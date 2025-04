Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"45580753-51c6-44fa-849d-87fbe865041f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Markus Reisner katonai szakértő szerint a Nyugatnak vagy nagyobb támogatást kell nyújtania Ukrajnának, vagy a lehető leggyorsabban véget kell vetnie a háborúnak. A Neue Zürcher Zeitungnak elmondta, kevésbé bízik a jelenlegi tárgyalásokban, és meg van győződve arról, hogy az idő Putyinnak dolgozik.","shortLead":"Markus Reisner katonai szakértő szerint a Nyugatnak vagy nagyobb támogatást kell nyújtania Ukrajnának, vagy a lehető...","id":"20250415_ukrajna-oroszorszag-amerika-haboru-beke-Markus-Reisner","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45580753-51c6-44fa-849d-87fbe865041f.jpg","index":0,"item":"1de0d528-4cf9-4f1b-beae-23f6e5d0d6e8","keywords":null,"link":"/360/20250415_ukrajna-oroszorszag-amerika-haboru-beke-Markus-Reisner","timestamp":"2025. április. 15. 14:54","title":"„Az oroszok úgy érzik magukat, mint 1945 áprilisában: azt hiszik, hogy a győzelem karnyújtásnyira van tőlük”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0107f18d-91d3-4c1c-9858-aa1a3c70c2ee","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"A mesterséges intelligenciával működő arcfelismerő programok rendvédelmi használata Amerikától Kínáig számos ellentmondást szül. Az EU alapvetően korlátozza a módszert, ám a rendészeti és nemzetbiztonsági célra kiskaput hagy, és ezzel a lehetőséggel egyre többen szemezgetnek.","shortLead":"A mesterséges intelligenciával működő arcfelismerő programok rendvédelmi használata Amerikától Kínáig számos...","id":"20250414_ai5-arcmemoria-kerdese-arcfelismeres-rendorseg-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0107f18d-91d3-4c1c-9858-aa1a3c70c2ee.jpg","index":0,"item":"d3fc49d4-84a6-4556-9f5c-00e04783bca9","keywords":null,"link":"/360/20250414_ai5-arcmemoria-kerdese-arcfelismeres-rendorseg-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 14. 09:30","title":"Mire (nem) használhatja a rendőrség az arcfelismerést?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e2be03b-989b-4a7c-a0aa-f2d27e5af526","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A miniszterelnök milliárdos veje szerint „mi, magyarok kitalálásban és megvalósításban zseniálisak vagyunk, csak eladni nem tudunk”.","shortLead":"A miniszterelnök milliárdos veje szerint „mi, magyarok kitalálásban és megvalósításban zseniálisak vagyunk, csak eladni...","id":"20250414_tiborcz-istvan-bdpst-szalloda-konferencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e2be03b-989b-4a7c-a0aa-f2d27e5af526.jpg","index":0,"item":"6145e6cb-3dc7-4c01-b54f-c6303bc01840","keywords":null,"link":"/kkv/20250414_tiborcz-istvan-bdpst-szalloda-konferencia","timestamp":"2025. április. 14. 21:06","title":"Tiborcz István szerint az értékteremtés olyan, mint a hagyma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5b01334-4ad1-41af-ae1c-1bef9712b2ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az akadémikus elmondta azt is, hogy a törvényhozásnak nincs joga marginalizálni több tízezer embert. ","shortLead":"Az akadémikus elmondta azt is, hogy a törvényhozásnak nincs joga marginalizálni több tízezer embert. ","id":"20250414_falus-andras-alaptorveny-biologiai-nem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5b01334-4ad1-41af-ae1c-1bef9712b2ea.jpg","index":0,"item":"e1427e5b-f207-4a5b-a425-851ce5f8302c","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_falus-andras-alaptorveny-biologiai-nem","timestamp":"2025. április. 14. 