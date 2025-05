Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f1fd1c91-ff73-4084-8de8-6be278e683ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bostoni bárban játszódó sorozat mind a 270 részében szerepelt. 76 éves volt.","shortLead":"A bostoni bárban játszódó sorozat mind a 270 részében szerepelt. 76 éves volt.","id":"20250521_Meghalt-George-Wendt-a-Cheers-sztarja-a-filmtortenet-leghiresebb-torzsvendege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1fd1c91-ff73-4084-8de8-6be278e683ee.jpg","index":0,"item":"b81e81ad-6c3d-402d-b646-f758af07f639","keywords":null,"link":"/elet/20250521_Meghalt-George-Wendt-a-Cheers-sztarja-a-filmtortenet-leghiresebb-torzsvendege","timestamp":"2025. május. 21. 08:42","title":"Meghalt George Wendt, a Cheers sztárja, a filmtörténet leghíresebb törzsvendége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egyre kisebb áremeléssel számolnak a cégek és a fogyasztók is, de így is rosszabbnak érzik a gazdaság helyzetét a GKI felmérése szerint.","shortLead":"Egyre kisebb áremeléssel számolnak a cégek és a fogyasztók is, de így is rosszabbnak érzik a gazdaság helyzetét a GKI...","id":"20250522_GKI-bizalmi-index","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9.jpg","index":0,"item":"e502c09d-87f2-4896-80db-2d489718df78","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250522_GKI-bizalmi-index","timestamp":"2025. május. 22. 08:06","title":"GKI: A magyar fogyasztók és a cégek is pesszimistábbak lettek májusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49f1fb78-3331-4638-9a50-89a21c25ddad","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Brüsszelben szerdán és csütörtökön plenáris ülést tart az Európai Parlament, és a nagy pártok azt javasolják, hogy vegyék napirendre a magyar átláthatósági törvény ügyét. Bár az erről szóló döntést csak a plenáris ülés kezdetén, délután háromkor hozza meg az EP, a Fidesz parlamenti frakciójának vezetése valamennyi képviselőnek levelet küldött, amelyben a törvény mellett érveltek.","shortLead":"Brüsszelben szerdán és csütörtökön plenáris ülést tart az Európai Parlament, és a nagy pártok azt javasolják...","id":"20250521_atlathatosagi-torveny-europai-parlament-jogallamisag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49f1fb78-3331-4638-9a50-89a21c25ddad.jpg","index":0,"item":"8e6ff004-5837-4732-8ab3-eb7b10a60e4a","keywords":null,"link":"/eurologus/20250521_atlathatosagi-torveny-europai-parlament-jogallamisag-ebx","timestamp":"2025. május. 21. 10:22","title":"„Gyakorlati szükségszerűség” – levelet küldött az „átláthatósági” törvény miatt két fideszes politikus az Európai Parlament képviselőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69c8f900-0af9-44fd-b724-750ee49be5f7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Meg is építenek év végéig 300 akkucsere-állomást Kínában.","shortLead":"Meg is építenek év végéig 300 akkucsere-állomást Kínában.","id":"20250522_kamionoknal-vezeti-be-az-akkucseret-a-CATL","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69c8f900-0af9-44fd-b724-750ee49be5f7.jpg","index":0,"item":"c8d34881-f08a-4155-94b1-335f7aa3cb8c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250522_kamionoknal-vezeti-be-az-akkucseret-a-CATL","timestamp":"2025. május. 22. 10:42","title":"Öt perc és mehet tovább: a villanykamionoknál az akkucsere a jó megoldás a CATL szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Már a Le Monde is felfigyelt Hadházy Ákosra, nagy portrécikket szentelt neki. Veszélybe kerül a Putyin-ellenes európai egység, ha Trump enyhít a szankciókon, és Magyarország képes még inkább rontani a helyzeten. Az olyan populisták, mint Orbán és Fico, sok mindent megígérnek, amit azután nem tudnak teljesíteni. Az államokat nem lehet úgy vezetni, mint a vállalkozásokat, de Trump ezt nem hajlandó elismerni. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Már a Le Monde is felfigyelt Hadházy Ákosra, nagy portrécikket szentelt neki. Veszélybe kerül a Putyin-ellenes európai...","id":"20250522_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"baa4eb2b-fcd3-46d1-a9e4-acc69ecf1eef","keywords":null,"link":"/360/20250522_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 22. 12:14","title":"Die Presse-elemzés: Beviszi-e Orbán Viktor a halálos döfést a demokráciának?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32b39824-79ef-4792-925c-27971bdfd5bf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyomásgyakorló szervezetnek nevezett a cenzúrahivatal egy magyar állami támogatásokat is kapó egyesületet, mivel egy transznemű fiatalról szóló filmet is vetítettek. A film készítői meglepődtek.","shortLead":"Nyomásgyakorló szervezetnek nevezett a cenzúrahivatal egy magyar állami támogatásokat is kapó egyesületet, mivel...","id":"20250522_Szuverenitasvedelmi-Hivatal-listazas-kinedok-fanni-kertje-transznemu-hajlektalan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32b39824-79ef-4792-925c-27971bdfd5bf.jpg","index":0,"item":"75494bc3-eaa6-41e9-a0f2-0750bdb3d6d8","keywords":null,"link":"/kultura/20250522_Szuverenitasvedelmi-Hivatal-listazas-kinedok-fanni-kertje-transznemu-hajlektalan","timestamp":"2025. május. 22. 15:09","title":"„Olcsó gumicsonttá silányítaná” a Szuverenitásvédelmi Hivatal listázása a furán támadott filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"496572f9-9a83-4ca4-a7f9-20ab2db7be15","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Tucatszám hozná haza a tudósokat külföldről, Magyarországot az innovációs élbolyba repítené a kormány új szervezete. A formátum ismerős: ez az, amiben az állami források elveszítik közpénz jellegüket. Az Élvonal-programban Krausz Ferenc Nobel-díjas tudós lesz a mindenről döntő csapatkapitány.","shortLead":"Tucatszám hozná haza a tudósokat külföldről, Magyarországot az innovációs élbolyba repítené a kormány új szervezete...","id":"20250520_hvg-elvonal-alapitvany-kekva-krausz-ferenc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/496572f9-9a83-4ca4-a7f9-20ab2db7be15.jpg","index":0,"item":"4dfb1aaa-a6db-4380-81dd-19cb40e41327","keywords":null,"link":"/360/20250520_hvg-elvonal-alapitvany-kekva-krausz-ferenc","timestamp":"2025. május. 20. 16:30","title":"Új alapítványt szervez a kormány a „tudomány aranycsapatának” felépítésére, Krausz Ferenc áll az élre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eddff3ca-2d85-44d4-af1e-77d76e00a760","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Pótlóbuszok járnak majd. ","shortLead":"Pótlóbuszok járnak majd. ","id":"20250522_Jon-a-nagy-nyari-felfordulas-jon-a-koruton-leall-a-4-6-os","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eddff3ca-2d85-44d4-af1e-77d76e00a760.jpg","index":0,"item":"a19046cf-ae8f-491a-a4c2-55e52fa53fe8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250522_Jon-a-nagy-nyari-felfordulas-jon-a-koruton-leall-a-4-6-os","timestamp":"2025. május. 22. 08:46","title":"Jön a nyári felfordulás a nagykörúton – leáll a 4-6-os egy szakaszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]