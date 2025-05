Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8d4f38ef-52ec-4b68-bef1-3ce242e78942","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszország feltartóztatott egy görög tulajdonban lévő, libériai zászló alatt hajózó tankhajót a Balti-tengeren – közölte vasárnap az észt külügyminisztérium.","shortLead":"Oroszország feltartóztatott egy görög tulajdonban lévő, libériai zászló alatt hajózó tankhajót a Balti-tengeren –...","id":"20250518_oroszorszag-tankhajo-balti-tenger-esztorszag-incidens","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d4f38ef-52ec-4b68-bef1-3ce242e78942.jpg","index":0,"item":"642ef743-c34a-4d7e-a041-54fb3e516df7","keywords":null,"link":"/vilag/20250518_oroszorszag-tankhajo-balti-tenger-esztorszag-incidens","timestamp":"2025. május. 18. 19:59","title":"Oroszország feltartóztatott egy tankhajót a Balti-tengeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3711a6aa-7c58-4061-b2bb-448bec57899b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke útban Nagyváradra tartott Magyar Infót, ahol az “átláthatósági” törvényre is reagált.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke útban Nagyváradra tartott Magyar Infót, ahol az “átláthatósági” törvényre is reagált.","id":"20250519_magyar-peter-tisza-part-magyar-info","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3711a6aa-7c58-4061-b2bb-448bec57899b.jpg","index":0,"item":"21a0f03a-bd91-4b2e-a481-88677cc00e77","keywords":null,"link":"/itthon/20250519_magyar-peter-tisza-part-magyar-info","timestamp":"2025. május. 19. 20:11","title":"Magyar Péter: Biztosítom a sajtót, a civileket és minden magyar embert, hogy a Tisza mellettük áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3e4c6fe-7a86-4422-a43f-8e4170e92102","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Concorso d’Eleganza Villa d’Estén egy új koncepcióautó és egy vadonatúj M modell is be fog mutatkozni.","shortLead":"A Concorso d’Eleganza Villa d’Estén egy új koncepcióautó és egy vadonatúj M modell is be fog mutatkozni.","id":"20250520_titokzatos-ujdonsag-leleplezesere-keszul-a-bmw","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3e4c6fe-7a86-4422-a43f-8e4170e92102.jpg","index":0,"item":"55c490d5-30f7-46e2-a80a-c27c793044ce","keywords":null,"link":"/cegauto/20250520_titokzatos-ujdonsag-leleplezesere-keszul-a-bmw","timestamp":"2025. május. 20. 07:21","title":"Titokzatos újdonság leleplezésére készül a BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4c44fc0-08b1-4171-a911-c58697657ab8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"James Vardy az utolsó hazai mérkőzésén góllal búcsúzott el csapatától, aki így a klub modernkori történetének legnagyobb játékosává vált.","shortLead":"James Vardy az utolsó hazai mérkőzésén góllal búcsúzott el csapatától, aki így a klub modernkori történetének...","id":"20250518_james-vardy-leicester-city-premier-league-gol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4c44fc0-08b1-4171-a911-c58697657ab8.jpg","index":0,"item":"e2fa578d-c7be-4580-94cc-4c8e51ffeab0","keywords":null,"link":"/sport/20250518_james-vardy-leicester-city-premier-league-gol","timestamp":"2025. május. 18. 19:34","title":"200. góljával búcsúzott James Vardy a Leicester Citytől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f80dce-a2b6-41a3-a971-d9c29f382623","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kvagga kagyló óránként két deciliter vizet képes átszűrni, és rengeteg van belőle.","shortLead":"A kvagga kagyló óránként két deciliter vizet képes átszűrni, és rengeteg van belőle.","id":"20250519_kvagga-kagylo-balaton-tisztitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56f80dce-a2b6-41a3-a971-d9c29f382623.jpg","index":0,"item":"deff3546-bb98-469b-8adb-9df7be540d55","keywords":null,"link":"/tudomany/20250519_kvagga-kagylo-balaton-tisztitas","timestamp":"2025. május. 19. 10:42","title":"Hatékonyan tisztítja a Balaton vizét egy inváziós kagylófaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4109ec2f-d4e2-41f6-b147-8003900f32ba","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Új, a Windowst célzó, potenciálisan veszélyes eszközt fejlesztettek ki Defendnot néven – a megoldás egy hamis, és nem funkcionáló vírusirtóval veri át az operációs rendszert.","shortLead":"Új, a Windowst célzó, potenciálisan veszélyes eszközt fejlesztettek ki Defendnot néven – a megoldás egy hamis, és nem...","id":"20250519_microsoft-windows-defendnot-virusirto-kikapcsolasa-atveres-vedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4109ec2f-d4e2-41f6-b147-8003900f32ba.jpg","index":0,"item":"9e9cd63c-1ddc-415a-bd58-1ca3109d406e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250519_microsoft-windows-defendnot-virusirto-kikapcsolasa-atveres-vedelem","timestamp":"2025. május. 19. 15:03","title":"A zsenialitása miatt veszélyes – ez az eszköz átveri a Windowst, hogy kikapcsoljon minden védelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85462ae8-5369-4929-9e76-a8015c3ada75","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Íme a több mint hat évtizedes múltra visszatekintő Jaguar E-Type XXI. századi kései leszármazottja.","shortLead":"Íme a több mint hat évtizedes múltra visszatekintő Jaguar E-Type XXI. századi kései leszármazottja.","id":"20250519_gyonyoru-uj-roadster-allit-emleket-a-60-as-evekbeli-legendas-jaguar-e-type","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85462ae8-5369-4929-9e76-a8015c3ada75.jpg","index":0,"item":"8ec1aa68-a852-4aa3-ad44-2db59dfd0e57","keywords":null,"link":"/cegauto/20250519_gyonyoru-uj-roadster-allit-emleket-a-60-as-evekbeli-legendas-jaguar-e-type","timestamp":"2025. május. 19. 08:41","title":"Gyönyörű új roadster állít emléket a 60-as évekbeli legendás Jaguarnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72106f7-194b-41cd-834b-9f0f1417a45f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Csak illúzióban ringatja magát, aki az erős, egységes és cselekvőképes EU-ról álmodik, mert olyan nincs. A földrész jövőjét jelenleg az öntudatos, antiliberális nacionalisták határozzák meg. Ezt fejti ki a német lap EU-szakértő szerkesztője.","shortLead":"Csak illúzióban ringatja magát, aki az erős, egységes és cselekvőképes EU-ról álmodik, mert olyan nincs. A földrész...","id":"20250519_Die-Welt-Orban-Viktor-EU","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d72106f7-194b-41cd-834b-9f0f1417a45f.jpg","index":0,"item":"43a6b959-705e-4264-92a1-a71e24c77515","keywords":null,"link":"/360/20250519_Die-Welt-Orban-Viktor-EU","timestamp":"2025. május. 19. 15:01","title":"Die Welt-publicisztika: Mostantól az Orbán Viktorok diktálnak Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]