[{"available":true,"c_guid":"185bac3f-71ac-471f-82b5-b9946cc908be","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy éve még csak a lakáshitelek 25 százalékánál haladta meg a kölcsönösszeg vételár 70 százalékát, ma már több mint egyharmadnál.","shortLead":"Egy éve még csak a lakáshitelek 25 százalékánál haladta meg a kölcsönösszeg vételár 70 százalékát, ma már több mint...","id":"20250523_bankhitel-eladosodottsag-bankmonitor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/185bac3f-71ac-471f-82b5-b9946cc908be.jpg","index":0,"item":"8933d8fb-5b86-406e-99b6-64449b91c4f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250523_bankhitel-eladosodottsag-bankmonitor","timestamp":"2025. május. 23. 09:43","title":"Kijött egy vészjósló szám: elképesztő módon eladósítják magukat a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"568ef1eb-befe-4c55-9215-2d8973a517b5","c_author":"Cabrera Martin","category":"elet","description":"Tavaly tavasz óta már irányonként napi négy-négy járatot közlekedtet a Regiojet a magyar és az osztrák főváros között, mi pedig összehasonlítottuk a MÁV, illetve az ÖBB vonataival. Mind az árakon, mind a színvonalon meglepődtünk, pedig a MÁV-nak sem lenne lehetetlen adaptálni mindazt, amit a cseheknek már évekkel ezelőtt sikerült.","shortLead":"Tavaly tavasz óta már irányonként napi négy-négy járatot közlekedtet a Regiojet a magyar és az osztrák főváros között...","id":"20250522_budapest-becs-vonat-regiojet-mav-obb-jegyek-arak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/568ef1eb-befe-4c55-9215-2d8973a517b5.jpg","index":0,"item":"3f246b2b-4481-4884-8756-5703e6c7f77a","keywords":null,"link":"/elet/20250522_budapest-becs-vonat-regiojet-mav-obb-jegyek-arak","timestamp":"2025. május. 22. 05:01","title":"Vonattal Budapestről Bécsbe: a cseh magánvasút nemcsak a MÁV-ot, de a Railjetet is lemosta a pályáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f1ae1f-bb7a-4ff3-9f53-1d8a79b73081","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A Szuverenitásvédelmi Hivatal többek között azt kifogásolta, hogy a filmklubjaikon egy transznemű tinédzser életét bemutató filmet is vetítettek.","shortLead":"A Szuverenitásvédelmi Hivatal többek között azt kifogásolta, hogy a filmklubjaikon egy transznemű tinédzser életét...","id":"20250521_szuverenitasvedelmi-hivatal-nyomasgyakorlo-szervezet-kinedok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0f1ae1f-bb7a-4ff3-9f53-1d8a79b73081.jpg","index":0,"item":"c22f153d-15c7-464e-9cc6-f1b2e3456d8c","keywords":null,"link":"/kultura/20250521_szuverenitasvedelmi-hivatal-nyomasgyakorlo-szervezet-kinedok","timestamp":"2025. május. 21. 15:52","title":"Nyomásgyakorló szervezetnek neveztek Láncziék egy egyesületet, amely magyar állami támogatást is kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21f12d24-1849-49ee-9ad7-37c1cf8a3acf","c_author":"HVG","category":"360","description":"A férfiak termékenységét fokozó termék kifejlesztésétől az újszülöttek fájdalomérzetének méréséig számos olyan kutatás folyik a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat intézményeiben, amelynek piaci értéke is lehet.","shortLead":"A férfiak termékenységét fokozó termék kifejlesztésétől az újszülöttek fájdalomérzetének méréséig számos olyan kutatás...","id":"20250522_hvg-kutatohalozat-uzletei-hun-ren-startup","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21f12d24-1849-49ee-9ad7-37c1cf8a3acf.jpg","index":0,"item":"f0823c00-ccf3-4c37-b284-50bbfef7ca4a","keywords":null,"link":"/360/20250522_hvg-kutatohalozat-uzletei-hun-ren-startup","timestamp":"2025. május. 22. 