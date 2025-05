Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3b5a3529-61a3-458b-a8f1-f11897266418","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az érett felnőtt működés sajátossága, hogy tudunk haragudni is az édesanyánkra, miközben nagyon szeretjük. Hogyan tudjuk érett fejjel tisztázni a gyerekként megélt sérelmeinket és megbocsátani a hibáiért? Hol akadhat meg ez a folyamat, és mivel lehet továbblendíteni? Mi a jelentősége a serdülőkornak az anya-gyerek kapcsolatban, és mi múlik az apákon?","shortLead":"Az érett felnőtt működés sajátossága, hogy tudunk haragudni is az édesanyánkra, miközben nagyon szeretjük. Hogyan...","id":"20250502_Az-anyak-napja-a-megbocsatase-is-lehet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b5a3529-61a3-458b-a8f1-f11897266418.jpg","index":0,"item":"2025e331-6758-40e3-acbd-a4cb50552666","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250502_Az-anyak-napja-a-megbocsatase-is-lehet","timestamp":"2025. május. 02. 09:28","title":"Az anyák napja a megbocsátásé is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2907607f-c34e-4f45-b071-46b87e44ac51","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hasznos újdonság jöhet hamarosan a Google fordítószolgáltatásába: a Translate segíteni fog játékos formában elsajátítani a nyelveket.","shortLead":"Hasznos újdonság jöhet hamarosan a Google fordítószolgáltatásába: a Translate segíteni fog játékos formában...","id":"20250501_google-fordito-uj-funkcio-nyelvtanulas-gyakorlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2907607f-c34e-4f45-b071-46b87e44ac51.jpg","index":0,"item":"8f13780b-b7b8-40c8-85df-76e9f7ad3061","keywords":null,"link":"/tudomany/20250501_google-fordito-uj-funkcio-nyelvtanulas-gyakorlas","timestamp":"2025. május. 01. 18:03","title":"Viszlát, Duolingo? Nyelvtanulós funkció jöhet a Google Fordítóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfe5b543-5d01-4b8b-9df3-0deee29a1ca6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az önkormányzatoknak a helyi iparűzési adóbevétel többlete alapján kell pénzt befizetniük. De nem mindenkinek, csak 854 településnek és nem is ugyanannyit: a főváros fizetnivalója a legtöbb, 3,7 milliárd, Tarnabodé csak 55 ezer forint.","shortLead":"Az önkormányzatoknak a helyi iparűzési adóbevétel többlete alapján kell pénzt befizetniük. De nem mindenkinek, csak 854...","id":"20250502_Kiszamolta-a-kormany-mennyi-penzt-szed-be-az-onkormanyzatoktol-ime-a-majusi-csekkek-Budapesttol-Enyingen-at-Makoig","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfe5b543-5d01-4b8b-9df3-0deee29a1ca6.jpg","index":0,"item":"b9f6deb9-6d7c-44c5-96e4-9df878499b90","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250502_Kiszamolta-a-kormany-mennyi-penzt-szed-be-az-onkormanyzatoktol-ime-a-majusi-csekkek-Budapesttol-Enyingen-at-Makoig","timestamp":"2025. május. 02. 16:00","title":"Kiszámolta a kormány, mennyi pénzt szed be az önkormányzatoktól – íme a májusi csekkek Budapesttől Enyingen át Makóig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae74d53b-24e7-422e-bcb2-bdf329bc548e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Feljelentést tettek ellene. ","shortLead":"Feljelentést tettek ellene. ","id":"20250501_Kozel-200-zal-elozte-a-rendort-egy-magyar-fiatal-Ausztriaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae74d53b-24e7-422e-bcb2-bdf329bc548e.jpg","index":0,"item":"a5f27fb5-040a-419e-a412-891b033ac1eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250501_Kozel-200-zal-elozte-a-rendort-egy-magyar-fiatal-Ausztriaban","timestamp":"2025. május. 01. 