Úgy tűnik, valóban elmélyedne a játékok világában az Apple, és az iOS 19-ben jöhet egy hatalmas újítás: egy új alkalmazásbolt, csak játékoknak.

Erről 2024 októberében a 9to5Mac írt először, és most a Bloomberg is közreadott egy jelentést a témában, miszerint videójáték-specifikus appáruház jöhet az Apple-től. Ezt várhatóan a WWDC fejlesztői konferencián mutatják be június 9-én, amikor lerántják a leplet a cég idei operációsrendszer-frissítéseiről is.

A játékos alkalmazásbolt független lesz az App Store-tól, és nem csupán játékokat lehet majd letölteni belőle: ez gyűjti majd egy csokorba az eredményeket, a ranglistákat és sok mást is, a jelek szerint kiváltva (az eddig kissé zavarosan elérhető) Game Centert.

A Bloomberg jelentése szerint lesz macOS-es változata is a játékáruháznak, ami egy olyan egyedi képességgel is rendelkezik majd, hogy az alkalmazásbolton kívül letöltött játékokat is mutatja majd – elvégre az Apple asztali operációs rendszere jóval nyitottabb a mobilosnál.

Rá sem fog ismerni: teljesen megújulhat az iPhone-ok felülete Üveges és áttetszőbb – teljesen újrarajzolhatja az iOS kezelőfelületét az Apple, az újdonságokat heteken belül bemutathatják.

Ezeken túlmenően már minden egyezne azzal, amiről a korábbi jelentés is szólt – ezt itt olvashatja bővebben –, például több fül is lesz, de a lényeg az, ami magyarul bizonyára a „játssz most” nevet viseli majd. Itt lesz minden tartalom, játék és javaslat, valamint a kihívások és az eredmények is.

A pontos, végleges részletekért már csak párat kell aludni a WWDC-ig.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.