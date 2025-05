Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ba8513f5-a45f-4198-ad6d-bf5bd332391d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Románia frissen megválasztott elnöke reméli, lesz erre lehetősége. ","shortLead":"Románia frissen megválasztott elnöke reméli, lesz erre lehetősége. ","id":"20250520_nicusor-dan-elnoki-rezidencia-sajat-lakas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba8513f5-a45f-4198-ad6d-bf5bd332391d.jpg","index":0,"item":"35c7a6e7-faf4-4b32-a13d-40d6dd2f3338","keywords":null,"link":"/vilag/20250520_nicusor-dan-elnoki-rezidencia-sajat-lakas","timestamp":"2025. május. 20. 16:13","title":"Nicusor Dan inkább jelenlegi otthonában maradna, nem akar az elnöki rezidenciára költözni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6826a878-96d1-4851-a064-8f4ded8b396a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"“Ne úgy ölelj, hogy ne kapjak levegőt közben”","shortLead":"“Ne úgy ölelj, hogy ne kapjak levegőt közben”","id":"20250521_Brody-Janos-uzent-az-Orban-Viktor-fele-Harcosok-Klubjanak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6826a878-96d1-4851-a064-8f4ded8b396a.jpg","index":0,"item":"b95e5441-4605-4702-be80-5260eca8ac23","keywords":null,"link":"/elet/20250521_Brody-Janos-uzent-az-Orban-Viktor-fele-Harcosok-Klubjanak","timestamp":"2025. május. 21. 11:04","title":"Bródy János üzent az Orbán-féle Harcosok Klubjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"496572f9-9a83-4ca4-a7f9-20ab2db7be15","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Tucatszám hozná haza a tudósokat külföldről, Magyarországot az innovációs élbolyba repítené a kormány új szervezete. A formátum ismerős: ez az, amiben az állami források elveszítik közpénz jellegüket. Az Élvonal-programban Krausz Ferenc Nobel-díjas tudós lesz a mindenről döntő csapatkapitány.","shortLead":"Tucatszám hozná haza a tudósokat külföldről, Magyarországot az innovációs élbolyba repítené a kormány új szervezete...","id":"20250520_hvg-elvonal-alapitvany-kekva-krausz-ferenc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/496572f9-9a83-4ca4-a7f9-20ab2db7be15.jpg","index":0,"item":"4dfb1aaa-a6db-4380-81dd-19cb40e41327","keywords":null,"link":"/360/20250520_hvg-elvonal-alapitvany-kekva-krausz-ferenc","timestamp":"2025. május. 20. 16:30","title":"Új alapítványt szervez a kormány a „tudomány aranycsapatának” felépítésére, Krausz Ferenc áll az élre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96fc81f3-4948-4162-bf9c-60e91e13cd97","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Újfajta ajánlóprogramot próbálgat az Instagram, melynek lényege, hogy bizonyos látogatószám vagy új regisztrált felhasználó után fizet a tartalomgyártóknak.","shortLead":"Újfajta ajánlóprogramot próbálgat az Instagram, melynek lényege, hogy bizonyos látogatószám vagy új regisztrált...","id":"20250520_meta-instagram-ajanlo-program-referrals-kifizetes-teszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96fc81f3-4948-4162-bf9c-60e91e13cd97.jpg","index":0,"item":"3b600bc5-dc32-49bd-9f72-8364b4c795e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250520_meta-instagram-ajanlo-program-referrals-kifizetes-teszt","timestamp":"2025. május. 20. 14:03","title":"7 millió forintot is lehet keresni az Instagrammal – új programot tesztelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158280eb-b94d-4c34-a368-5473f4f77b91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország több százezer köbméter földgázt és sok százezer hordó kőolajat vett a közép-ázsiai államtól.","shortLead":"Magyarország több százezer köbméter földgázt és sok százezer hordó kőolajat vett a közép-ázsiai államtól.","id":"20250520_Orban-Viktor-Ilham-Alijev-azeri-elnok-Karmelita","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/158280eb-b94d-4c34-a368-5473f4f77b91.jpg","index":0,"item":"75209441-8c33-40b9-b7d2-88dbebe2c441","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_Orban-Viktor-Ilham-Alijev-azeri-elnok-Karmelita","timestamp":"2025. május. 20. 13:38","title":"Orbán Viktor a Karmelitában tárgyalt az azeri elnökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa8da9e-d4be-424b-bc23-cb2b66063e00","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A személyiségi jogi pert indító Átlátszó főszerkesztője, Bodoky Tamás szerint Lánczi Tamásék csak időhúzásra játszanak. Hiszen ha lenne bármi bizonyítékuk az Átlátszó elleni súlyos vádakra, lehetett volna érdemi tárgyalást tartani.","shortLead":"A személyiségi jogi pert indító Átlátszó főszerkesztője, Bodoky Tamás szerint Lánczi Tamásék csak időhúzásra játszanak...","id":"20250520_Atlatszo-Szuverenitasvedelmi-Hivatal-per-birosag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aaa8da9e-d4be-424b-bc23-cb2b66063e00.jpg","index":0,"item":"a13b9454-6805-46dc-8f71-9d7a997e66a4","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_Atlatszo-Szuverenitasvedelmi-Hivatal-per-birosag-ebx","timestamp":"2025. május. 20. 11:37","title":"Nem jelent meg a Szuverenitásvédelmi Hivatal az ellene indított per tárgyalásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a46371b-f4a8-4110-bd1a-aa4fe5b8202a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem akarnak asszisztálni az „áldemokratikus színjátékhoz”.","shortLead":"Nem akarnak asszisztálni az „áldemokratikus színjátékhoz”.","id":"20250520_Bojkott-DK-alkotmanybirok-megvalasztasa-parlament","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a46371b-f4a8-4110-bd1a-aa4fe5b8202a.jpg","index":0,"item":"5b673540-7565-424f-bb75-24150f8e8b50","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_Bojkott-DK-alkotmanybirok-megvalasztasa-parlament","timestamp":"2025. május. 20. 08:12","title":"Bojkottálja a DK az alkotmánybírók megválasztását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d8e0e0e-a91a-48f4-bb6c-0339ba519d3c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jennifer Lopez állítólag nem kapott engedélyt arra, hogy a róla készült fotókat ő maga tegye közzé, ezért a fotós és egy ügynökség is kártérítést követel.","shortLead":"Jennifer Lopez állítólag nem kapott engedélyt arra, hogy a róla készült fotókat ő maga tegye közzé, ezért a fotós és...","id":"20250521_jennifer-lopez-foto-instagram-szerzoi-jog-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d8e0e0e-a91a-48f4-bb6c-0339ba519d3c.jpg","index":0,"item":"030a0d4e-91d2-4379-a0e6-f0729ea1fe91","keywords":null,"link":"/tudomany/20250521_jennifer-lopez-foto-instagram-szerzoi-jog-per","timestamp":"2025. május. 21. 09:14","title":"Ezt a két fotót osztotta meg magáról Jennifer Lopez az Instagramon, 212 milliót fizethet miatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]