Emlékeztető oltás – gyakorlatilag az egész világ megismerkedett ezzel a Covid-19 alatt, amikor a vakcinákból szükséges lett egy második kör is, amit angolul csak boosterként emlegetnek.

Sok oltásból több adagra van szükség ahhoz, hogy elérjék a kellő hatékonyságot – hosszabb távon is. Van olyan vakcina, amiből akár négy is szükséges lehet ehhez. A Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) kutatócsoportja ugyanakkor egy olyan vakcinát fejleszt, mely szükségtelenné teheti az emlékeztető oltásokat. Ezt olyan mikrorészecskék fejlesztésével kívánják elérni, amelyek lassan bomlanak le, hogy időzítve bocsássák ki a szükséges dózist.

Ezzel a megoldással elég lenne egyetlen oltás, de úgy, hogy a hatása nem különbözne az eddigi, akár négy oltásétól – derül ki az IFL Science cikkéből.

A portál kiemeli: ez főleg az olyan helyeken lehet hasznos, ahol nehéz hozzáférni az egészségi ellátáshoz – egy ilyen megoldás pedig akár életet is menthet. A számítások szerint éves szinten 1,5 millió gyermek halálát okozzák az olyan betegségek, melyek oltással megelőzhetők – és minden ötödik gyermek nem fér hozzá a szükséges oltóanyaghoz. Ezeken segíthetne az MIT fejlesztése.

+40 fokos változás néz ki a vakcináknál Már tesztelik az első olyan oltóanyagot, amit nem szükséges alacsony hőmérsékleten tárolni. A gyártója állítja: több mint 60 különböző vakcinát tud a jövőben átalakítani szobahőmérséklet-tűrővé.

„Ezen munka hosszú távú célja, hogy olyan vakcinák készüljenek, amelyek hozzáférhetőbbé teszik az immunizációt – főleg az olyan helyeken élő gyermekek számára, ahol nehéz hozzáférni az egészségügyi intézményekhez” – magyarázza Ana Jaklenec, az Advanced Materials folyóiratban publikált tanulmány szerzője.

A módszer középpontjában az olyan polimer mikrorészecskéken alapuló vakcinák állnak, amelyek „hasznos teherként” tudják hordozni a vakcina hatóanyagát, és lassan bomlanak le a szervezetben, így az egyébként emlékeztető oltással beadott adag újabb oltás nélkül szabadul fel a szervezetben.

Ezt már a gyakorlatban is demonstrálni tudták, 25 nappal az oltás beadását követően szabadult fel a szervezetben az emlékeztető dózis. Azért egyelőre még nem tökéletes a megoldás: a kutatók által használt polimer lebomlás során savakat bocsát ki, ezzel kockáztatva az oltóanyagot magát.

Csökkenhet a védőoltás hatása a csecsemőknél, ha antibiotikummal kezelik őket Ausztrál kutatók szerint a csecsemőknél a védőoltásra adott immunválasz és a bélmikrobiom összetétele között szoros összefüggés lehet.

A jó hír, hogy már kísérleteznek olyan polimerekkel, melyek jelenleg is használatosak gyógyászati alkalmazásban – de ami a legfontosabb, hogy ezeknek nincs ilyen savfelszabadulásos problémájuk. A kutatók 23 különböző kémiai felépítésű polimert készítettek és teszteltek. Fontos, hogy ezeknek 40 Celsius-fokon is helyt kell állniuk, ahogyan a vakcina előállításának folyamatánál is állniuk kell a sarat.

Egérkísérletek során már ezt is tesztelték, és a szóban forgó vakcina hatékonysága hasonlónak bizonyult az antitestek későbbi vizsgálatakor, mint azon egereknél, akik hagyományos úton kaptak két oltást. Az emberi vizsgálatokhoz még további fejlesztések szükségesek. Ha azonban ez sikerül, az jelentős előrelépés lehet az immunizáció terén.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának tudományos felfedezésekről is hírt adó Facebook-oldalát.