Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"093be268-ea60-4240-b699-01712f077fcb","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Jó taktikai és tárgyalóképességéről ismert Nicusor Dan az új román elnök, aki EU-párti, oroszellenes jelöltként győzte le szélsőjobboldali ellenfelét.","shortLead":"Jó taktikai és tárgyalóképességéről ismert Nicusor Dan az új román elnök, aki EU-párti, oroszellenes jelöltként győzte...","id":"20250601_nicusor-dan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/093be268-ea60-4240-b699-01712f077fcb.jpg","index":0,"item":"1d3686b6-79f3-4d58-8c26-76e785c7f3fa","keywords":null,"link":"/360/20250601_nicusor-dan","timestamp":"2025. június. 01. 12:30","title":"Kimatekozta a román elnökválasztási győzelmet Nicusor Dan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bfb7d67-3bc0-41ef-a15a-ca02873406fd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"„Karácsony mindig ügyesen kimozogja ezeket a helyzeteket, de most sarokba szorítják” – értékelte Tarlós István volt főpolgármester az utódja és a főváros pénzügyi helyzetét. Úgy vélte, a szolidaritási adó attól még nem alkotmányellenes, hogy emelik. De azt is elismerte, hogy nem Karácsony „a fő hibás”.","shortLead":"„Karácsony mindig ügyesen kimozogja ezeket a helyzeteket, de most sarokba szorítják” – értékelte Tarlós István volt...","id":"20250531_Tarlos-Istvan-Nem-ertem-Karacsony-miert-a-kormanyt-hibaztatja-Mindig-mas-a-felelos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bfb7d67-3bc0-41ef-a15a-ca02873406fd.jpg","index":0,"item":"30b097e6-5ebf-44fd-aec6-74d127e6a1e9","keywords":null,"link":"/itthon/20250531_Tarlos-Istvan-Nem-ertem-Karacsony-miert-a-kormanyt-hibaztatja-Mindig-mas-a-felelos","timestamp":"2025. május. 31. 11:53","title":"Tarlós István: Nem értem, Karácsony miért a kormányt hibáztatja? Mindig más a felelős?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aa56737-d517-40d2-a354-b5045543f8a3","c_author":"Lengyel Tibor","category":"gazdasag","description":"Megérkezett Kecskemétre az első három darab a nagyjából 70 milliárd forintba kerülő 12 Skyfox kiképző repülőgépek közül. A gyártó a cseh Aero Vodochody, amelybe már régen bevásárolta magát a NER: a tulajdonrész előbb Szalay-Bobrovniczky Kristófé volt, aztán Hernádi Zsolthoz, majd Habony Árpádhoz került.","shortLead":"Megérkezett Kecskemétre az első három darab a nagyjából 70 milliárd forintba kerülő 12 Skyfox kiképző repülőgépek...","id":"20250530_l39-skyfox-habony-arpad-szalay-bobrovniczky-kristof-leszallitott-repulogepek-magyar-honvedseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5aa56737-d517-40d2-a354-b5045543f8a3.jpg","index":0,"item":"072e0f8c-00b0-46bb-aa44-7ea67f8cd1e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_l39-skyfox-habony-arpad-szalay-bobrovniczky-kristof-leszallitott-repulogepek-magyar-honvedseg","timestamp":"2025. május. 30. 16:22","title":"Leszállította a Honvédségnek az első három gyakorlógépet a már Habony Árpád résztulajdonában álló cseh gyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"692ef804-a917-463e-9cf5-e83449683da6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Lounge Design Kft. 2024-ben is szépen fialt Balásy Gyulának, megint összejött pár floridai luxuslakás ára.","shortLead":"A Lounge Design Kft. 2024-ben is szépen fialt Balásy Gyulának, megint összejött pár floridai luxuslakás ára.","id":"20250601_Balasy-Gyula-Lounge-Design-Kft-4-milliard-osztalek-Rogan-Antal-propaganda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/692ef804-a917-463e-9cf5-e83449683da6.jpg","index":0,"item":"7deb84c1-915c-44b6-8f57-2136f4dcf090","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250601_Balasy-Gyula-Lounge-Design-Kft-4-milliard-osztalek-Rogan-Antal-propaganda","timestamp":"2025. június. 