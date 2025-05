Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"428f9cc7-e259-4b26-b8e0-d6056dab0314","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hivatalos álláspont szerint csak játékos incselkedés történt.","shortLead":"A hivatalos álláspont szerint csak játékos incselkedés történt.","id":"20250526_Macron-kamerak-elott-kapott-pofont-a-felesegetol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/428f9cc7-e259-4b26-b8e0-d6056dab0314.jpg","index":0,"item":"f0bf8b42-7a4c-431c-bf41-33457389c8d7","keywords":null,"link":"/elet/20250526_Macron-kamerak-elott-kapott-pofont-a-felesegetol","timestamp":"2025. május. 26. 12:43","title":"Macron kamerák előtt kapott pofont a feleségétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23715804-278c-422a-8554-14508b4aeaf0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A munkák idején viszont csak 1-1 sáv járható.","shortLead":"A munkák idején viszont csak 1-1 sáv járható.","id":"20250526_Betonelemek-biztonsagosabb-lesz-az-M7-es","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23715804-278c-422a-8554-14508b4aeaf0.jpg","index":0,"item":"a019e437-bb62-4854-bc51-1c42dd5316c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250526_Betonelemek-biztonsagosabb-lesz-az-M7-es","timestamp":"2025. május. 26. 07:37","title":"Betonelemekre cserélik az acélkorlátot – biztonságosabb lesz az M7-es Siófoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76070240-179a-457a-b7d2-a09b7943f9c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A városvezetés kitart amellett, hogy nem történt túlszámlázás a fővárosi cégben.","shortLead":"A városvezetés kitart amellett, hogy nem történt túlszámlázás a fővárosi cégben.","id":"20250526_BKV-Bolla-Tibor-Nagymester-szamlagyar-kozpenzek-lenyulasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76070240-179a-457a-b7d2-a09b7943f9c5.jpg","index":0,"item":"067ba9d6-06ef-4447-bd3e-f5a6dab0a940","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_BKV-Bolla-Tibor-Nagymester-szamlagyar-kozpenzek-lenyulasa","timestamp":"2025. május. 26. 08:14","title":"A BKV-t kirámoló „Nagymester” beosztottjai a nyomozás során is beismerték, hogy elsődleges céljuk a közpénzek lenyúlása volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dda59e0-de29-4ade-80f7-2ed2a84ca821","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Mintha megállt volna az idő a DK-s szavazóknál. 