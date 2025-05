Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7e587810-a071-4eaf-8eb3-2bdea35dff87","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ügyészség befolyással üzérkedés és más bűncselekmények miatt nyomoz.","shortLead":"Az ügyészség befolyással üzérkedés és más bűncselekmények miatt nyomoz.","id":"20250530_ugyeszseg-befolyassal-uzerkedes-vesztegetes-gyanu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e587810-a071-4eaf-8eb3-2bdea35dff87.jpg","index":0,"item":"88f7d611-a0ae-456b-8c02-3f17e34d4269","keywords":null,"link":"/itthon/20250530_ugyeszseg-befolyassal-uzerkedes-vesztegetes-gyanu","timestamp":"2025. május. 30. 09:56","title":"Magát titkos ügynöknek kiadva akart pénzt kicsikarni két férfi egy kiutasítástól tartó külfölditől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b088ab76-eac1-44b7-97c5-dc82a9d94a88","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Négyszázmillió forinttal növelte a Penny Market a nyereségét egy év alatt.","shortLead":"Négyszázmillió forinttal növelte a Penny Market a nyereségét egy év alatt.","id":"20250530_Penny-Market-profit-nyereseg-beszamolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b088ab76-eac1-44b7-97c5-dc82a9d94a88.jpg","index":0,"item":"bff3b1d0-3809-4b66-94f1-2d522adb6f4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_Penny-Market-profit-nyereseg-beszamolo","timestamp":"2025. május. 30. 19:27","title":"Nagyot nőtt a bevétel, négymilliárd forint fölött maradt a Penny Market profitja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc88fcc6-0c94-45ee-bb5f-c6df3559226d","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Szélesre nyílik Európa kapuja a szegedi BYD-gyárral és a cég budapesti központjával.","shortLead":"Szélesre nyílik Európa kapuja a szegedi BYD-gyárral és a cég budapesti központjával.","id":"20250529_Daily-Telegraph-cikk-Az-EU-paria-Magyarorszag-segit-Kinanak-meginditani-az-elektromos-autok-invaziojat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc88fcc6-0c94-45ee-bb5f-c6df3559226d.jpg","index":0,"item":"886f2843-364f-4b6b-9cc5-ff0bb43f7ff7","keywords":null,"link":"/360/20250529_Daily-Telegraph-cikk-Az-EU-paria-Magyarorszag-segit-Kinanak-meginditani-az-elektromos-autok-invaziojat","timestamp":"2025. május. 29. 07:30","title":"The Daily Telegraph-cikk: Az EU-pária Magyarország segít Kínának megindítani az elektromos autók invázióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"736a221f-6360-4468-b01e-d88f41d811e3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Figyelmeztetnek a kutatók: katasztrofális következményei lehetnek, ha továbbra is ilyen ütemben melegszik a bolygó. ","shortLead":"Figyelmeztetnek a kutatók: katasztrofális következményei lehetnek, ha továbbra is ilyen ütemben melegszik a bolygó. ","id":"20250529_tengerviz-szintjenek-emelkedese-migracios-krizis-globalis-felmelegedes-jegolvadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/736a221f-6360-4468-b01e-d88f41d811e3.jpg","index":0,"item":"f8a0566b-3488-4fb3-8feb-cb771c23aa9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_tengerviz-szintjenek-emelkedese-migracios-krizis-globalis-felmelegedes-jegolvadas","timestamp":"2025. május. 29. 19:03","title":"Globális migrációs krízist okozhat az emelkedő tengerszint, már a legoptimistább forgatókönyv is katasztrófához vezethet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86a743aa-65c7-46a6-8252-209b5df1063d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem spenótból fogyott a legtöbb a Popeye című film máltai forgatásán.","shortLead":"Nem spenótból fogyott a legtöbb a Popeye című film máltai forgatásán.","id":"20250529_Hegyekben-allt-a-kokain-Robin-Williams-korai-filmjenek-forgatasan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86a743aa-65c7-46a6-8252-209b5df1063d.jpg","index":0,"item":"12fd065d-7783-4afa-a6ad-7a45660a8a17","keywords":null,"link":"/elet/20250529_Hegyekben-allt-a-kokain-Robin-Williams-korai-filmjenek-forgatasan","timestamp":"2025. május. 29. 09:06","title":"Hegyekben állt a kokain Robin Williams filmjének forgatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee0994e-0666-4ce7-9934-97a290952a19","c_author":"HVG","category":"360","description":"Vállalatot alapított a balkáni országban a Valton-Sec tulajdonosa, Varga Lajos és a korábbi fejlesztési miniszter, Fellegi Tamás fiának a cége HypeX Montenegro d.o.o. néven.","shortLead":"Vállalatot alapított a balkáni országban a Valton-Sec tulajdonosa, Varga Lajos és a korábbi fejlesztési miniszter...","id":"20250529_hvg-Valton-Sec-Varga-Lajos-Fellegi-Aron-HypeX-Montenegro-EU-tamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cee0994e-0666-4ce7-9934-97a290952a19.jpg","index":0,"item":"4897847a-b079-47a2-b06b-193d1140592f","keywords":null,"link":"/360/20250529_hvg-Valton-Sec-Varga-Lajos-Fellegi-Aron-HypeX-Montenegro-EU-tamogatas","timestamp":"2025. május. 29. 06:15","title":"Uniós pénzek felhasználásában segít Montenegróban a Valton-tulaj és a volt fejlesztési miniszter fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c2e4da-ade6-435e-ab7a-154b872d5e67","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A BMW i4 M60 xDrive bőven kevesebb, mint 4 másodperc alatt katapultál 0-ról 100-ra.","shortLead":"A BMW i4 M60 xDrive bőven kevesebb, mint 4 másodperc alatt katapultál 0-ról 100-ra.","id":"20250530_a-bmw-600-loero-fole-tolta-az-i4-villanyauto-teljesitmenyet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94c2e4da-ade6-435e-ab7a-154b872d5e67.jpg","index":0,"item":"a94dd8bc-c9db-4096-b9cb-3dbfb4b3d258","keywords":null,"link":"/cegauto/20250530_a-bmw-600-loero-fole-tolta-az-i4-villanyauto-teljesitmenyet","timestamp":"2025. május. 30. 06:41","title":"A BMW 600 lóerő fölé tolta az i4 villanyautó teljesítményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530ebdee-188a-4943-8b6e-56ef355ceff5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szokatlanul aktív a Honvédelmi Minisztérium a volt vezérkari főnök ügyében, még azt a hangfelvételt is bemutatják, amelyen a volt vezérkari főnök állítólag azt mondja, Szlava Ukrajini.","shortLead":"Szokatlanul aktív a Honvédelmi Minisztérium a volt vezérkari főnök ügyében, még azt a hangfelvételt is bemutatják...","id":"20250529_A-HM-elarulta-milyen-dokumentumokkal-akarja-bizonyitani-a-Parlamentben-hogy-Ruszin-Szendinek-ukran-kapcsolatai-vannak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/530ebdee-188a-4943-8b6e-56ef355ceff5.jpg","index":0,"item":"1b73f8c3-83f7-405a-a7bc-8c9c060d7798","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_A-HM-elarulta-milyen-dokumentumokkal-akarja-bizonyitani-a-Parlamentben-hogy-Ruszin-Szendinek-ukran-kapcsolatai-vannak","timestamp":"2025. május. 29. 16:23","title":"A HM elmondta, milyen dokumentumokkal akarja bizonyítani, hogy Ruszin-Szendinek ukrán kapcsolatai vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]