[{"available":true,"c_guid":"d6ab49db-e1fa-4296-becc-24620ce3db5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban az I. kerületi önkormányzat polgármestere is hasonló döntést hozott. ","shortLead":"Korábban az I. kerületi önkormányzat polgármestere is hasonló döntést hozott. ","id":"20250423_Momentum-6-milliard-forintert-vasarolt-allamkotvenyt-a-XVII-kerulet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6ab49db-e1fa-4296-becc-24620ce3db5d.jpg","index":0,"item":"1d5c9789-7cbc-48ce-b6e6-e08c1f51e227","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_Momentum-6-milliard-forintert-vasarolt-allamkotvenyt-a-XVII-kerulet","timestamp":"2025. április. 23. 08:30","title":"Momentum: 6 milliárd forintért vásárolt államkötvényt a XVII. kerület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0cd6dc1-3e64-4fdc-bb5d-47500140ca6b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az új főszerkesztő korábban a Magyar Nemzetnél és egy azóta megszűnt kormánypárti lapnál is dolgozott. ","shortLead":"Az új főszerkesztő korábban a Magyar Nemzetnél és egy azóta megszűnt kormánypárti lapnál is dolgozott. ","id":"20250424_Fel-even-belul-masodjara-valt-foszerkesztot-az-Origo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0cd6dc1-3e64-4fdc-bb5d-47500140ca6b.jpg","index":0,"item":"8ef192e5-d9fa-44d8-9457-dc6aef3ca036","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250424_Fel-even-belul-masodjara-valt-foszerkesztot-az-Origo","timestamp":"2025. április. 24. 17:39","title":"Fél éven belül másodjára vált főszerkesztőt az Origo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3475b7d0-199b-4599-9055-704d921303cf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Azt használhatta ki, hogy Donald Trump igérette miatt megnőtt az ellenőrzések, letartóztatások és kitoloncolások száma. ","shortLead":"Azt használhatta ki, hogy Donald Trump igérette miatt megnőtt az ellenőrzések, letartóztatások és kitoloncolások száma. ","id":"20250422_Bevandorlasi-ugynoknek-adta-ki-magat-egy-no-hogy-elrabolja-volt-baratja-feleseget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3475b7d0-199b-4599-9055-704d921303cf.jpg","index":0,"item":"b4aedd86-278e-4a13-a191-f0359017d676","keywords":null,"link":"/vilag/20250422_Bevandorlasi-ugynoknek-adta-ki-magat-egy-no-hogy-elrabolja-volt-baratja-feleseget","timestamp":"2025. április. 22. 20:10","title":"Bevándorlási ügynöknek adta ki magát egy nő Floridában, hogy elrabolja volt barátja feleségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a9f56d5-47ef-4e9a-875f-c2b2b4e714ac","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az elektromos Mercedes CLA L hatótávolsága meghaladja a 850 kilométert, és adott esetben az 1100 kilométert is megközelítheti.","shortLead":"Az elektromos Mercedes CLA L hatótávolsága meghaladja a 850 kilométert, és adott esetben az 1100 kilométert is...","id":"20250424_a-hatalmas-hatotavu-nyujtott-mercedes-cla-hosszabb-lett-a-c-osztalynal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a9f56d5-47ef-4e9a-875f-c2b2b4e714ac.jpg","index":0,"item":"b5779569-a83c-49c4-a35c-23b2b73fdebb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250424_a-hatalmas-hatotavu-nyujtott-mercedes-cla-hosszabb-lett-a-c-osztalynal","timestamp":"2025. április. 24. 09:54","title":"A hatalmas hatótávú nyújtott Mercedes CLA hosszabb lett a C-osztálynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cba9759-aaae-4a23-8d77-2fb16416c7e8","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Miért nem beszél senki a proktológiáról? Mire kell figyelni anális szex közben? Hogyan kezelték Napóleon aranyerét? Milyen tünetekkel érdemes felkeresni egy szakorvost? Mi történik egy vizsgálaton? Hogyan lesz valakiből proktológus, miért választja ezt a területet egy orvos? Ezekről a témákról is szó esett a HVG egészségpodcastjának legújabb adásában.","shortLead":"Miért nem beszél senki a proktológiáról? Mire kell figyelni anális szex közben? Hogyan kezelték Napóleon aranyerét...","id":"20250423_Kosz-jol-proktologus-vegbel-egeszseg-orvos-novak-andras-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cba9759-aaae-4a23-8d77-2fb16416c7e8.jpg","index":0,"item":"c7ae1cca-22a0-45a1-a713-63bbd546d654","keywords":null,"link":"/elet/20250423_Kosz-jol-proktologus-vegbel-egeszseg-orvos-novak-andras-ebx","timestamp":"2025. április. 23. 15:01","title":"Kösz, jól: Végbéltünetek, amelyekkel orvoshoz kell menni – akkor is, ha tabuként kezeljük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05357d75-2ba7-4ce0-8d25-b2d735458d13","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kiderült, hogy ahol eddig is állatokat tartottak, ott sok a szerves anyag a talajban, ezért drágul a mezőhegyesi építkezés.","shortLead":"Kiderült, hogy ahol eddig is állatokat tartottak, ott sok a szerves anyag a talajban, ezért drágul a mezőhegyesi...","id":"20250424_dragult-mezohegyesi-menesbirtok-vizagyas-tehenistallo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05357d75-2ba7-4ce0-8d25-b2d735458d13.jpg","index":0,"item":"b19f44e8-2830-43be-b8c6-35cf2b388a25","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250424_dragult-mezohegyesi-menesbirtok-vizagyas-tehenistallo","timestamp":"2025. április. 24. 12:13","title":"3,5 milliárd forintra drágult a mezőhegyesi ménesbirtok vízágyas tehénistállója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddee0867-4218-46aa-86b8-609d9e225719","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: május 8-ig minden hétköznap közzéteszünk egy feladatot, és arra biztatjuk – nem csak a matematikus – olvasóinkat, hogy próbálják megoldani. Tizenkettedik kihívás.","shortLead":"A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: május 8-ig minden hétköznap közzéteszünk...","id":"20250424_Gondolkozz-velunk-Kave-az-asztalon-Szexi-a-matek-12","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ddee0867-4218-46aa-86b8-609d9e225719.jpg","index":0,"item":"7a3612df-4d2d-4a95-bc3a-f4a8cce456a0","keywords":null,"link":"/elet/20250424_Gondolkozz-velunk-Kave-az-asztalon-Szexi-a-matek-12","timestamp":"2025. április. 24. 10:00","title":"Gondolkozz velünk: Kávé az asztalon – Szexi a matek 12.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e3a4436-5223-4cd2-8135-8f1038ec09fc","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A fővárosi imázscégtől a Közgyűlés Vitézy Dávid kezdeményezésére minden támogatást megvont, így az év elején szinte mindenkit kirúgtak a Budapest Brandtől, amely most formálisan is megszűnik, eddigi közfeladatait szétosztják.","shortLead":"A fővárosi imázscégtől a Közgyűlés Vitézy Dávid kezdeményezésére minden támogatást megvont, így az év elején szinte...","id":"20250423_karacsony-gergely-budapest-brand-zrt-kiss-ambrus-vitezy-david","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e3a4436-5223-4cd2-8135-8f1038ec09fc.jpg","index":0,"item":"88c07d47-0239-4111-b389-8c86d9deed12","keywords":null,"link":"/kkv/20250423_karacsony-gergely-budapest-brand-zrt-kiss-ambrus-vitezy-david","timestamp":"2025. április. 23. 15:51","title":"Karácsony kezdeményezi a Budapest Brand Zrt. megszüntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]