés...","id":"20250428_vlagyimir-putyin-eszak-korea-katonak-segitseg-koszonet-orosz-ukran-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f.jpg","index":0,"item":"54345f34-cb9d-4558-995d-10371a9f2e73","keywords":null,"link":"/vilag/20250428_vlagyimir-putyin-eszak-korea-katonak-segitseg-koszonet-orosz-ukran-haboru","timestamp":"2025. április. 28. 13:00","title":"Putyin megköszönte az észak-koreai katonák segítségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9dd4cd1-76d3-4b98-8eb9-09e94310fb0a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A húsvéti szünetet követően Solymáron és Pilisszentivánon csak arra az időre állhatnak meg az autósok reggelente az iskolák előtt, amíg kiszállnak a gyermekek a kocsiból – a sofőr nem hagyhatja el az autót.","shortLead":"A húsvéti szünetet követően Solymáron és Pilisszentivánon csak arra az időre állhatnak meg az autósok reggelente...","id":"20250428_puszi-es-pa-uj-megallasi-szabalyra-kell-figyelniuk-az-autosoknak-kiss-and-ride-solymar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9dd4cd1-76d3-4b98-8eb9-09e94310fb0a.jpg","index":0,"item":"c1da83f2-d339-4a47-8608-65c08b1f6bab","keywords":null,"link":"/cegauto/20250428_puszi-es-pa-uj-megallasi-szabalyra-kell-figyelniuk-az-autosoknak-kiss-and-ride-solymar","timestamp":"2025. április. 28. 06:41","title":"Puszi és Pá: mától új megállási szabályra kell figyelniük az autósoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4af78f90-6f54-4ffb-97f7-535bbdafcb0f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ferenc pápáról azt mondta, bátorítója, fölbujtója és biztatója volt minden békekezdeményezésben.","shortLead":"Ferenc pápáról azt mondta, bátorítója, fölbujtója és biztatója volt minden békekezdeményezésben.","id":"20250426_Orban-Viktor-Legyetek-batrak-ez-volt-a-mai-nap-uzenete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4af78f90-6f54-4ffb-97f7-535bbdafcb0f.jpg","index":0,"item":"5b564753-0308-4a7c-a4dd-04520809f23c","keywords":null,"link":"/elet/20250426_Orban-Viktor-Legyetek-batrak-ez-volt-a-mai-nap-uzenete","timestamp":"2025. április. 26. 20:44","title":"Orbán Viktor: Legyetek bátrak, ez volt a mai nap üzenete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b65ded2-79c8-4c02-9c3d-cd29cfedd2c1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jelek szerint kijátszható a Meta chatbotjainak védelme, és így szinte korlátok nélkül lehet velük akár szexuális szerepjátékokra épülő beszélgetést is folytatni. A cég alkalmazottai állítólag már jelezték a problémát, de a Meta ködösít.","shortLead":"A jelek szerint kijátszható a Meta chatbotjainak védelme, és így szinte korlátok nélkül lehet velük akár szexuális...","id":"20250428_meta-ai-chatbotok-szexualis-beszelgetesek-mesterseges-intelligencia-gyerekek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b65ded2-79c8-4c02-9c3d-cd29cfedd2c1.jpg","index":0,"item":"6ea994ee-0606-4a19-a610-e28c8c1c4a9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250428_meta-ai-chatbotok-szexualis-beszelgetesek-mesterseges-intelligencia-gyerekek","timestamp":"2025. április. 28. 12:03","title":"Gyerekekkel is szívesen szexchatel a Meta chatbotja, egyelőre senki nem érti, mi történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4edf71be-757e-4dcd-9ddc-7da777291945","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A véleményeket alapvetően meghatározzák a pártpreferenciák. ","shortLead":"A véleményeket alapvetően meghatározzák a pártpreferenciák. ","id":"20250428_IDEA-Intezet-45-szazalek-tamogatna-Ukrajna-unios-csatlakozasat-38-szazalek-ellenzi-azt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4edf71be-757e-4dcd-9ddc-7da777291945.jpg","index":0,"item":"3773a219-3c7b-46f0-8136-e108b7f29b42","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_IDEA-Intezet-45-szazalek-tamogatna-Ukrajna-unios-csatlakozasat-38-szazalek-ellenzi-azt","timestamp":"2025. április. 28. 10:51","title":"IDEA Intézet: 45 százalék támogatná Ukrajna uniós csatlakozását, 38 százalék ellenzi azt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa8c42cd-3b88-4dc7-968d-798569944a1c","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Miután a szenátus és a képviselőház meghunyászkodott, a bíróságokkal folytat háborút az elnöki hatalom kiterjesztéséért Donald Trump. Ennyire eltökélt az elnök, hogy minden jogi eljárás nélküli kitoloncolhassák a bűnözőknek minősített illegális bevándorlókat, nem is eredménytelenül: zuhant az USA határain próbálkozók száma. Csakhogy a háttérben a Project 2025 szellemisége rémlik fel. ","shortLead":"Miután a szenátus és a képviselőház meghunyászkodott, a bíróságokkal folytat háborút az elnöki hatalom kiterjesztéséért...","id":"20250427_hvg-hataratlepes-trump-illegalis-bevandorlok-deportalasi-roham-biroi-ellenallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa8c42cd-3b88-4dc7-968d-798569944a1c.jpg","index":0,"item":"2e6fef1d-e114-444a-9b11-6951e9f97d65","keywords":null,"link":"/360/20250427_hvg-hataratlepes-trump-illegalis-bevandorlok-deportalasi-roham-biroi-ellenallas","timestamp":"2025. április. 27. 10:30","title":"Deportálási roham: Trumpék inkább hisztériáig emelik a tétet, mint hogy elismerjenek egy hibát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]