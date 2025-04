Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bfe00106-49b9-46b7-9320-5570f3925b98","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az időszakos kedvezmény 82 hazai töltőállomást érint.","shortLead":"Az időszakos kedvezmény 82 hazai töltőállomást érint.","id":"20250428_Nyari-arakat-vezet-be-a-Mol-a-villanyautotoltoinel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bfe00106-49b9-46b7-9320-5570f3925b98.jpg","index":0,"item":"ece4e754-6bf9-4fd6-b053-00b6235b9311","keywords":null,"link":"/cegauto/20250428_Nyari-arakat-vezet-be-a-Mol-a-villanyautotoltoinel","timestamp":"2025. április. 28. 16:52","title":"Csökkenti az árakat nyárra a Mol a villanyautó-töltőinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b953646-008f-4903-b97a-6936ee57c9f4","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A megrendelés legnagyobb részét a Porsche Hungária és a Porsche Lízing Kft. nyerte el.","shortLead":"A megrendelés legnagyobb részét a Porsche Hungária és a Porsche Lízing Kft. nyerte el.","id":"20250428_kozbeszerzes-uj-auto-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b953646-008f-4903-b97a-6936ee57c9f4.jpg","index":0,"item":"d6ea557b-169f-4601-a3f2-87c5e87c4fde","keywords":null,"link":"/kkv/20250428_kozbeszerzes-uj-auto-kormany","timestamp":"2025. április. 28. 17:28","title":"48 milliárd forintért vesz új autókat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6c85e5-e875-4893-8010-55bf7bfa4f11","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Kétmilliárd forintot szánnak azokra az állattartó telepekre, ahol nem tartanak állatot három évig.","shortLead":"Kétmilliárd forintot szánnak azokra az állattartó telepekre, ahol nem tartanak állatot három évig.","id":"20250428_allami-tamogatas-viziszarnyas-tartok-telep-madarinfluenza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e6c85e5-e875-4893-8010-55bf7bfa4f11.jpg","index":0,"item":"ecf7e9f3-50f6-4c64-b17b-7faff7f24db4","keywords":null,"link":"/kkv/20250428_allami-tamogatas-viziszarnyas-tartok-telep-madarinfluenza","timestamp":"2025. április. 28. 16:24","title":"Állami támogatást kínál a kormány a víziszárnyastartóknak, ha bezárják a telepüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8639c2b1-1a62-499d-b9e7-d4c9e8193649","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hisz a demokráciában, ezért is áll ki Magyar Péter mellett – állítja. 