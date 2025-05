Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"36ec5060-2f5c-499c-b84f-59469bb80bee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A volt igazságügyi miniszter inkább asztalosnak tanul, és már újságot sem olvas. ","shortLead":"A volt igazságügyi miniszter inkább asztalosnak tanul, és már újságot sem olvas. ","id":"20250522_Varga-Judit-nem-koveti-a-kozeleti-esemenyeket-ezert-az-ellehetetlenitesi-torvenyrol-sem-mond-velemenyt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36ec5060-2f5c-499c-b84f-59469bb80bee.jpg","index":0,"item":"a9e21657-8336-44bc-b530-a228c02d5d65","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250522_Varga-Judit-nem-koveti-a-kozeleti-esemenyeket-ezert-az-ellehetetlenitesi-torvenyrol-sem-mond-velemenyt","timestamp":"2025. május. 22. 12:29","title":"Varga Judit nem követi a közéleti eseményeket, ezért az ellehetetlenítési törvényről sem mond véleményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7582d5a-404b-4b3e-b04e-5b641c1ca4d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közel 8 millió forintot csalt ki kamu internetes eladásokkal egy férfi, az akciójához 12 bankszámlát és közel 50 telefonszámot használt.","shortLead":"Közel 8 millió forintot csalt ki kamu internetes eladásokkal egy férfi, az akciójához 12 bankszámlát és közel 50...","id":"20250522_Ket-ev-alatt-233-embert-vert-at-egy-26-eves-ferfi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7582d5a-404b-4b3e-b04e-5b641c1ca4d0.jpg","index":0,"item":"63aa02c9-ba38-4863-97fe-fe83f37fd5cb","keywords":null,"link":"/itthon/20250522_Ket-ev-alatt-233-embert-vert-at-egy-26-eves-ferfi","timestamp":"2025. május. 22. 11:06","title":"Két év alatt 233 embert vert át egy 26 éves férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"407b49b8-9342-4c4a-b72a-b99f61a04544","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Összesen mintegy 57 milliárd landolt a kormánynak kedves szereplőknél.","shortLead":"Összesen mintegy 57 milliárd landolt a kormánynak kedves szereplőknél.","id":"20250522_miniszterelnokseg-miniszterelnoki-kabinetiroda-elszamolas-barati-cegek-alapitvanyok-kozpenz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/407b49b8-9342-4c4a-b72a-b99f61a04544.jpg","index":0,"item":"84ab296e-a072-4799-8f63-3ef7e6964caa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250522_miniszterelnokseg-miniszterelnoki-kabinetiroda-elszamolas-barati-cegek-alapitvanyok-kozpenz","timestamp":"2025. május. 22. 17:25","title":"Az elmaradt repülőrajt ellenére önti a közpénzt a kormány a baráti cégekbe és alapítványokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c592dfd-27fe-462b-877a-1acb9841ff2b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Európai vezetők azt szerették volna elérni, hogy feltétel nélküli tűzszünetről egyeztessenek a felek, de Donald Trump ezt elvetette. ","shortLead":"Európai vezetők azt szerették volna elérni, hogy feltétel nélküli tűzszünetről egyeztessenek a felek, de Donald Trump...","id":"20250522_vatikan-orosz-ukran-targyalas-donald-trump-europai-vezetok-tuzszunet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c592dfd-27fe-462b-877a-1acb9841ff2b.jpg","index":0,"item":"c49f8f4e-cc16-462a-bb00-4439bfe21a8f","keywords":null,"link":"/vilag/20250522_vatikan-orosz-ukran-targyalas-donald-trump-europai-vezetok-tuzszunet","timestamp":"2025. május. 22. 12:57","title":"Június közepén kezdődhetnek az orosz–ukrán tárgyalások a Vatikánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Már a Le Monde is felfigyelt Hadházy Ákosra, nagy portrécikket szentelt neki. Veszélybe kerül a Putyin-ellenes európai egység, ha Trump enyhít a szankciókon, és Magyarország képes még inkább rontani a helyzeten. Az olyan populisták, mint Orbán és Fico, sok mindent megígérnek, amit azután nem tudnak teljesíteni. Az államokat nem lehet úgy vezetni, mint a vállalkozásokat, de Trump ezt nem hajlandó elismerni. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Már a Le Monde is felfigyelt Hadházy Ákosra, nagy portrécikket szentelt neki. Veszélybe kerül a Putyin-ellenes európai...","id":"20250522_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"baa4eb2b-fcd3-46d1-a9e4-acc69ecf1eef","keywords":null,"link":"/360/20250522_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 22. 12:14","title":"Die Presse-elemzés: Beviszi-e Orbán Viktor a halálos döfést a demokráciának?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc57ac9-0c88-462c-8e83-e123e0162237","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Két és fél éve tart a beruházások visszaesése, az idei január–március is nagyon csúnya mínuszokat hozott.","shortLead":"Két és fél éve tart a beruházások visszaesése, az idei január–március is nagyon csúnya mínuszokat hozott.","id":"20250522_ksh-beruhazas-statisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1bc57ac9-0c88-462c-8e83-e123e0162237.jpg","index":0,"item":"0f914c31-f387-4d24-a1d1-da8314decc37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250522_ksh-beruhazas-statisztika","timestamp":"2025. május. 22. 08:40","title":"Ez sem repülőrajt: 12,1 százalékkal zuhantak a beruházások az első negyedévben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eb4be6d-4efe-4cf6-a3ad-c4e4f3787fb3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A német cég főüzemével osztoznak majd a gyártáson.","shortLead":"A német cég főüzemével osztoznak majd a gyártáson.","id":"20250523_Reszben-elviszik-az-Audi-Q3-gyartasat-Gyorbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4eb4be6d-4efe-4cf6-a3ad-c4e4f3787fb3.jpg","index":0,"item":"709be6a6-d0ef-4e29-94d1-137f069169f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250523_Reszben-elviszik-az-Audi-Q3-gyartasat-Gyorbol","timestamp":"2025. május. 23. 12:52","title":"Részben elviszik az Audi Q3 gyártását Győrből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a5b406-f9cb-4bbc-a49c-fa6219f4e73d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A megalapozott gyanú szerint a férfi adatgyűjtést és információszerzést végzett Magyarországon az ukrán katonai hírszerző szolgálat megbízásából.","shortLead":"A megalapozott gyanú szerint a férfi adatgyűjtést és információszerzést végzett Magyarországon az ukrán katonai...","id":"20250521_ukran-magyar-kembotrany-birosag-letartoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19a5b406-f9cb-4bbc-a49c-fa6219f4e73d.jpg","index":0,"item":"bb84c208-e7bb-4c3f-9c65-a2d8640fe0cd","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_ukran-magyar-kembotrany-birosag-letartoztatas","timestamp":"2025. május. 21. 17:30","title":"Letartóztatták a kémkedéssel gyanúsított ukrán férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]