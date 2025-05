Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump orosz és magyar kottából játszva támadja a felsőoktatást, s száz nappal a megválasztása után azzal szembesült, hogy csak dühöngeni tud, kormányozni nem. A Washington és Kijev között megköttetett ásványkincsszerződés miatt bajba kerülhet Oroszország, így ugyanis az USA közvetlenül érdekeltté válik a viszályban. a leendő német kancellár jóformán öngyilkos feladatra vállalkozik, amikor meg akarja változtatni országa politikáját, kérdés, mi lesz az AfD sorsa az extremistává nyilvánítása után. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Trump orosz és magyar kottából játszva támadja a felsőoktatást, s száz nappal a megválasztása után azzal szembesült...","id":"20250503_lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"cc8558a5-0d81-4481-baa2-c6691e887846","keywords":null,"link":"/360/20250503_lapszemle","timestamp":"2025. május. 03. 13:37","title":"Nemzetközi lapszemle: Feladta a leckét Moszkvának Washington és Kijev megállapodása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb9b159-0a30-40cb-9d7a-c3f34a726f38","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az épület tetőszerkezete ég.","shortLead":"Az épület tetőszerkezete ég.","id":"20250503_Kigyulladt-a-Penny-logisztikai-kozpontja-Veszpremben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afb9b159-0a30-40cb-9d7a-c3f34a726f38.jpg","index":0,"item":"f1c98b62-3a5d-4021-931a-a2f1016ba8e1","keywords":null,"link":"/kkv/20250503_Kigyulladt-a-Penny-logisztikai-kozpontja-Veszpremben","timestamp":"2025. május. 03. 15:58","title":"Kigyulladt a Penny logisztikai központja Veszprémben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cab04d9-a5d4-4275-a31b-81096b7ade93","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ukrán elnök szerint Orbán Viktor tettei nagyon veszélyesek az unióra.","shortLead":"Az ukrán elnök szerint Orbán Viktor tettei nagyon veszélyesek az unióra.","id":"20250503_Zelenszkij-Orban-Viktor-A-magyarok-tobbsege-tamogatja-Ukrajna-EU-csatlakozasat-nem-kell-minket-belerangatni-a-sajat-valasztasodba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cab04d9-a5d4-4275-a31b-81096b7ade93.jpg","index":0,"item":"ee0c1b8c-680f-4145-a7a8-d0fc0efd7783","keywords":null,"link":"/itthon/20250503_Zelenszkij-Orban-Viktor-A-magyarok-tobbsege-tamogatja-Ukrajna-EU-csatlakozasat-nem-kell-minket-belerangatni-a-sajat-valasztasodba","timestamp":"2025. május. 03. 17:36","title":"Zelenszkij Orbánnak: A magyarok többsége támogatja Ukrajna EU-csatlakozását, nem kell minket belerángatni a saját választásodba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b48a4eca-8bae-433f-94c6-7c3af79182ed","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elsősorban a CIA érintett, de más állami ügynökségeknél is leépítéseket terveznek.","shortLead":"Elsősorban a CIA érintett, de más állami ügynökségeknél is leépítéseket terveznek.","id":"20250503_Trump-amerika-CIA-NSA-leepites-hirszerzo-ugynokseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b48a4eca-8bae-433f-94c6-7c3af79182ed.jpg","index":0,"item":"872b9432-3f8f-4e28-8df5-78ecf05c1086","keywords":null,"link":"/vilag/20250503_Trump-amerika-CIA-NSA-leepites-hirszerzo-ugynokseg","timestamp":"2025. május. 03. 09:33","title":"Több ezer állást szüntethet meg a Trump-adminisztráció az amerikai titkosszolgálatoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01c95d1-5be5-499e-af67-4d7429f5d154","c_author":"Vass Péter","category":"360","description":"Felújított változatban került világszerte a mozikba a Pink Floyd öt évtizeddel ezelőtti pompeji koncertfilmje, a rock- és filmtörténet egyik legizgalmasabb és egyben felejthetetlen alkotása.","shortLead":"Felújított változatban került világszerte a mozikba a Pink Floyd öt évtizeddel ezelőtti pompeji koncertfilmje, a rock...","id":"20250502_hvg-pink_floyd-film-koncert_pompeji-veletlenek-osszjateka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b01c95d1-5be5-499e-af67-4d7429f5d154.jpg","index":0,"item":"47d9092c-fe7a-4dcc-8ac4-f34c0ba89a7b","keywords":null,"link":"/360/20250502_hvg-pink_floyd-film-koncert_pompeji-veletlenek-osszjateka","timestamp":"2025. május. 02. 15:39","title":"Ez volt minden idők egyik legkülönlegesebb koncertje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd28b431-bcdf-4731-85e1-3c5a9ac01140","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűz további hat járműre terjedt át.","shortLead":"A tűz további hat járműre terjedt át.","id":"20250502_Holttestet-talaltak-a-melygarazsban-ahol-hajnalban-kiegett-egy-furgon-es-egy-szemelyauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd28b431-bcdf-4731-85e1-3c5a9ac01140.jpg","index":0,"item":"9075d16a-6899-42df-9d70-a4dc71f25691","keywords":null,"link":"/itthon/20250502_Holttestet-talaltak-a-melygarazsban-ahol-hajnalban-kiegett-egy-furgon-es-egy-szemelyauto","timestamp":"2025. május. 02. 16:14","title":"Holttestet találtak a mélygarázsban, ahol hajnalban kiégett egy furgon és egy autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fb9bf2a-d55d-4257-943b-8c558c74ad2d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Két vasúti gázolás is történt rövid időn belül.","shortLead":"Két vasúti gázolás is történt rövid időn belül.","id":"20250504_bag-sarospatak-vonat-gazolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fb9bf2a-d55d-4257-943b-8c558c74ad2d.jpg","index":0,"item":"ab23c502-8e1c-4801-beca-d3cc29093a15","keywords":null,"link":"/itthon/20250504_bag-sarospatak-vonat-gazolas","timestamp":"2025. május. 04. 08:55","title":"Bagnál és Sárospataknál is gázolt a vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6c047a3-e986-4200-aafe-035768e01af1","c_author":"Emőd Péter","category":"360","description":"David Hockney napjaink egyik legnépszerűbb képzőművésze; művei, melyek jelenleg a Louis Vuitton Alapítvány múzeumának nagyszabású párizsi kiállításán láthatók, kivételes szakmai tudása mellett az élet és a festészet határtalan szeretetét is tükrözik.","shortLead":"David Hockney napjaink egyik legnépszerűbb képzőművésze; művei, melyek jelenleg a Louis Vuitton Alapítvány múzeumának...","id":"20250503_hvg-david_hockneykiallitas_egy_muvesz_portreja_camera_lucida_es_ipad_a_nagy_csobbanas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6c047a3-e986-4200-aafe-035768e01af1.jpg","index":0,"item":"a3c05fb5-5cf2-4e14-8011-4a53ea1b55b4","keywords":null,"link":"/360/20250503_hvg-david_hockneykiallitas_egy_muvesz_portreja_camera_lucida_es_ipad_a_nagy_csobbanas","timestamp":"2025. május. 03. 10:30","title":"Akinek a képein átsugárzik a jókedv: David Hockney kiállításán jártunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]