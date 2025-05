Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3dbcaff0-cac9-406e-937e-df999f16f7b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszék szerint életszerűtlen azt feltételezni, hogy a polgármester kényszerintézkedés alkalmazása nélkül újabb bűncselekményt követne el.","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék szerint életszerűtlen azt feltételezni, hogy a polgármester kényszerintézkedés alkalmazása...","id":"20250516_Megindokolta-a-birosag-hogy-miert-engedtek-ki-Kiss-Laszlot-a-letartoztatasbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3dbcaff0-cac9-406e-937e-df999f16f7b6.jpg","index":0,"item":"305b61b3-0fe5-4d7f-a696-22d27359eccd","keywords":null,"link":"/itthon/20250516_Megindokolta-a-birosag-hogy-miert-engedtek-ki-Kiss-Laszlot-a-letartoztatasbol","timestamp":"2025. május. 16. 12:13","title":"Megindokolta a bíróság, hogy miért engedték ki Kiss Lászlót a letartóztatásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4787be4-0ba2-4b71-99e1-550877aafdb5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A film nagyszerűségéről már tavaly sajtótájékoztatót tartott a honvédelmi miniszter.","shortLead":"A film nagyszerűségéről már tavaly sajtótájékoztatót tartott a honvédelmi miniszter.","id":"20250515_Itt-a-milliardos-allami-kurzus-akciofilm-a-Sarkanyok-Kabul-felett-elso-elozetese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4787be4-0ba2-4b71-99e1-550877aafdb5.jpg","index":0,"item":"aadc0afd-080b-487d-93e2-82eeb0492e74","keywords":null,"link":"/kultura/20250515_Itt-a-milliardos-allami-kurzus-akciofilm-a-Sarkanyok-Kabul-felett-elso-elozetese","timestamp":"2025. május. 15. 12:15","title":"Itt a milliárdos állami kurzus-akciófilm, a Sárkányok Kabul felett első előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a11c70b-7772-4bf7-9821-d4accfe0055f","c_author":"HVG","category":"360","description":"A bankcsoporthoz tartozó PortfoLion Zöld Magántőkealap és a magyar állam is igyekszik profitálni a türk kapcsolatokból és a növekvő közép-ázsiai lélekszámból.","shortLead":"A bankcsoporthoz tartozó PortfoLion Zöld Magántőkealap és a magyar állam is igyekszik profitálni a türk kapcsolatokból...","id":"20250515_hvg-otp-bank-uzbegisztan-csirketelep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a11c70b-7772-4bf7-9821-d4accfe0055f.jpg","index":0,"item":"253a7068-e97d-45e7-8eeb-1315ab73a580","keywords":null,"link":"/360/20250515_hvg-otp-bank-uzbegisztan-csirketelep","timestamp":"2025. május. 15. 12:15","title":"Beszáll az OTP a nagy üzbegisztáni csirkebizniszbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff3317eb-7653-4969-981c-3552f90d1f70","c_author":"Kasza János ","category":"tudomany","description":"Egy uniós jogszabály miatt engedélyeznie kellett az Apple-nek a külső fizetési szolgáltatókat az iOS-es alkalmazásokban. A jelek szerint azonban ezt nem teszi szívesen, és inkább egy méretes figyelmeztetést helyez el minden app adatlapján, ami nem a cég saját fizetési rendszerét használja.","shortLead":"Egy uniós jogszabály miatt engedélyeznie kellett az Apple-nek a külső fizetési szolgáltatókat az iOS-es...","id":"20250515_apple-app-store-uj-figyelmeztetes-kulso-fizetesi-rendszer-biztonsag-dma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff3317eb-7653-4969-981c-3552f90d1f70.jpg","index":0,"item":"dbc822b4-4d72-4926-afed-c9eb11350103","keywords":null,"link":"/tudomany/20250515_apple-app-store-uj-figyelmeztetes-kulso-fizetesi-rendszer-biztonsag-dma","timestamp":"2025. május. 15. 