12:15","title":"A magyar kutatók belecsapnak az üzletbe: a találmányok piacra segítésébe kezd a HUN-REN","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d6f677e-b777-441e-be3d-26f132b09e7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ruszin-Szendi Romulusz ünnepi bejegyzésében kritizálta a kormány katonapolitikáját és a honvédelmi minisztert. Szalay-Bobrovniczky Kristóf pedig azzal vádolta a volt vezérkarfőnököt, hogy ünneprontó bejegyzésében olyasmit támad, aminek megvalósításában aktívan részt vett.","shortLead":"Ruszin-Szendi Romulusz ünnepi bejegyzésében kritizálta a kormány katonapolitikáját és a honvédelmi minisztert...","id":"20250521_Csorte-a-Honvedelem-Napjan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d6f677e-b777-441e-be3d-26f132b09e7e.jpg","index":0,"item":"6693edb6-e9c9-4510-bf8c-eacf465c9d1f","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_Csorte-a-Honvedelem-Napjan","timestamp":"2025. május. 21. 17:35","title":"A „kaszinókat üzemeltető üzletember” és a „bosszúvágyó karrierista” – egymásnak üzengetett Ruszin-Szendi és Szalay-Bobrovniczky","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa3dc7a-ac77-44bc-be6d-12c4709999b2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök szerint az EU-t elsősorban azért hozták létre, hogy kihasználja az Egyesült Államokat a kereskedelem terén.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint az EU-t elsősorban azért hozták létre, hogy kihasználja az Egyesült Államokat a kereskedelem...","id":"20250523_donald-trump-vamhaboru-egyesult-allamok-europai-unio-50-szazalekos-vam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afa3dc7a-ac77-44bc-be6d-12c4709999b2.jpg","index":0,"item":"31395fa4-ee68-4d0e-9960-8d2aba4a6499","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250523_donald-trump-vamhaboru-egyesult-allamok-europai-unio-50-szazalekos-vam","timestamp":"2025. május. 23. 14:48","title":"Trump 50 százalékos vámmal sújtaná az Európai Uniót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ddaa6c-7ca8-4ab4-ab9e-c9f4af5a10f0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Elvileg már hétköznapi forgalomban tesztelik. ","shortLead":"Elvileg már hétköznapi forgalomban tesztelik. ","id":"20250521_Nagyobb-hatotav-es-biztonsag-szilardtest-akkus-BMW-i7","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3ddaa6c-7ca8-4ab4-ab9e-c9f4af5a10f0.jpg","index":0,"item":"ba6851e0-f83f-4a08-90c2-314cfe94e8e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250521_Nagyobb-hatotav-es-biztonsag-szilardtest-akkus-BMW-i7","timestamp":"2025. május. 21. 20:20","title":"Nagyobb hatótáv és biztonság: szilárdtest akkus BMW i7 a láthatáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e8e11d4-6aef-4311-ab2b-f396fb7a4995","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Persze – ismeri el az elemző – nem biztos, hogy Orbán Viktor átadja a stafétát másnak a Fideszben, mert talán úgy látja, 2026 még nyerhető. És ön szerint? Szavazzon!","shortLead":"Persze – ismeri el az elemző – nem biztos, hogy Orbán Viktor átadja a stafétát másnak a Fideszben, mert talán...","id":"20250523_torok-gabor-orban-viktor-miniszterelnok-jeloltseg-fidesz-valasztas-2026","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e8e11d4-6aef-4311-ab2b-f396fb7a4995.jpg","index":0,"item":"bc7edf31-73d7-400e-817e-cfb7d939d818","keywords":null,"link":"/itthon/20250523_torok-gabor-orban-viktor-miniszterelnok-jeloltseg-fidesz-valasztas-2026","timestamp":"2025. május. 23. 11:33","title":"Török Gábor: Orbánnak a saját érdekében lassan el kellene gondolkodnia a miniszterelnök-jelöltség átadásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]