Legyen szó az okostelefon feloldásáról, online banki szolgáltatások használatáról, készpénzfelvételről, a PIN-kódok segítenek megvédeni titkainkat, no meg a pénzünket. Fölöttébb fontosak tehát, azonban akárcsak a betűkből álló jelszavaink, ezek is feltörhetők. Az emberi lustaság itt is működik: sokan szívesen állítják be az 1234 vagy az 1111 kombinációt (amennyiben csak négy számjegyet kér a kód). De nem csupán ezeket a számokat érdemes kerülni, olyanok is vannak, amelyek az első pillanatban nem is tűnnek „veszélyesnek”.

Az ausztrál ABC csatorna szakemberek bevonásával 29 millió PIN-kódot elemzett a kiszivárgott adatbázisok titkos kódjait gyűjtő Have I Been Pwned weboldalról. Amit találtak, az meglehetősen nyugtalanító: a leggyakrabban használt kódok igen népszerűek, azaz könnyű kitalálni ezeket, ha a telefonok vagy a bankkártyák rossz kezekbe kerülnek.

A legnépszerűbb négyjegyű PIN-kód az 1234 – az idézett forrás által megvizsgált több millió kódból minden tizedik ezt használja. A második legnépszerűbb a 0000, amit – nem meglepő módon – az 1111 követ. A tíz leggyakrabban használt PIN-kód közé tartozik még a 1212 és a 4444.

Igen népszerű PIN az 1986 és a 2004 is. Ezek évszámokat jelölnek: az 1986-ban születettek 38-39 évesek (a leginkább mobilozó korosztály), míg a 2004-esek idén töltötték be vagy töltik be a 21. életévüket (amerikai nagykorúság). De úgy általában is igen kedveltek a 19-cel kezdődő számok.

Nem érdemes választani ünnepekre utaló PIN-kódokat sem, például 1224 vagy 1225 (karácsony), és cseppet sem fifikás megoldás az 1342 sem, ami az 1234 megkeverése. A kerülendő kódok között szerepel a 2580 is, és ha valaki nem értené, hogy miért, az nézzen csak rá telefonja billentyűzetére (a számok közvetlenül egymás alatt vannak).

Az idézett forrás egyébként felsorolja az ötven legnépszerűbb PIN-kódot – ezeket nem érdemes tehát választani. S hogy miért? Tegyük fel, hogy valaki ellop egy telefont, és tíz lehetősége van tippelni, mielőtt kizárják vagy az adatai automatikusan törlődnek. Ha a tippek az 50 legnépszerűbb PIN-kódra korlátozódnak, akkor a helyes PIN-kód tippelésének az esélye akár 15 százalék is lehet, és ez azért már nem is olyan kevés.

