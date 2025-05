Lassan 12 éve már annak, hogy megjelent az utolsó GTA, így a rajongók már epekedve várják, hogy megérkezzen a folytatás – a Grand Theft Auto VI. A várhatóan monumentális térképpel érkező játék első – és ezidáig utolsó – előzetese 2023 decemberében jelent meg, és úgy volt, hogy 2025 végén már nyomkodni is lehet majd a GTA 6-ot. Ez azonban már egészen biztosan nem lesz így.

A fejlesztő Rockstar Games ugyanis pénteken a honlapján közölte: a játék megjelenésének dátuma 2026. május 26., tehát végre van konkrétum – ami jó hír. Az viszont már kevésbé, hogy még bő egy évet kell várni a GTA 6-ra.

A Rockstar szerint a fejlesztőcsapatnak még szüksége van némi extra időre, hogy „a várt és megérdemelt színvonalon” jelenhessen meg a játék. A cég egyúttal elnézést is kér a rajongóktól a késlekedésért, és köszöni a türelmüket. Zárszóként több információt is ígérnek a közeljövőben, így jó eséllyel hamarosan többet is megtudhat majd a közönség a GTA 6-ról – talán egy új előzetes is érkezik a következő néhány hónapban.

A The Verge megjegyzi: a GTA V népszerűsége még bő 10 év után is töretlen, a Twitchen például ez lett a legtöbbet játék 2024-ben. Ráadásul a PC-s változata pont az elmúlt hónapokban kapott egy jelentős frissítést. A GTA 6-tal kapcsolatos korábbi írásainkat ide kattintva találja.