18:03","title":"Új figyelmeztetéssel találkozhat minden Apple-felhasználó – de van mitől félni, ha megjelenik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"692569ba-52a6-4363-bc3e-4e915d0e66e6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mintha csak valami gigantikus szobor volna: geológiai képződményeket idéző 3D-nyomtatott beton buszmegállót telepítettek Pozsonyban.","shortLead":"Mintha csak valami gigantikus szobor volna: geológiai képződményeket idéző 3D-nyomtatott beton buszmegállót...","id":"20250516_3d-nyomtatott-buszmegallo-szlovakia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/692569ba-52a6-4363-bc3e-4e915d0e66e6.jpg","index":0,"item":"d3121de3-af75-4b74-ad1c-1ba39adbea08","keywords":null,"link":"/tudomany/20250516_3d-nyomtatott-buszmegallo-szlovakia","timestamp":"2025. május. 16. 08:03","title":"Kinyomtattak egy komplett buszmegállót Szlovákiában – mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef2190b8-4798-4877-9ea0-4213e21ef191","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kiadta vizsgálati jelentését az Intuitive Machines az Athena holdszonda szerencsétlen landolásáról – és a cég szerint három tényező játszhatott közre abban, hogy végül az oldalára borulva érkezett meg a szonda.","shortLead":"Kiadta vizsgálati jelentését az Intuitive Machines az Athena holdszonda szerencsétlen landolásáról – és a cég szerint...","id":"20250516_intuitive-machines-athena-holdszonda-sikertelen-landolas-okok-vizsgalati-jelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef2190b8-4798-4877-9ea0-4213e21ef191.jpg","index":0,"item":"f799c59d-1913-4ff5-8265-6ce63d47b57a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250516_intuitive-machines-athena-holdszonda-sikertelen-landolas-okok-vizsgalati-jelentes","timestamp":"2025. május. 16. 09:03","title":"Ez a 3 dolog vezetett ahhoz, hogy az oldalára borult a magyar műszert is szállító holdszonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f1ae1f-bb7a-4ff3-9f53-1d8a79b73081","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakértő szerint a Szuverenitásvédelmi Hivatal jelentése – Gulyás Gergelyt idézve – lepkefing.","shortLead":"A szakértő szerint a Szuverenitásvédelmi Hivatal jelentése – Gulyás Gergelyt idézve – lepkefing.","id":"20250516_racz-andras-lanczi-tamas-szuverenitasvedelmi-hivatal-bohocok-lepkefing","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0f1ae1f-bb7a-4ff3-9f53-1d8a79b73081.jpg","index":0,"item":"0080f7e6-1f3d-478a-857c-ae57218cbecc","keywords":null,"link":"/itthon/20250516_racz-andras-lanczi-tamas-szuverenitasvedelmi-hivatal-bohocok-lepkefing","timestamp":"2025. május. 16. 10:19","title":"Rácz András Lánczi Tamáséknak: Tőletek, bohócok, nem félek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8386abac-aff0-4f4d-92f7-350a41d7b28f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Donald Trump nemrég arról beszélt, nem szeretné, ha az Apple Indiában gyártaná le az amerikai piacra szánt iPhone-okat.","shortLead":"Donald Trump nemrég arról beszélt, nem szeretné, ha az Apple Indiában gyártaná le az amerikai piacra szánt iPhone-okat.","id":"20250515_apple-iphone-gyartasa-india-donald-trump-kina-vamhaboru-tim-cook","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8386abac-aff0-4f4d-92f7-350a41d7b28f.jpg","index":0,"item":"7c933efe-1c90-458d-bf35-5273a50f165e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250515_apple-iphone-gyartasa-india-donald-trump-kina-vamhaboru-tim-cook","timestamp":"2025. május. 15. 15:03","title":"Leállítaná az Apple indiai terjeszkedését Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]