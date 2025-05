Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"49c4386d-1b37-40ed-b7d3-b88a53a6f11c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kormánypárt frakcióvezetőjét egy órán át kérdezte a Mandiner. Sokféle jelzőt talált a független sajtó munkatársaira.","shortLead":"A kormánypárt frakcióvezetőjét egy órán át kérdezte a Mandiner. Sokféle jelzőt talált a független sajtó munkatársaira.","id":"20250518_Kocsis-Mate-beszelgetes-egyetem-Magyar-Peter-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49c4386d-1b37-40ed-b7d3-b88a53a6f11c.jpg","index":0,"item":"8d916008-ee18-484a-8a20-fc15d9704b09","keywords":null,"link":"/itthon/20250518_Kocsis-Mate-beszelgetes-egyetem-Magyar-Peter-ebx","timestamp":"2025. május. 18. 14:50","title":"Kocsis Máté már az egyetemen is utálta Magyar Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b7bdf87-d5be-4b23-9f58-ef5006410c39","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jövő héten is folytatódik a változékony, az átlagosnál hűvösebb, szeles, záporos-zivataros idő. A hét elején a többórás napsütés mellett 20-25 Celsius-fok lesz a legmelegebb órákban, de pénteken ismét visszaesik a hőmérséklet és mindössze 13-21 fok várható délután.","shortLead":"A jövő héten is folytatódik a változékony, az átlagosnál hűvösebb, szeles, záporos-zivataros idő. A hét elején...","id":"20250518_idojaras-jelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b7bdf87-d5be-4b23-9f58-ef5006410c39.jpg","index":0,"item":"cfcf1f8b-2665-42c7-a8bb-7e4e7a425ba4","keywords":null,"link":"/itthon/20250518_idojaras-jelentes","timestamp":"2025. május. 18. 16:03","title":"A jövő héten is folytatódik a változékony, az átlagosnál hűvösebb idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"948d2b01-40c1-4696-9a8d-ea56d855c079","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A Cannes-i Filmfesztiválon debütáló dokumentumfilmjében leplezte le családja titkát az amerikai színésznő, Mariska Hargitay.","shortLead":"A Cannes-i Filmfesztiválon debütáló dokumentumfilmjében leplezte le családja titkát az amerikai színésznő, Mariska...","id":"20250518_mariska-hargitay-neve-edesapja-mickey-hargitay-my-mom-jane","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/948d2b01-40c1-4696-9a8d-ea56d855c079.jpg","index":0,"item":"cae5208b-4afc-4ce9-a4aa-04c6246d0461","keywords":null,"link":"/kultura/20250518_mariska-hargitay-neve-edesapja-mickey-hargitay-my-mom-jane","timestamp":"2025. május. 18. 16:38","title":"30 év után derült ki: nem magyar származású az amerikai színésznő, Mariska Hargitay","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b460ca43-34e9-43f9-906a-a2fcdd8c4408","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók egy olyan baktériumra találtak rá, ami a növényekhez hasonló módon fogyasztja a szén-dioxidot. Ez a jövőben a klímaváltozás elleni harcot is segítheti.","shortLead":"Amerikai kutatók egy olyan baktériumra találtak rá, ami a növényekhez hasonló módon fogyasztja a szén-dioxidot...","id":"20250519_bakterium-szen-dioxid-elnyelese-klimavaltozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b460ca43-34e9-43f9-906a-a2fcdd8c4408.jpg","index":0,"item":"68910a31-7349-427c-bdb7-ab4fa6f740db","keywords":null,"link":"/tudomany/20250519_bakterium-szen-dioxid-elnyelese-klimavaltozas","timestamp":"2025. május. 19. 14:03","title":"Találtak egy baktériumot, ami csak úgy falja a szén-dioxidot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3032352-50d7-4779-b975-f11181a46a19","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"XIV. Leó pápa vasárnap szolgálatkezdő miséjét követően fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt és feleségét, Olenát.","shortLead":"XIV. Leó pápa vasárnap szolgálatkezdő miséjét követően fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt és feleségét, Olenát.","id":"20250518_xiv-leo-papa-volodimir-zelenszkij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3032352-50d7-4779-b975-f11181a46a19.jpg","index":0,"item":"b89a87e5-6eb2-4e23-a65c-42b4fdfdbc1e","keywords":null,"link":"/vilag/20250518_xiv-leo-papa-volodimir-zelenszkij","timestamp":"2025. május. 18. 17:44","title":"Fogadta Volodimir Zelenszkijt XIV. Leó pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26c6f799-06f7-4f57-990f-8154e6e56ddc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalább egy halottról és három sérültről adtak hírt az ukrán hatóságok.","shortLead":"Legalább egy halottról és három sérültről adtak hírt az ukrán hatóságok.","id":"20250518_Kijev-orosz-ukran-haboru-drontamadas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26c6f799-06f7-4f57-990f-8154e6e56ddc.jpg","index":0,"item":"b98ca152-3685-4a76-93a7-3ca1a4eb9e2c","keywords":null,"link":"/vilag/20250518_Kijev-orosz-ukran-haboru-drontamadas-ebx","timestamp":"2025. május. 18. 10:43","title":"Minden eddiginél nagyobb dróntámadást hajtott végre Oroszország Ukrajna ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826984b2-d24c-4b57-9040-61ae8d834bb7","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Már több mint 9 millió román állampolgár szavazott a román elnökválasztáson. Az urnákat 21 órakor zárják.","shortLead":"Már több mint 9 millió román állampolgár szavazott a román elnökválasztáson. Az urnákat 21 órakor zárják.","id":"20250518_roman-elnokvalsztas-reszveteli-adat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/826984b2-d24c-4b57-9040-61ae8d834bb7.jpg","index":0,"item":"a17ae517-1d2a-4792-b17f-9dac4146c233","keywords":null,"link":"/vilag/20250518_roman-elnokvalsztas-reszveteli-adat","timestamp":"2025. május. 18. 17:04","title":"50 százalék felett a részvétel a román elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f80dce-a2b6-41a3-a971-d9c29f382623","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kvagga kagyló óránként két deciliter vizet képes átszűrni, és rengeteg van belőle.","shortLead":"A kvagga kagyló óránként két deciliter vizet képes átszűrni, és rengeteg van belőle.","id":"20250519_kvagga-kagylo-balaton-tisztitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56f80dce-a2b6-41a3-a971-d9c29f382623.jpg","index":0,"item":"deff3546-bb98-469b-8adb-9df7be540d55","keywords":null,"link":"/tudomany/20250519_kvagga-kagylo-balaton-tisztitas","timestamp":"2025. május. 19. 10:42","title":"Hatékonyan tisztítja a Balaton vizét egy inváziós kagylófaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]