01. 11:19","title":"Csak egy cégéből 4 milliárdos osztalékot vett fel Rogán propagandagyárosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8bfaf53-e94d-4b8b-a758-276b4aefa224","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250601_telekom-magenta-ai-csalo-hivas-atveres-samsung-account-torlese-agy-oregedese-streaming-uj-csomagok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8bfaf53-e94d-4b8b-a758-276b4aefa224.jpg","index":0,"item":"2f652615-00c7-42ab-bfd6-315b19527c5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250601_telekom-magenta-ai-csalo-hivas-atveres-samsung-account-torlese-agy-oregedese-streaming-uj-csomagok","timestamp":"2025. június. 01. 12:00","title":"Ez történt: A Telekom mindenkinél bekapcsolt egy ingyenes új funkciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3faca8ea-fd8a-44ba-8919-dc4c3565c85c","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"A technológia az egyetlen reményünk az éghajlat megmentésére, mert úgy tűnik, az emberek nem akarják visszafogni a fogyasztásukat – mondja Bart István klímapolitikai szakértő, akinek Napozószékek a Titanicon címmel jelent meg kötete a klímaváltozásról.","shortLead":"A technológia az egyetlen reményünk az éghajlat megmentésére, mert úgy tűnik, az emberek nem akarják visszafogni...","id":"20250601_hvg-bart-istvan-klimapolitika-klimavaltozas-kina-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3faca8ea-fd8a-44ba-8919-dc4c3565c85c.jpg","index":0,"item":"533830ef-09dd-4446-958c-567acc3d76c0","keywords":null,"link":"/360/20250601_hvg-bart-istvan-klimapolitika-klimavaltozas-kina-interju","timestamp":"2025. június. 01. 08:30","title":"„A magyar kormány klímapolitikájára erős kettest adnék. A bukástól a napenergia felhasználása mentette meg”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be2e6b77-ea82-4cd5-9b22-9aa43f72e5e2","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Totalitárius rendszert csak brutális erővel lehet fenntartani. Amint a Kínai Kommunista Párt úgy látta, hogy a korlátozott pluralizmus árt a hatalmának, visszavette a gazdaság ellenőrzését, holott a rendszert a magánvállalkozások mentették meg – mondja Hszü Cseng-kang kínai közgazdász, a Stanford Egyetem professzora. Azt is elmagyarázza, miért ugródeszka Kínának Magyarország az EU piacai felé.","shortLead":"Totalitárius rendszert csak brutális erővel lehet fenntartani. Amint a Kínai Kommunista Párt úgy látta...","id":"20250530_hvg-hszu-csengkang-kinai-kozgazdasz-professzor-stanford-egyetem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/be2e6b77-ea82-4cd5-9b22-9aa43f72e5e2.jpg","index":0,"item":"1c26efa7-0c0e-45d0-9017-c3b692affcda","keywords":null,"link":"/360/20250530_hvg-hszu-csengkang-kinai-kozgazdasz-professzor-stanford-egyetem","timestamp":"2025. május. 30. 16:05","title":"„A kínai és a magyar kormány között intim kapcsolat van” – interjú Hszü Cseng-kang stanfordi professzorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e675ad63-f381-4e0e-8615-b5461bbb5781","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nagyobb lett az Aldi vesztesége 2024-ben, mint amennyi profit korábban három év alatt összejött.","shortLead":"Nagyobb lett az Aldi vesztesége 2024-ben, mint amennyi profit korábban három év alatt összejött.","id":"20250530_aldi-Brutalis-veszteseg-27-milliard-forint-2024-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e675ad63-f381-4e0e-8615-b5461bbb5781.jpg","index":0,"item":"02df9d1e-d233-4d55-8782-31379e6dc90a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_aldi-Brutalis-veszteseg-27-milliard-forint-2024-ebx","timestamp":"2025. május. 30. 19:15","title":"Brutális, 27 milliárd forintos veszteséget hozott össze az Aldi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]