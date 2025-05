Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"58dc602d-6390-48d6-aca5-db89c21927f7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ausztrál filmipart is tönkreteheti az a százszázalékos büntetővám, amit Donald Trump készül kivetni a külföldön forgatott amerikai filmekre, ezért az ausztrálok, akár a filmekben, egy akciósztárhoz fordultak a helyzet megoldásáért.","shortLead":"Az ausztrál filmipart is tönkreteheti az a százszázalékos büntetővám, amit Donald Trump készül kivetni a külföldön...","id":"20250507_Mel-Gibson-ausztralia-donald-Trump-filmes-vamok-buntetovam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58dc602d-6390-48d6-aca5-db89c21927f7.jpg","index":0,"item":"e2022d70-c97e-411e-84e1-83d09b92e676","keywords":null,"link":"/kultura/20250507_Mel-Gibson-ausztralia-donald-Trump-filmes-vamok-buntetovam","timestamp":"2025. május. 07. 10:51","title":"Mel Gibsontól várja az ausztrál filmipar, hogy beszéljen Trump fejével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b59a75d1-2605-4c7e-83a8-2800b669ce8f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Itt az ideje, hogy a Momentum egy lépést hátra lépjen” – írja a párt korábbi elnöke.","shortLead":"„Itt az ideje, hogy a Momentum egy lépést hátra lépjen” – írja a párt korábbi elnöke.","id":"20250507_Fekete-Gyor-kezdemenyezi-hogy-a-Momentum-ne-induljon-a-valasztasokon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b59a75d1-2605-4c7e-83a8-2800b669ce8f.jpg","index":0,"item":"1794efe0-3b5f-408b-939e-d6c9e66c0c46","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_Fekete-Gyor-kezdemenyezi-hogy-a-Momentum-ne-induljon-a-valasztasokon","timestamp":"2025. május. 07. 08:33","title":"Fekete-Győr kezdeményezi, hogy a Momentum ne induljon a választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51b4554d-4d3a-4d54-a9fb-0cb09747a84d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt miniszterelnök kiszáll a közéletből, Dobrev Klára elindul a DK megüresedő elnöki székéért. ","shortLead":"A volt miniszterelnök kiszáll a közéletből, Dobrev Klára elindul a DK megüresedő elnöki székéért. ","id":"20250508_gyurcsany-ferenc-kozelet-politika-visszavonulas-lemondas-dobrev-klara-valas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51b4554d-4d3a-4d54-a9fb-0cb09747a84d.jpg","index":0,"item":"29ea7f17-655f-4cd7-9cc6-e244a8da5c51","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_gyurcsany-ferenc-kozelet-politika-visszavonulas-lemondas-dobrev-klara-valas-ebx","timestamp":"2025. május. 08. 12:43","title":"Gyurcsány visszavonul a politikától, elválnak Dobrev Klárával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad811f26-ae6d-44df-8184-ee199b6a78f4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia átalakítja azt, ahogyan jelenleg vásárolunk és fizetünk. Ez az állítás nem újdonság, de erőt ad neki, hogy most a Visa mondja. A fizetéstechnológiai vállalat San Franciscóban mutatta be a Visa Intelligent Commerce nevű platformját, amely lehetővé teszi, hogy az MI felkutassa és megvásárolja a kívánt termékeket.","shortLead":"A mesterséges intelligencia átalakítja azt, ahogyan jelenleg vásárolunk és fizetünk. Ez az állítás nem újdonság, de...","id":"20250506_visa-intelligent-commerce-mesterseges-intelligencia-mi-alapu-vasarlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad811f26-ae6d-44df-8184-ee199b6a78f4.jpg","index":0,"item":"2d5f42f6-81cb-4f00-ad03-3131371a4633","keywords":null,"link":"/tudomany/20250506_visa-intelligent-commerce-mesterseges-intelligencia-mi-alapu-vasarlas","timestamp":"2025. május. 