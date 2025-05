Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"76a45a92-ef23-4e9d-bd52-ce0d687bede0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint szükséges volt a testi kényszer alkalmazása, mert a letartóztatott férfi aktívan ellenállt.","shortLead":"A rendőrség szerint szükséges volt a testi kényszer alkalmazása, mert a letartóztatott férfi aktívan ellenállt.","id":"20250513_Szentesi-ferfi-fu-rendorseg-meghalt-a-korhazban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76a45a92-ef23-4e9d-bd52-ce0d687bede0.jpg","index":0,"item":"d4034e4b-d3f2-4d3d-a693-2d3ed7064af9","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_Szentesi-ferfi-fu-rendorseg-meghalt-a-korhazban","timestamp":"2025. május. 13. 16:40","title":"Rokonai szerint úgy összevertek a rendőrök egy férfit Szegeden, hogy a kórházban meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bf45ab7-bedf-4b67-9e8d-8887edbc4974","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A második világháború alatt hosszú időbe telt, a jelenlegi technológia segítségével azonban könnyed ujjgyakorlat lenne feltörni az Enigma titkosítását a szakértők szerint.","shortLead":"A második világháború alatt hosszú időbe telt, a jelenlegi technológia segítségével azonban könnyed ujjgyakorlat lenne...","id":"20250514_enigma-kod-titkositas-feltorese-masodik-vilaghaboru-modern-technologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3bf45ab7-bedf-4b67-9e8d-8887edbc4974.jpg","index":0,"item":"4f1c3562-251d-4df7-b0a5-938e8b2bf4f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250514_enigma-kod-titkositas-feltorese-masodik-vilaghaboru-modern-technologia","timestamp":"2025. május. 14. 17:03","title":"Mennyi idő alatt törné fel az Enigmát a XXI. század technológiája? Megszólaltak a szakértők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A héten már másodszor drágul a benzin. ","shortLead":"A héten már másodszor drágul a benzin. ","id":"20250514_Dragabb-lesz-a-tankolas-mutatjuk-az-arakat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c.jpg","index":0,"item":"3b693442-bbe3-4902-979a-629f39874e89","keywords":null,"link":"/cegauto/20250514_Dragabb-lesz-a-tankolas-mutatjuk-az-arakat","timestamp":"2025. május. 14. 14:07","title":"Drágább lesz a tankolás – mutatjuk az árakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c50621c-7801-4266-b54e-ccdc0f7c47d0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az esetről a Mályi Madármentő Állomás számolt be. A fióka testvérét szerencsére sikerült megvédeni. ","shortLead":"Az esetről a Mályi Madármentő Állomás számolt be. A fióka testvérét szerencsére sikerült megvédeni. ","id":"20250513_Fulesbagoly-fioka-agyonvertek-malyi-madarmentok-Igrici","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c50621c-7801-4266-b54e-ccdc0f7c47d0.jpg","index":0,"item":"5a0091c1-10fa-434f-b0f8-02c073a333ea","keywords":null,"link":"/elet/20250513_Fulesbagoly-fioka-agyonvertek-malyi-madarmentok-Igrici","timestamp":"2025. május. 13. 14:34","title":"Gyerekek vertek agyon egy fülesbagoly-fiókát Igriciben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e03adf3-a62e-4a1d-96f4-20cf30555e6f","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Polgárosultabb, nemzetibb és liberálisabb volt az arisztokrácia, mint korábban gondolták, viszont a Horthy-kor bűne, hogy túlélte önmagát a középkorias elit – erről beszélgettünk új könyvük kapcsán Gyáni Gábor és Szilágyi Adrienn történészekkel.","shortLead":"Polgárosultabb, nemzetibb és liberálisabb volt az arisztokrácia, mint korábban gondolták, viszont a Horthy-kor bűne...","id":"20250513_hvg-gyani-gabor-szilagyi-adrienn-magyar-arisztokracia-tortenete-tekintelyuralom-fenyuzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e03adf3-a62e-4a1d-96f4-20cf30555e6f.jpg","index":0,"item":"b76e3ff5-9d0f-4f10-91ed-bd1469c7b279","keywords":null,"link":"/360/20250513_hvg-gyani-gabor-szilagyi-adrienn-magyar-arisztokracia-tortenete-tekintelyuralom-fenyuzes","timestamp":"2025. május. 13. 17:40","title":"„A mai elit és a volt arisztokraták közt a fő különbség, hogy utóbbiaknak kegyúrként gondoskodniuk kellett az uradalom népéről”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a73c9b67-e81c-4e0b-82ac-1852f308c8ba","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"Kémháborúba kényszerítette Kijev az Orbán-kormányt, amely azonnal válaszlépéseket tett, és a Magyar Péter elleni harcban próbálja felhasználni a példátlan titkosszolgálati botrányt.","shortLead":"Kémháborúba kényszerítette Kijev az Orbán-kormányt, amely azonnal válaszlépéseket tett, és a Magyar Péter elleni...","id":"20250514_hvg-ukrajna-magyarorszag-kembotrany-karpatalja-orban-viktor-magyar-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a73c9b67-e81c-4e0b-82ac-1852f308c8ba.jpg","index":0,"item":"c502cd7d-bf95-473b-900d-c4435932b463","keywords":null,"link":"/360/20250514_hvg-ukrajna-magyarorszag-kembotrany-karpatalja-orban-viktor-magyar-peter","timestamp":"2025. május. 14. 10:42","title":"Csak a legellenségesebb országok kémeivel szokás úgy elbánni, ahogy most Ukrajna tette a magyar ügynökökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58783ca9-946a-4af5-8b80-73ee05238839","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Érdemes tájékozódni, mert sok lezárás lesz a verseny miatt.","shortLead":"Érdemes tájékozódni, mert sok lezárás lesz a verseny miatt.","id":"20250514_Indul-Tour-de-Hongrie-utvonal-Budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58783ca9-946a-4af5-8b80-73ee05238839.jpg","index":0,"item":"176fdbc6-488b-485c-b342-1dbadf63c8a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250514_Indul-Tour-de-Hongrie-utvonal-Budapest","timestamp":"2025. május. 14. 07:48","title":"Indul az idén 100 éves Tour de Hongrie – ezen az útvonalon mennek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f1b9768-54d3-4f05-8d63-60c80f294fae","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az anyák adószabályairól, a legkisebb cégek adóváltozásáról és a NAV ellenőrzéseiről is szó esik az új adócsomagban.","shortLead":"Az anyák adószabályairól, a legkisebb cégek adóváltozásáról és a NAV ellenőrzéseiről is szó esik az új adócsomagban.","id":"20250514_ado-adocsomag-adozas-torveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f1b9768-54d3-4f05-8d63-60c80f294fae.jpg","index":0,"item":"8a575254-53c4-49f1-8093-7a3fea877e25","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250514_ado-adocsomag-adozas-torveny","timestamp":"2025. május. 14. 08:45","title":"Beadta a kormány az új adócsomagot, így változnak az adózás szabályai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]