[{"available":true,"c_guid":"45b78670-3156-47da-8839-b0c843508e21","c_author":"Onozó Róbert - Varga Ferenc (Cannes) ","category":"kultura","description":"Szombaton véget ér a 78. cannes-i filmfesztivál és utolsó helyszíni podcast tudósításunkban számba vesszük az idei mezőny legjobbjait és legnagyobb csalódásait. Ráadásul az utolsó napra még jutott egy aprócska remekmű, amely Phoebe Waller-Bridge és Kemény Lili őszinteségét és humorát juttatta eszünkbe.","shortLead":"Szombaton véget ér a 78. cannes-i filmfesztivál és utolsó helyszíni podcast tudósításunkban számba vesszük az idei...","id":"20250524_cannes-filmfesztival-osszegzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45b78670-3156-47da-8839-b0c843508e21.jpg","index":0,"item":"85663f96-c9e6-4cc0-a041-e15817d7aeb5","keywords":null,"link":"/kultura/20250524_cannes-filmfesztival-osszegzes","timestamp":"2025. május. 24. 07:58","title":"Cannes végére még maradt egy mestermű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c5c8d6a-a715-4b96-a865-d4588040c30d","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"A képzőművészet világát sem kíméli az age-izmus, az életkoralapú diszkrimináció. A Szépművészeti Múzeum Rövidülő jövő című, új kiállítása a 89 éves Perneczky Géza és más alkotók időskori munkáin keresztül mutat rá az előítéletek igazságtalanságára.","shortLead":"A képzőművészet világát sem kíméli az age-izmus, az életkoralapú diszkrimináció. A Szépművészeti Múzeum Rövidülő jövő...","id":"20250524_hvg-haladnak-korral-szepmuveszeti-tarlat-oregkori-muveszet-ageizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c5c8d6a-a715-4b96-a865-d4588040c30d.jpg","index":0,"item":"7903407f-629e-4e57-8e58-10d519dc8bb6","keywords":null,"link":"/360/20250524_hvg-haladnak-korral-szepmuveszeti-tarlat-oregkori-muveszet-ageizmus","timestamp":"2025. május. 24. 17:30","title":"Haladnak a korral: egy kiállítás bizonyítja, az idős művész nem vén művész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a616a88-52ae-4c22-b75c-667685fc3e2c","c_author":"Moravecz Kata","category":"eurologus","description":"Az Európai Unió 2027-re szeretne teljesen függetlenedni az orosz gáztól, ami azt jelenti, hogy Magyarországnak és Szlovákiának, az utolsó két, orosz gázt vezetékesen importáló országnak is fel kell adnia ezeket a beszerzéseket. Persze ez a két kormány nem fogja szó nélkül beadni a derekát, de úgy tűnik, az EU készült erre.","shortLead":"Az Európai Unió 2027-re szeretne teljesen függetlenedni az orosz gáztól, ami azt jelenti, hogy Magyarországnak és...","id":"20250523_Az-EU-keszult-hogy-Magyarorszag-es-Szlovakia-ne-tudja-blokkolni-az-orosz-gaz-betiltasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a616a88-52ae-4c22-b75c-667685fc3e2c.jpg","index":0,"item":"69f97046-469b-4d30-a5ff-a0b28b2dd73a","keywords":null,"link":"/eurologus/20250523_Az-EU-keszult-hogy-Magyarorszag-es-Szlovakia-ne-tudja-blokkolni-az-orosz-gaz-betiltasat","timestamp":"2025. május. 23. 14:47","title":"Az EU készül arra, hogy Magyarország és Szlovákia ne tudja blokkolni az orosz gáz betiltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17507a22-6271-4f99-ba2e-7bb7fe1fc344","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Amerika már nem őrzője, hanem hackere a globális kereskedelmi rendszernek. Kína megnyerte az összecsapást az USA-val szemben – mondta a Neue Zürcher Zeitungnak adott interjúban Richard Baldwin professzor, aki évtizedek óta figyeli és elemzi a világkereskedelem rendszerét. ","shortLead":"Amerika már nem őrzője, hanem hackere a globális kereskedelmi rendszernek. Kína megnyerte az összecsapást az USA-val...","id":"20250523_USA-Kina-vilagkereskedelem-vamhaboru-Richard-Baldwin-NZZ","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17507a22-6271-4f99-ba2e-7bb7fe1fc344.jpg","index":0,"item":"a581695c-975f-418e-b91e-e7f490fcb72d","keywords":null,"link":"/360/20250523_USA-Kina-vilagkereskedelem-vamhaboru-Richard-Baldwin-NZZ","timestamp":"2025. május. 23. 