06. 22:03","title":"Feje tetejére állhat a vásárlás: a Visa szerint most jön az, hogy a keresés, a vásárlás és a fizetés is automatikusan történik majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68804da4-288f-406b-9671-1e1a6a1fcc86","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A határt messzire elkerüli, aki teheti, számos reptér bezárt, és százával töröltek járatokat. Az érintett nemzetközi járatok nagy kerülőre számíthatnak.","shortLead":"A határt messzire elkerüli, aki teheti, számos reptér bezárt, és százával töröltek járatokat. Az érintett nemzetközi...","id":"20250507_india-pakisztan-konfliktus-polgari-legikozlekedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68804da4-288f-406b-9671-1e1a6a1fcc86.jpg","index":0,"item":"80271694-89c4-4f73-9754-8213f55277cc","keywords":null,"link":"/vilag/20250507_india-pakisztan-konfliktus-polgari-legikozlekedes","timestamp":"2025. május. 07. 13:00","title":"Nem tett jót a polgári légi közlekedésnek az indiai–pakisztáni konfliktus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93cc8f9f-1801-4bd1-ac67-f7a9c734e1b9","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Az utolsó napjait töltötte a jegybank élén Matolcsy György, amikor hűséges munkatársaival újabb alapítvány felállításába fogott. Még rejtély, hogy ki, milyen célból, milyen forrásból és mennyi pénzt tesz majd bele.","shortLead":"Az utolsó napjait töltötte a jegybank élén Matolcsy György, amikor hűséges munkatársaival újabb alapítvány...","id":"20250508_Matolcsy-Gyorgy-alapitvany-Eurazsia-Penzugyi-Kozpontjaert-mnb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93cc8f9f-1801-4bd1-ac67-f7a9c734e1b9.jpg","index":0,"item":"220aceeb-954f-4a3c-b435-4a82763b637b","keywords":null,"link":"/360/20250508_Matolcsy-Gyorgy-alapitvany-Eurazsia-Penzugyi-Kozpontjaert-mnb","timestamp":"2025. május. 08. 17:03","title":"A HVG megtalálta: bejegyezték Matolcsy György legújabb alapítványát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d895804-1a04-45f8-a93e-3798286f66e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jelenlegi legfőbb ügyész távozásáról régóta pletykálnak, sajtóinformációk szerint az Alkotmánybíróság elnöke lehet.","shortLead":"A jelenlegi legfőbb ügyész távozásáról régóta pletykálnak, sajtóinformációk szerint az Alkotmánybíróság elnöke lehet.","id":"20250507_Kover-Laszlo-Polt-Peter-kivalo-alkotmanybiro-lesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d895804-1a04-45f8-a93e-3798286f66e2.jpg","index":0,"item":"5b19f853-8772-4356-8c8f-ac71143c9ce8","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_Kover-Laszlo-Polt-Peter-kivalo-alkotmanybiro-lesz","timestamp":"2025. május. 07. 21:51","title":"Kövér László: Polt Péter kiváló alkotmánybíró lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42b6b790-91ce-42b6-b6c1-919363584534","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartottunk a hvg.hu-n: május 8-ig minden hétköznap közzétettünk egy feladatot, és arra biztattuk – nem csak a matematikus – olvasóinkat, hogy próbálják megoldani. Íme, a zárófeladat.","shortLead":"A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartottunk a hvg.hu-n: május 8-ig minden hétköznap...","id":"20250508_Gondolkozz-velunk-Tavaszi-bongeszo-Szexi-a-matek-20","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42b6b790-91ce-42b6-b6c1-919363584534.jpg","index":0,"item":"1faffd76-dfc4-4df0-86c9-2e298de8e30d","keywords":null,"link":"/elet/20250508_Gondolkozz-velunk-Tavaszi-bongeszo-Szexi-a-matek-20","timestamp":"2025. május. 08. 10:00","title":"Gondolkozz velünk: Tavaszi böngésző – Szexi a matek 20.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]