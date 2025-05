Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c5848e0f-8892-4abb-9d85-3cef08eccfbc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Repült a trambulin, a libikóka pedig legalább tíz méter magasba emelkedett. A gyerekek szerencsére nem voltak ott, nem sérült meg senki.","shortLead":"Repült a trambulin, a libikóka pedig legalább tíz méter magasba emelkedett. A gyerekek szerencsére nem voltak ott, nem...","id":"20250511_Porordog-repitett-a-levegobe-egy-szentmartonkatai-csaladi-jatszoteret","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5848e0f-8892-4abb-9d85-3cef08eccfbc.jpg","index":0,"item":"eefb8cef-953b-43fd-a699-b7fa5f8a665b","keywords":null,"link":"/elet/20250511_Porordog-repitett-a-levegobe-egy-szentmartonkatai-csaladi-jatszoteret","timestamp":"2025. május. 11. 16:20","title":"Porördög repített a levegőbe egy szentmártonkátai családi játszóteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c79f3279-732e-4181-8587-c4b116134517","c_author":"Lenthár Balázs","category":"360","description":"Prevost bíboros a XIV. Leó nevet választotta, ezzel pedig egyben utalást is tett arra, hogy mely elődeinek szellemében kívánja kormányozni a katolikus egyházat. A Leó pápák története meglehetősen vegyes, volt köztük nagy egyházreformer pápa, mások a szociális érzékenységükkel tüntettek, de olyan is akadt, aki végérvényes szakadást idézett elő a keresztény közösségben. Volt, aki a hívek harcos védelmével írta be magát a pápaság történetébe, akadt, aki korát meghaladó nézeteket vallott, de olyan is, aki évszázadokkal pörgette volna vissza az idő kerekét, ha teheti, mások pedig ügyesen játszották a hatalmasok játékát egy olyan korban, amikor az egyház feje nem csak spirituális vezető, de világi hatalommal rendelkező uralkodó is volt.","shortLead":"Prevost bíboros a XIV. Leó nevet választotta, ezzel pedig egyben utalást is tett arra, hogy mely elődeinek szellemében...","id":"20250510_papak-tortenelem-leo-papa-nevvalasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c79f3279-732e-4181-8587-c4b116134517.jpg","index":0,"item":"65dab731-fb63-45cb-aeb2-1c807f53ed8a","keywords":null,"link":"/360/20250510_papak-tortenelem-leo-papa-nevvalasztas","timestamp":"2025. május. 10. 20:00","title":"XIV. Leó pápa a felvett nevével is üzen a világnak - de miről voltak híresek az elődei?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezen a héten már 1,095 milliárd forint volt a tét.","shortLead":"Ezen a héten már 1,095 milliárd forint volt a tét.","id":"20250511_Kihuztak-a-hatos-lotto-nyeroszamait","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40.jpg","index":0,"item":"7001848e-429c-43cf-9725-d16199d5fbb1","keywords":null,"link":"/elet/20250511_Kihuztak-a-hatos-lotto-nyeroszamait","timestamp":"2025. május. 11. 16:35","title":"Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68913aed-e4ed-47c1-b7fa-6fa6314c830d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A Lynx típusú páncélozott harcjármű miatt esett a választásuk épp a nagymacskákra.","shortLead":"A Lynx típusú páncélozott harcjármű miatt esett a választásuk épp a nagymacskákra.","id":"20250512_Hiuzokat-fogadott-orokbe-a-Honvedelmi-Miniszterium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68913aed-e4ed-47c1-b7fa-6fa6314c830d.jpg","index":0,"item":"5959b64f-0d6d-4de6-81fe-37b1d79e9e82","keywords":null,"link":"/elet/20250512_Hiuzokat-fogadott-orokbe-a-Honvedelmi-Miniszterium","timestamp":"2025. május. 12. 