14:30","title":"„Április 2-án kezdődött az USA globális vezető szerepének vége”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f4313d3-aed5-43bd-aeb5-ed8ba72317eb","c_author":"Lengyel Tibor - Somfai Dávid","category":"gazdasag","description":"Különös konvoj parkolt nemrég az egyik budapesti, belvárosi szálloda előtt: elöl egy rendőrautó, közvetlenül mögötte pedig két, kék villogóval felszerelt „civil” Mercedes állt. A leghátul álló autó az egyénileg választott, luxusra utaló rendszámával keltett feltűnést, de ennél is érdekesebb a kocsi mögötti tulajdonosi kör. Egy autó nyomában a „Luxurytól” az ex-Valton-vezéren és a Mészáros-ügyvéden át a hallgatag kormányzatig.","shortLead":"Különös konvoj parkolt nemrég az egyik budapesti, belvárosi szálloda előtt: elöl egy rendőrautó, közvetlenül mögötte...","id":"20250523_kek-villogo-ivalkodo-rendszam-a-ner-kozeli-luxusautokolcsonzo-kocsija-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f4313d3-aed5-43bd-aeb5-ed8ba72317eb.jpg","index":0,"item":"694b62aa-73c1-45cb-bf18-67fd5e89045c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250523_kek-villogo-ivalkodo-rendszam-a-ner-kozeli-luxusautokolcsonzo-kocsija-ebx","timestamp":"2025. május. 23. 09:07","title":"Kék villogóval és hivalkodó rendszámmal bukkant fel a NER-közeli luxusautó-kölcsönző kocsija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1c69c81-589c-4a5d-bc14-77ca6b053e3f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sokat tud, kéznél van, kényelmes, így nem csoda, ha gyakran használják a diákok házi feladataik készítésénél a mesterséges intelligenciát, ami – tanáraik szerint – egyfajta csalás. De mi van akkor, ha éppen a tanár az, aki nem boldogul a MI nélkül?","shortLead":"Sokat tud, kéznél van, kényelmes, így nem csoda, ha gyakran használják a diákok házi feladataik készítésénél...","id":"20250523_tandij-visszaterites-boston-tanar-mesterseges-intelligencia-chatgpt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1c69c81-589c-4a5d-bc14-77ca6b053e3f.jpg","index":0,"item":"c8d2c16f-f06d-41ce-868e-260475b589c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250523_tandij-visszaterites-boston-tanar-mesterseges-intelligencia-chatgpt","timestamp":"2025. május. 23. 08:03","title":"Visszakövetelte a tandíjat egy diák, miután kiderült, hogy a tanár ChatGPT-t használt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f824a3e5-ad9e-45f6-bfae-81e073fc8cc1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Fokozatosan nő a fizikai bankkártya nélküli készpénzfelvételek aránya a K&H bankautomatáinál. A lehetőség januári bevezetése után azonnal rákaptak az ügyfelek az újfajta megoldásra. ","shortLead":"Fokozatosan nő a fizikai bankkártya nélküli készpénzfelvételek aránya a K&H bankautomatáinál. A lehetőség januári...","id":"20250522_kh-nfc-keszpenzfelvetel-befizetes-atm-bankkartya-nelkul-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f824a3e5-ad9e-45f6-bfae-81e073fc8cc1.jpg","index":0,"item":"4c6c8470-b9ad-4b5a-8158-5340f89d9587","keywords":null,"link":"/tudomany/20250522_kh-nfc-keszpenzfelvetel-befizetes-atm-bankkartya-nelkul-ebx","timestamp":"2025. május. 22. 22:03","title":"Egyszerűen berobbant Magyarországon a megoldás, amivel nem kell bankkártya a készpénzfelvételhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ce90bff-dab1-4353-95d5-dfb8a598f30f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A nyugalmat árasztó fák mellett különleges történelmi örökséggel is büszkélkedhet egy ház a Gönczy Pál utcában. Ismét egy olyan épületet mutatunk be, amelyet a Nyitott Házak hétvégéjén bárki meglátogathat.","shortLead":"A nyugalmat árasztó fák mellett különleges történelmi örökséggel is büszkélkedhet egy ház a Gönczy Pál utcában. Ismét...","id":"20250523_kalvin-ter-belso-kert-gonczy-pal-utca-csonka-pal-budapest100","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ce90bff-dab1-4353-95d5-dfb8a598f30f.jpg","index":0,"item":"8e990ee8-66dc-448f-a5f1-3dd630f2e5f4","keywords":null,"link":"/elet/20250523_kalvin-ter-belso-kert-gonczy-pal-utca-csonka-pal-budapest100","timestamp":"2025. május. 23. 08:29","title":"Lenyűgöző belső kertet rejt a Kálvin tér melletti ház, ahol egykor Csonka János műhelye működött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]