12:48","title":"Falus András az Alaptörvény-módosításról: Tudományosan nem igaz, hogy valaki vagy férfi, vagy nő lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e094a73-505a-4a8d-a512-068437210af4","c_author":"Kókai Péter","category":"360","description":"Tóth Zsuzsanna a szabadkai székhelyű Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar hallgatója. Szinte a kezdetektől fogva rendszeresen részt vesz az egyetemisták tüntetésein, az első olyan magyar egyetemi hallgató, aki névvel és arccal vállalta jelenlétét ezeken a megmozdulásokon. Miért tartja fontosnak a részvételt, hogy néznek ki ezek az egyetemi szerveződések „belülről”, és mi lesz szerinte mindennek a végkifejlete – ezekről (is) beszélt a hvg360-nak.","shortLead":"Tóth Zsuzsanna a szabadkai székhelyű Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar hallgatója. Szinte a kezdetektől fogva...","id":"20250415_toth-zsuzsanna-szeretettel-vajdasagbol-szerbiai-egyetemista-tuntetesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e094a73-505a-4a8d-a512-068437210af4.jpg","index":0,"item":"ddeb2be4-17a4-4ec3-9fec-5202cd405881","keywords":null,"link":"/360/20250415_toth-zsuzsanna-szeretettel-vajdasagbol-szerbiai-egyetemista-tuntetesek","timestamp":"2025. április. 15. 17:30","title":"„Ez nem egy nyaralás” – Tóth Zsuzsannától első kézből tudhatjuk meg, hogyan szervezik tiltakozásukat a szerbiai egyetemisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10483164-fe0f-4b4e-a0a0-53f3e3d8619b","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A háromszoros Pulitzer-díjas újságíró szerint a Trump-kormányzat egy rossz vicc, de az elnök tombolásának az USA-ra és a világra nézve is drámai következményei lesznek.","shortLead":"A háromszoros Pulitzer-díjas újságíró szerint a Trump-kormányzat egy rossz vicc, de az elnök tombolásának az USA-ra és...","id":"20250416_Thomas-Friedman-Meg-soha-nem-feltettem-ennyire-Amerikat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10483164-fe0f-4b4e-a0a0-53f3e3d8619b.jpg","index":0,"item":"e992ccb6-a0be-47c8-b33d-1489cf412418","keywords":null,"link":"/360/20250416_Thomas-Friedman-Meg-soha-nem-feltettem-ennyire-Amerikat","timestamp":"2025. április. 16. 07:30","title":"Thomas Friedman: Még soha nem féltettem ennyire Amerikát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7529075-92c0-4da7-9e21-8994dcd6a529","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Azt állítja Orbán Viktor kormányfő veje, hogy csak bérelte azt a szupersportautót, amellyel néhány évvel ezelőtt lefotózták. Azt azonban már nem árulta el a HVG kérdésére, hogy pontosan miként és mennyi időre került hozzá a német rendszámos Ferrari.","shortLead":"Azt állítja Orbán Viktor kormányfő veje, hogy csak bérelte azt a szupersportautót, amellyel néhány évvel ezelőtt...","id":"20250414_tiborcz-istvan-ferrari-berles-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7529075-92c0-4da7-9e21-8994dcd6a529.jpg","index":0,"item":"ad22c473-575a-4342-af8d-800ba9efad8e","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_tiborcz-istvan-ferrari-berles-ebx","timestamp":"2025. április. 14. 17:16","title":"Tiborcz nagyon hallgat arról, milyen konstrukcióban bérelte a negyedmilliárdos Ferrarit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9b9f1cd-a8ed-44a4-85ab-4d35b3631ef3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megjárta a világűrt Katy Perry és Lauren Sánchez, Jeff Bezos menyasszonya is. ","shortLead":"Megjárta a világűrt Katy Perry és Lauren Sánchez, Jeff Bezos menyasszonya is. ","id":"20250414_blue-origin-jeff-bezos-katy-perry-lauren-sanchez-gayle-king-urutazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9b9f1cd-a8ed-44a4-85ab-4d35b3631ef3.jpg","index":0,"item":"5d526eef-f1cd-4a2c-8387-430e4dcab587","keywords":null,"link":"/elet/20250414_blue-origin-jeff-bezos-katy-perry-lauren-sanchez-gayle-king-urutazas","timestamp":"2025. április. 14. 15:54","title":"Hat nő az űrben: történelmi küldetést hajtott végre a Blue Origin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]