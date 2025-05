Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5e1ce385-7d6a-49f1-ac59-b84159da80ab","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa arra kéri Orbán Viktort, hogy még májusban döntsön a nyugdíjak visszamenőleges, 1,3 százalékos emeléséről, amelyet a 13. havi nyugdíjra is kiterjesztenének.","shortLead":"A Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa arra kéri Orbán Viktort, hogy még májusban döntsön a nyugdíjak...","id":"20250506_orban-viktor-nyugdijkorrekcio-nyuszet-level","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e1ce385-7d6a-49f1-ac59-b84159da80ab.jpg","index":0,"item":"4dcd7989-19e0-4bfc-bfe3-72fa97bcb06e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250506_orban-viktor-nyugdijkorrekcio-nyuszet-level","timestamp":"2025. május. 06. 14:15","title":"Évközi nyugdíjkorrekciót követelnek a nyugdíjasok Orbán Viktortól az infláció miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880b2aba-870f-4fd2-afdb-3bcaa8592b41","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az egyedi kivitelű Rolls-Royce Cullinan teljesítménye meghaladja a 600 lóerőt.","shortLead":"Az egyedi kivitelű Rolls-Royce Cullinan teljesítménye meghaladja a 600 lóerőt.","id":"20250505_tuning-rolls-royce-cullinan-mansory-rendorauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/880b2aba-870f-4fd2-afdb-3bcaa8592b41.jpg","index":0,"item":"32cab929-e046-4049-b2ba-1e9734475053","keywords":null,"link":"/cegauto/20250505_tuning-rolls-royce-cullinan-mansory-rendorauto","timestamp":"2025. május. 05. 08:41","title":"Tuningolt Rolls-Royce-ból lett rendőrautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c33b0060-fe8a-4920-9a53-267c42fa789b","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A halvány remény is remény.","shortLead":"A halvány remény is remény.","id":"20250505_MLBKT-BMI-beszerzesi-menedzser-index-aprilis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c33b0060-fe8a-4920-9a53-267c42fa789b.jpg","index":0,"item":"c29395f6-722a-411c-9b65-7b96a8b684c6","keywords":null,"link":"/kkv/20250505_MLBKT-BMI-beszerzesi-menedzser-index-aprilis","timestamp":"2025. május. 05. 15:15","title":"Eleve csak tétován bizakodott a magyar feldolgozóipar, de most már csak pislákol az optimizmusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4274635c-605e-4ded-aeed-05c86874e490","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A terv szerint az izraeli hadsereg a rajtaütések helyett a területek elfoglalására koncentrál majd.","shortLead":"A terv szerint az izraeli hadsereg a rajtaütések helyett a területek elfoglalására koncentrál majd.","id":"20250505_izrael-gazai-ovezet-benjamin-netanjahu-biztonsagi-kabinet-ujabb-hadjarat-hamasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4274635c-605e-4ded-aeed-05c86874e490.jpg","index":0,"item":"956ccbcf-dffc-4c3d-9888-1a694497917b","keywords":null,"link":"/vilag/20250505_izrael-gazai-ovezet-benjamin-netanjahu-biztonsagi-kabinet-ujabb-hadjarat-hamasz","timestamp":"2025. május. 05. 11:44","title":"Netanjahuék elfogadták az újabb gázai hadjárat tervét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1020b383-8ce5-4e58-8476-198cad2ec789","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Friedrich Merz tervezett koalíciójának 328 képviselője van a 630 fős német alsóházban, ennek ellenére a keddi szavazáson nem kapta meg a kancellárrá választásához szükséges 316 szavazatot.","shortLead":"Friedrich Merz tervezett koalíciójának 328 képviselője van a 630 fős német alsóházban, ennek ellenére a keddi...","id":"20250506_nemetorszag-cdu-csu-spd-friedrich-merz-bundestag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1020b383-8ce5-4e58-8476-198cad2ec789.jpg","index":0,"item":"09b12dbb-e2d6-484e-8a6d-bb4ecf5f294a","keywords":null,"link":"/vilag/20250506_nemetorszag-cdu-csu-spd-friedrich-merz-bundestag","timestamp":"2025. május. 06. 10:34","title":"Elbukta a kancellári szavazást első körben Friedrich Merz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c01b8604-dd9e-4cb9-912f-2d3c16c50f02","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Portugál kutatók félszáz tanulmányt fésültek át, és a kutatási eredményekből arra a következtetésre jutottak, hogy a mérsékelt kávéfogyasztás együtt jár a halálozási kockázat csökkenésével, megvédheti a szervezetet az életkorral összefüggő betegségektől, és kimutatható mértékben növeli a várható élettartamot.","shortLead":"Portugál kutatók félszáz tanulmányt fésültek át, és a kutatási eredményekből arra a következtetésre jutottak...","id":"20250505_kavefogyasztas-hosszu-tavu-egeszsegugyi-hatasai-metaanalizis-varhato-elettartam-novekedese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c01b8604-dd9e-4cb9-912f-2d3c16c50f02.jpg","index":0,"item":"34523be9-a83a-4d6d-926e-ee19b45cc8e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250505_kavefogyasztas-hosszu-tavu-egeszsegugyi-hatasai-metaanalizis-varhato-elettartam-novekedese","timestamp":"2025. május. 05. 08:03","title":"Most akkor végül is hány évvel él tovább, aki megiszik napi két-három kávét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69344a93-88ad-4fc9-88af-e97718d1e821","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Még nem érte el a vámok hatása a luxusautópiacot, de óvatosak Maranellóban. ","shortLead":"Még nem érte el a vámok hatása a luxusautópiacot, de óvatosak Maranellóban. ","id":"20250506_Nagyon-jo-negyedeve-volt-a-Ferrarinak-megis-estek-a-reszvenyeik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69344a93-88ad-4fc9-88af-e97718d1e821.jpg","index":0,"item":"0ccd647a-3335-458e-81ab-c542537ac78e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250506_Nagyon-jo-negyedeve-volt-a-Ferrarinak-megis-estek-a-reszvenyeik","timestamp":"2025. május. 06. 14:55","title":"Nagyon jó negyedéve volt a Ferrarinak, mégis estek a részvényeik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b29527d7-0362-4b99-997f-34adfe3c03d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába szereti mindenki a Túró Rudit, az erről szóló feladat nem lett a vizsgázók kedvence, az emelt szintű érettségi pedig megosztotta a diákokat","shortLead":"Hiába szereti mindenki a Túró Rudit, az erről szóló feladat nem lett a vizsgázók kedvence, az emelt szintű érettségi...","id":"20250506_matekerettsegi-matematika-diakvelemenyek-vizsga-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b29527d7-0362-4b99-997f-34adfe3c03d6.jpg","index":0,"item":"ab698378-1bb9-42ec-9b19-51d394f0002e","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_matekerettsegi-matematika-diakvelemenyek-vizsga-ebx","timestamp":"2025. május. 06. 14:07","title":"Korrekt, könnyű, a vártnál egyszerűbb – így látták a diákok a matekérettségit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]