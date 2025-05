Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"996c89f0-dcfe-46b7-bab0-ad670186df0b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A második forduló Simion és Bukarest volt független főpolgármestere, Nicusor Dan között fog eldőlni.","shortLead":"A második forduló Simion és Bukarest volt független főpolgármestere, Nicusor Dan között fog eldőlni.","id":"20250505_roman-elnokvalasztas-reszeredmeny-98-szazalek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/996c89f0-dcfe-46b7-bab0-ad670186df0b.jpg","index":0,"item":"23cb00ae-1ba1-44d0-962a-074fdaff31df","keywords":null,"link":"/vilag/20250505_roman-elnokvalasztas-reszeredmeny-98-szazalek","timestamp":"2025. május. 05. 08:37","title":"Változtak a román elnökválasztás eredményei, a széljobbos Simion növelte az előnyét, Antonescu a harmadik helyre csúszott vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"022884d5-739e-4d17-a8d2-088c7db9904b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint „Győzike ide kevés lesz”.","shortLead":"A miniszterelnök szerint „Győzike ide kevés lesz”.","id":"20250505_orban-viktor-olasz-villa-reakcio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/022884d5-739e-4d17-a8d2-088c7db9904b.jpg","index":0,"item":"bff4b673-1088-4a5b-a4e0-1df75519d3c5","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_orban-viktor-olasz-villa-reakcio-ebx","timestamp":"2025. május. 05. 16:30","title":"Orbán reagált az olasz villáról szóló hírekre: Indulnak a sajtóperek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f4eeb45-e352-4ba9-b47a-72542217793e","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A HVG fotósa, Veres Viktor munkája hír- és eseményfotó kategóriában nyert, emellett az Escher Károly-díjat is elhozhatta a legjobb Magyarországon készült hírképért.","shortLead":"A HVG fotósa, Veres Viktor munkája hír- és eseményfotó kategóriában nyert, emellett az Escher Károly-díjat is...","id":"20250506_43-Magyar-Sajtofoto-Kiallitas-sajtofoto-dij-Capa-Kozpont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f4eeb45-e352-4ba9-b47a-72542217793e.jpg","index":0,"item":"c9e15aed-72a5-48c0-85b6-2725aac32c7a","keywords":null,"link":"/kultura/20250506_43-Magyar-Sajtofoto-Kiallitas-sajtofoto-dij-Capa-Kozpont","timestamp":"2025. május. 06. 10:00","title":"Kihirdették a Magyar Sajtófotó Pályázat győzteseit, kollégánk, Veres Viktor képe a legjobb hírkép díját kapta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d8a75b-4b03-40a9-9752-02d82585c154","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Palesztinpárti aktivisták állhatnak a támadás mögött, amiben senki sem sérült meg komolyabban, később még az ünnepség is folytatódhatott.","shortLead":"Palesztinpárti aktivisták állhatnak a támadás mögött, amiben senki sem sérült meg komolyabban, később még az ünnepség...","id":"20250505_fustbomba-hollandia-schoof-tusk-lengyel-miniszterelnok-palesztinparti","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37d8a75b-4b03-40a9-9752-02d82585c154.jpg","index":0,"item":"3eaeb712-5ac1-40ee-b748-95ac9ba3750c","keywords":null,"link":"/vilag/20250505_fustbomba-hollandia-schoof-tusk-lengyel-miniszterelnok-palesztinparti","timestamp":"2025. május. 05. 21:09","title":"Füstbombát dobtak a lengyel és holland miniszterelnökökre a felszabadulás napi ünnepségen Hollandiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98fface0-eb28-41ca-8e7d-c63cb5cdb967","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Ez lett volna a fénypontja a közös hadgyakorlatnak. ","shortLead":"Ez lett volna a fénypontja a közös hadgyakorlatnak. ","id":"20250505_elmerult-egy-hajo-amelyet-egy-amerikai-fulop-szigeteki-hadgyakorlaton-akartak-elsullyeszteni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98fface0-eb28-41ca-8e7d-c63cb5cdb967.jpg","index":0,"item":"93ee862c-7924-4541-aa83-f34e4b4e2379","keywords":null,"link":"/vilag/20250505_elmerult-egy-hajo-amelyet-egy-amerikai-fulop-szigeteki-hadgyakorlaton-akartak-elsullyeszteni","timestamp":"2025. május. 05. 13:46","title":"Magától merült el egy hadihajó, amelyet az USA és a Fülöp-szigetek közösen akart elsüllyeszteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30072c30-29b9-4b2f-b3f0-ba95ad1bf24a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akinek nem fekszik a műelemzés, az a történelmi események irodalmi feldolgozásáról írhat egy értekezést.","shortLead":"Akinek nem fekszik a műelemzés, az a történelmi események irodalmi feldolgozásáról írhat egy értekezést.","id":"20250505_orkeny-novelle-muelemzes-essze-tortenelem-irodalom-magyarerettsegi-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30072c30-29b9-4b2f-b3f0-ba95ad1bf24a.jpg","index":0,"item":"33940b57-3265-41ec-9a0c-1412269d161b","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_orkeny-novelle-muelemzes-essze-tortenelem-irodalom-magyarerettsegi-ebx","timestamp":"2025. május. 05. 10:51","title":"Örkény-novella elemzése vagy esszéírás – ez a magyarérettségi második részének nagy kérdése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87fad986-2641-4076-9310-345121634fcf","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"K. András az utolsó szó jogán tagadta, hogy meg akarta ölni a testvérét.","shortLead":"K. András az utolsó szó jogán tagadta, hogy meg akarta ölni a testvérét.","id":"20250506_penzes-henrietta-gyilkossag-k-andras-muki-fojtogatas-fegyhazbuntetes-kulonos-visszaeso","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87fad986-2641-4076-9310-345121634fcf.jpg","index":0,"item":"1d3fad38-bcb6-4578-bd9c-84bbc1fc617e","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_penzes-henrietta-gyilkossag-k-andras-muki-fojtogatas-fegyhazbuntetes-kulonos-visszaeso","timestamp":"2025. május. 06. 12:55","title":"Nővére fojtogatásáért húsz év fegyházat kapott Pénzes Henrietta pár éve szabadult gyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447ce9d0-0ccc-49e9-899b-eb0fae76949f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanárok szerint a matekérettségin az egyik feladatot valószínűleg többen is átugrották. ","shortLead":"A tanárok szerint a matekérettségin az egyik feladatot valószínűleg többen is átugrották. ","id":"20250506_matematika-erettsegi-masodik-resz-feladatok-szaktanari-velemeny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/447ce9d0-0ccc-49e9-899b-eb0fae76949f.jpg","index":0,"item":"3c8249fe-1040-4753-a916-5bf713ca9869","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_matematika-erettsegi-masodik-resz-feladatok-szaktanari-velemeny-ebx","timestamp":"2025. május. 06. 11:34","title":"Egy „csúnyának tűnő” feladat és egy pontatlan megfogalmazás okozhatott zavart – szaktanárok a matekérettségi második részéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]