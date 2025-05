Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"18b1df48-86d7-4c59-bc78-f1f2a4aa317e","c_author":"SPAR","category":"brandchannel","description":"Néhány alapszabály ismerete és betartása, egy kis odafigyelés és némi tudatosság szükséges csupán ahhoz, hogy fenntartható módon tudjuk le a heti nagybevásárlást. De mik ezek és hogyan érdemes őket a mindennapok részévé tenni? Cikkünkben ennek járunk utána.","shortLead":"Néhány alapszabály ismerete és betartása, egy kis odafigyelés és némi tudatosság szükséges csupán ahhoz...","id":"20250512_SPAR-Nestle-evtervezo-fenntarthato-bevasarlas-tippek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18b1df48-86d7-4c59-bc78-f1f2a4aa317e.jpg","index":0,"item":"4c4870b3-a9b9-46ec-aae2-8e2d8529c5a9","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250512_SPAR-Nestle-evtervezo-fenntarthato-bevasarlas-tippek","timestamp":"2025. május. 12. 11:30","title":"Fenntartható bevásárlás: így csináld, hogy valóban az legyen!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"SPAR Magyarország","c_partnerlogo":"9615d6e6-8d73-4e29-a76b-e36e534d9f8a","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"54116440-fc41-42c9-92bc-877406aa2246","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Pásztónál történt a tragikus baleset. ","shortLead":"Pásztónál történt a tragikus baleset. ","id":"20250512_Szalagkorlatnak-csapodott-es-meghalt-egy-motoros-a-21-es-fouton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54116440-fc41-42c9-92bc-877406aa2246.jpg","index":0,"item":"ccfb52ab-288c-430c-8478-88929e127b8e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250512_Szalagkorlatnak-csapodott-es-meghalt-egy-motoros-a-21-es-fouton","timestamp":"2025. május. 12. 07:48","title":"Szalagkorlátnak csapódott és meghalt egy motoros a 21-es főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b70db14f-37f7-46f6-8e90-acafe9916e0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felszólalt egy Izraelben élő holokauszttúlélő is, akinek unokája a jelenleg Izraelben zajló háborúban vesztette életét.","shortLead":"Felszólalt egy Izraelben élő holokauszttúlélő is, akinek unokája a jelenleg Izraelben zajló háborúban vesztette életét.","id":"20250511_Elet-Menete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b70db14f-37f7-46f6-8e90-acafe9916e0a.jpg","index":0,"item":"fe1dd0c1-4047-4396-978c-78f3809ef34c","keywords":null,"link":"/itthon/20250511_Elet-Menete","timestamp":"2025. május. 11. 19:08","title":"A holokauszt és az október 7-i terrortámadás áldozataira emlékeztek az Élet Menetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fd87b23-35d7-416c-a40b-e3a76037fac7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ráadásul az emblémája inkább az Aston Martinéra hasonlít.","shortLead":"Ráadásul az emblémája inkább az Aston Martinéra hasonlít.","id":"20250512_kinai-klonautok-Bentley-utanzat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6fd87b23-35d7-416c-a40b-e3a76037fac7.jpg","index":0,"item":"bce77f45-2ce0-449d-a51a-8d6e8a9499dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20250512_kinai-klonautok-Bentley-utanzat","timestamp":"2025. május. 12. 08:41","title":"Még mindig vannak érthetetlen kínai klónautók, mint ez a Bentley-utánzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a6066c-989c-4ed8-8d0a-570f0b419e09","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kung Fury 2-ben a szivart rágcsáló Schwarzenegger „náci seggeket rúgna szét”.","shortLead":"A Kung Fury 2-ben a szivart rágcsáló Schwarzenegger „náci seggeket rúgna szét”.","id":"20250512_Arnold-Schwarzenegger-amerikai-elnokkent-Hitlerrel-kardozik-uj-filmjeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37a6066c-989c-4ed8-8d0a-570f0b419e09.jpg","index":0,"item":"385a3e7f-7ade-48f2-86e8-8dcff0f24fce","keywords":null,"link":"/kultura/20250512_Arnold-Schwarzenegger-amerikai-elnokkent-Hitlerrel-kardozik-uj-filmjeben","timestamp":"2025. május. 12. 12:35","title":"Arnold Schwarzenegger amerikai elnökként Hitlerrel kardozik az új filmjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae80f6e9-579b-4621-b8d5-d0ff8d346efb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK Európai Parlament képviselőjét nagyapja, Apró Antal személyével támadják egy posztban, amit megosztott egy egri fideszes is, majd törölte.","shortLead":"A DK Európai Parlament képviselőjét nagyapja, Apró Antal személyével támadják egy posztban, amit megosztott egy egri...","id":"20250513_rak-maria-dobrev-klara-fidesz-kepviselo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae80f6e9-579b-4621-b8d5-d0ff8d346efb.jpg","index":0,"item":"60a07200-406b-43a0-af75-03ec7d5a1c74","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_rak-maria-dobrev-klara-fidesz-kepviselo","timestamp":"2025. május. 13. 14:07","title":"Antiszemita posztot osztott tovább Dobrev Kláráról egy egri fideszes képviselő a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2d59386-c996-4622-a150-4c032d8a2611","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Töltés, hatótáv, ár – ezek a kulcstényezők a magyar vásárlóknál.","shortLead":"Töltés, hatótáv, ár – ezek a kulcstényezők a magyar vásárlóknál.","id":"20250512_Nincs-baja-a-magyaroknak-a-kinai-autokkal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2d59386-c996-4622-a150-4c032d8a2611.jpg","index":0,"item":"137e21e3-7d59-46b1-913c-29567c501b57","keywords":null,"link":"/cegauto/20250512_Nincs-baja-a-magyaroknak-a-kinai-autokkal","timestamp":"2025. május. 12. 08:19","title":"Nincs bajuk a magyaroknak a kínai autókkal, nyitottabbak rájuk, mint bárki más Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5008f761-3b1e-4dad-a474-cba0392f4139","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Brit kutatók vizsgálata kimutatta, hogy bizonyos, a kórházi fertőzésekért felelős baktériumok lebonthatják az orvosi műanyagot, így pedig bekerülhetnek az emberi szervezetbe is.","shortLead":"Brit kutatók vizsgálata kimutatta, hogy bizonyos, a kórházi fertőzésekért felelős baktériumok lebonthatják az orvosi...","id":"20250512_szuperbakteriumok-orvosi-eszkozok-muanyag-fertozes-korokozo-korhazi-fertozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5008f761-3b1e-4dad-a474-cba0392f4139.jpg","index":0,"item":"d4bc1564-bff6-4f4d-8e16-d43e50af58d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250512_szuperbakteriumok-orvosi-eszkozok-muanyag-fertozes-korokozo-korhazi-fertozes","timestamp":"2025. május. 12. 19:03","title":"Megfertőzhetik a szuperbaktériumok az orvosi eszközöket, és ez még csak a jéghegy csúcsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]