15:16","title":"Hiúzokat fogadott örökbe a Honvédelmi Minisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a21481-3048-47d3-9b83-bb2937767753","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A papírkötegeket 1941-ben foglalták le a hatóságok, aztán elfeledkeztek róluk. Most előkerültek, amikor a legfelsőbb bíróság egy leendő múzeumhoz keresett emléktárgyakat.","shortLead":"A papírkötegeket 1941-ben foglalták le a hatóságok, aztán elfeledkeztek róluk. Most előkerültek, amikor a legfelsőbb...","id":"20250512_argentina-legfelsobb-birosag-naci-dokumentumok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72a21481-3048-47d3-9b83-bb2937767753.jpg","index":0,"item":"d149e3a8-b1d1-48ef-93d4-76ef12f0bdf4","keywords":null,"link":"/elet/20250512_argentina-legfelsobb-birosag-naci-dokumentumok","timestamp":"2025. május. 12. 10:56","title":"83 doboznyi náci dokumentumot találtak az argentin legfelsőbb bíróság pincéjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58713c89-1b81-4a3e-9be8-ad55da5fceb7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Erős V8-as szívómotorral, kézi kapcsolású váltóval és hátsókerék-hajtással csábít vásárlásra ez az újszerű Porsche 928-as.","shortLead":"Erős V8-as szívómotorral, kézi kapcsolású váltóval és hátsókerék-hajtással csábít vásárlásra ez az újszerű Porsche...","id":"20250511_40-eves-megis-szinte-vadonatuj-bukolampas-porsche-928-var-uj-gazdara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58713c89-1b81-4a3e-9be8-ad55da5fceb7.jpg","index":0,"item":"d6bb9683-50cc-451a-a33d-6d0d128d46a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250511_40-eves-megis-szinte-vadonatuj-bukolampas-porsche-928-var-uj-gazdara","timestamp":"2025. május. 11. 07:21","title":"40 éves, mégis szinte vadonatúj bukólámpás Porsche vár új gazdára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae93caa0-bc7f-449c-8a18-40b58b83a352","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy ember megsérült a főváros közelében, az orosz határhoz közeli Szumi megyét pedig komolyabb károk érték.","shortLead":"Egy ember megsérült a főváros közelében, az orosz határhoz közeli Szumi megyét pedig komolyabb károk érték.","id":"20250511_Orosz-beketorekves-szaz-dronnal-tamadtak-Ukrajnat-vasarnap-hajnalban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae93caa0-bc7f-449c-8a18-40b58b83a352.jpg","index":0,"item":"5a50456c-83d0-47ce-bb48-d6a14a58f2fc","keywords":null,"link":"/vilag/20250511_Orosz-beketorekves-szaz-dronnal-tamadtak-Ukrajnat-vasarnap-hajnalban","timestamp":"2025. május. 11. 15:35","title":"Ilyen az orosz béketörekvés: több mint száz drónnal támadták Ukrajnát vasárnap hajnalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb3793ea-be4a-4ac2-892f-fafa7e6271ff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":" Vikram Miszri indiai külügyminiszter szerint Pakisztán az utóbbi órákban több alkalommal is megsértette a néhány órával korábban életbe lépett tűzszüneti megállapodást.","shortLead":" Vikram Miszri indiai külügyminiszter szerint Pakisztán az utóbbi órákban több alkalommal is megsértette a néhány...","id":"20250510_India-szerint-Pakisztan-megserti-a-szombaton-eletbe-lepett-tuzszunetet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb3793ea-be4a-4ac2-892f-fafa7e6271ff.jpg","index":0,"item":"f8d3f8ba-43cb-4691-bd61-0a9e2f36813f","keywords":null,"link":"/vilag/20250510_India-szerint-Pakisztan-megserti-a-szombaton-eletbe-lepett-tuzszunetet","timestamp":"2025. május. 10. 20:02","title":"India szerint Pakisztán megsérti a szombaton életbe lépett tűzszünetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]