19:43","title":"Közel 200-zal előzte a rendőrt egy magyar fiatal Ausztriában, búcsúzhatott a kocsijától is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aae1089-112d-46c0-bdb7-feacf6985c29","c_author":"Cikatridina","category":"brandchannel","description":"A kisbaba érkezése az egyik legszebb és legmeghatározóbb esemény egy család életében. Az újdonsült anyaság és apaság eufóriája, a pici iránt érzett feltétel nélküli szeretet és a közös pillanatok öröme felejthetetlen élményt nyújtanak. Azonban a rózsaszín köd mögött gyakran ott rejtőznek a szülés utáni időszak nehézségei, mind testi, mind lelki szinten, amelyek ráadásul sok esetben nemcsak az anyának okoznak gondot.","shortLead":"A kisbaba érkezése az egyik legszebb és legmeghatározóbb esemény egy család életében. Az újdonsült anyaság és apaság...","id":"20250325_Testi-lelki-felepules-a-szules-utan-cikatridina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2aae1089-112d-46c0-bdb7-feacf6985c29.jpg","index":0,"item":"6894e22a-9e8a-4770-b321-4cd2bbaf5287","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250325_Testi-lelki-felepules-a-szules-utan-cikatridina","timestamp":"2025. május. 03. 11:30","title":"Egészséges a kisbaba, de az anyuka jól van? Testi-lelki felépülés a szülés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Cikatridina","c_partnerlogo":"4d2ec5e6-2050-4393-a8fc-55cabc0a743d","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"dbfaea26-abd5-40cb-9585-e73234292373","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külföldi „korrupciós csápok” ellen küzdő magyar USAID-kormánybiztos e téren még sokat nem tett le az asztalra, de közben szorgosan vet fel olyan témákat és olyan keretezésben, mintha még mindig a kormánypropagandát toló Megafon embere lenne.","shortLead":"A külföldi „korrupciós csápok” ellen küzdő magyar USAID-kormánybiztos e téren még sokat nem tett le az asztalra, de...","id":"20250502_Laszlo-Andras-reg-kormanybiztos-de-ugy-viselkedik-mintha-meg-a-Megafon-fizetett-propagandistaja-lenne","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dbfaea26-abd5-40cb-9585-e73234292373.jpg","index":0,"item":"99c2cb8e-51be-4132-b0e1-12972a3fd986","keywords":null,"link":"/itthon/20250502_Laszlo-Andras-reg-kormanybiztos-de-ugy-viselkedik-mintha-meg-a-Megafon-fizetett-propagandistaja-lenne","timestamp":"2025. május. 02. 17:03","title":"László András rég kormánybiztos, de úgy viselkedik, mintha még a Megafon fizetett propagandistája lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1082ae0-4d3f-4aa3-af18-f0e4a6dc0b89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar jogállamiságot vizsgáló uniós képviselő szerint a magyar propaganda primitívebb és agresszívebb, mint Lengyelországban volt a PiS kormányzása idején.","shortLead":"A magyar jogállamiságot vizsgáló uniós képviselő szerint a magyar propaganda primitívebb és agresszívebb, mint...","id":"20250502_Durva-propagandat-lattak-Magyarorszagon-a-vizsgalodo-EP-kepviselok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1082ae0-4d3f-4aa3-af18-f0e4a6dc0b89.jpg","index":0,"item":"d113a310-16d2-4466-9984-24ef89c9dcb7","keywords":null,"link":"/itthon/20250502_Durva-propagandat-lattak-Magyarorszagon-a-vizsgalodo-EP-kepviselok","timestamp":"2025. május. 02. 10:57","title":"„Úgy tűnt, már nem érdekli őket az uniós pénz sem” – durva propagandát láttak Magyarországon a vizsgálódó EP-képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416bb745-cd41-4739-acc2-db8f3ffcc3e8","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Júliusban lép fel az eredeti felállásában a Black Sabbath. ","shortLead":"Júliusban lép fel az eredeti felállásában a Black Sabbath. ","id":"20250501_Ozzy-Osbourne-utolso-koncert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/416bb745-cd41-4739-acc2-db8f3ffcc3e8.jpg","index":0,"item":"e7ec0e94-ab8b-4dc6-befd-168a93bd1929","keywords":null,"link":"/kultura/20250501_Ozzy-Osbourne-utolso-koncert","timestamp":"2025. május. 01. 19:20","title":"„Ott leszek” – bár egyre rosszabbul van, készül utolsó koncertjére Ozzy Osbourne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]