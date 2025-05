A Samsung öt évvel ezelőtt kezdte piacra küldeni népszerű csúcstelefonjainak úgynevezett rajongói változatát (Fan Edition, FE), amelyek nagyjából tartalmazták a prémiumkategóriás nagytestvérek kedvelt funkcióit, azonban olcsóbbak voltak azoknál.

Egy ideje már rebesgetik, hogy az igen kedvelt Galaxy Z Flipből is lesz ilyen FE változat, azonban hogy mikor, abban nem volt egyetértés. Most viszont nagy magabiztossággal állítják egyes tippadók, hogy nemcsak hogy bejelenthetik a júliusi Unpacked rendezvényen a „megfizethető” összecsukható kagylóhéj alakú telefont, azaz az FE modellt a Galaxy Z Flip 7-tel és a Galaxy Fold 7-tel egyetemben, hanem a boltokba is egyszerre kerülhet majd a három modell.

Ez a hír annyiban meglepő, hogy ellentmond a Samsung stratégiájának. A dél-koreai gyártó ugyanis mindig hónapokkal később adja ki az adott modell FE változatát, éppen abból az egyébként logikus megfontolásból, hogy az olcsóbb modell ne kannibalizálja a drágábbat.

A mostani hír átterében viszont az áll, hogy állítólag az új összehajtható telefonok kiskereskedelmi demomodelljeit, beleértve a Galaxy Z Flip FE-t, egyszerre kezdték gyártani. Ez pedig arra utalhat, hogy ezek a készülékek egyszerre kerülhetnek a boltokba, ugyanis a demomodelleket szinte közvetlenül a bolti terítés előtt gyártják.

Live Demo Units (for retail stores) of the Galaxy Z Fold7 (Q7), Galaxy Z Flip7 (B7) and Galaxy Z Flip7 FE (B7R) entered production on April 30th. According to shipping info I got, the B7R weighs 187 grams without box or charger — same as the Flip6 pic.twitter.com/Z56cUat4Vq