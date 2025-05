Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a2793196-2ecc-4476-bb34-bcc468825788","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kínai Baidu Európában elsőként Svájcban kezdené el tesztelni az önvezető robotaxiját, de Törökországban is megvetné a lábát.","shortLead":"A kínai Baidu Európában elsőként Svájcban kezdené el tesztelni az önvezető robotaxiját, de Törökországban is megvetné...","id":"20250514_baidu-apollo-go-robotaxi-onvezeto-taxi-teszt-europa-svajc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2793196-2ecc-4476-bb34-bcc468825788.jpg","index":0,"item":"89e621c8-d166-4d45-9b0a-c5dd14a245f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250514_baidu-apollo-go-robotaxi-onvezeto-taxi-teszt-europa-svajc","timestamp":"2025. május. 14. 15:33","title":"Európában kezdi el tesztelni az önvezető taxijait Kína egyik legnagyobb technológiai cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acf50b67-7c06-4792-b68e-d4ab84db47d8","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"A végső simításokat végzi Margaret Atwood a memoárján, addig is itt a legújabb novelláskötete, az Elveszve a rengetegben. Kiről mintázta magyar hősnőjét, Csillát a 85 éves kanadai író, és milyen kontextusban nevezte bébinek a HVG munkatársát? Miért éppen úgy képzelte el az amerikai diktatúrát A szolgálólány meséjében, és meglepte-e, hogy Donald Trump véget vetett a kanadai–amerikai barátságnak? ","shortLead":"A végső simításokat végzi Margaret Atwood a memoárján, addig is itt a legújabb novelláskötete, az Elveszve...","id":"20250514_hvg-elarulva-margaret-atwood-interju-kanadai-iro-memoar-alice-munro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/acf50b67-7c06-4792-b68e-d4ab84db47d8.jpg","index":0,"item":"71a3c604-62dd-482a-9155-fe58142804f3","keywords":null,"link":"/360/20250514_hvg-elarulva-margaret-atwood-interju-kanadai-iro-memoar-alice-munro","timestamp":"2025. május. 14. 19:30","title":"Margaret Atwood a HVG-nek: Ha diktátor vagy, jobb, ha alapos munkát végzel, mert rád omolhat a rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07fd00bd-9ef9-4c4f-aed9-d2f9fca6b515","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több betegség későbbi kialakulásában is szerepet játszhat az, ha egy lánynak hamarabb jön meg az első menstruációja – az egészségtelen étkezés pedig pont ehhez járulhat hozzá egy friss kutatás szerint.","shortLead":"Több betegség későbbi kialakulásában is szerepet játszhat az, ha egy lánynak hamarabb jön meg az első menstruációja –...","id":"20250513_egeszsegtelen-etrend-lanyok-elso-menstruacio-kapcsolat-betegsegek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07fd00bd-9ef9-4c4f-aed9-d2f9fca6b515.jpg","index":0,"item":"eb3e68de-6367-4549-8e56-a76e355813bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250513_egeszsegtelen-etrend-lanyok-elso-menstruacio-kapcsolat-betegsegek","timestamp":"2025. május. 13. 20:03","title":"Hamarabb jöhet meg az első menstruáció az egészségtelenül étkező lányoknál – és ennek súlyos következménye lehet később","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d3caa18-f12b-4b16-8329-cd35c1e03e44","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az Orbán-kormány egy putyini mintára készült törvénycsomaggal minden eddiginél durvább támadást indított a tőle független szervezetek, köztük a független sajtó ellen. Erre reagálva öt nagy elérésű szerkesztőség közös, három és fél órás műsorral jelentkezett szerdán. Az alábbi részben a HVG két munkatársa, Kacskovics Mihály Béla és Tóth Jakab beszélgetett a kialakult helyzetről és a független média szerepéről – amelynek jelentőségére a végén még Bede Zsolt feltűnése is rávilágított.","shortLead":"Az Orbán-kormány egy putyini mintára készült törvénycsomaggal minden eddiginél durvább támadást indított a tőle...","id":"20250515_berangatnak-egy-olyan-politikai-terbe-ahol-semmi-keresnivalonk-nincs-video-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d3caa18-f12b-4b16-8329-cd35c1e03e44.jpg","index":0,"item":"1bc6e0e3-9c73-4c5b-a204-05cbd2673eaa","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_berangatnak-egy-olyan-politikai-terbe-ahol-semmi-keresnivalonk-nincs-video-ebx","timestamp":"2025. május. 15. 13:40","title":"Berángatnak egy olyan politikai térbe, ahol semmi keresnivalónk nincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"631ef63e-ab86-47be-9131-6987d7c8ea13","c_author":"Balizs Benedek ","category":"elet","description":"A régi, puskaporos hangulatnak már nyoma sincsen az NFL és Donald Trump között, a sportliga úgy hódolt be az amerikai elnöknek, mint a techcégek. Vélhetően azt is szótlanul tűrik majd, hogy Trump az egészségügyön, azon belül is traumás agysérülések kutatására és kezelésére szánt összegeken akar spórolni.","shortLead":"A régi, puskaporos hangulatnak már nyoma sincsen az NFL és Donald Trump között, a sportliga úgy hódolt be az amerikai...","id":"20250515_donald-trump-nfl-amerikai-futball-koltsegvetesi-terv-egeszsegugy-agyrazkodas-fejserules-heads-up-program-kontaktsport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/631ef63e-ab86-47be-9131-6987d7c8ea13.jpg","index":0,"item":"d0dba086-eb17-4822-8e2a-27a5ada7766d","keywords":null,"link":"/elet/20250515_donald-trump-nfl-amerikai-futball-koltsegvetesi-terv-egeszsegugy-agyrazkodas-fejserules-heads-up-program-kontaktsport","timestamp":"2025. május. 15. 13:02","title":"Trump szerint puhányság az agykárosodás, inkább nem is pazarolja erre a kormányzati pénzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"022884d5-739e-4d17-a8d2-088c7db9904b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedd éjszaka benyújtották az átláthatósági törvényt, amely szerint a Szuverenitásvédelmi Hivatal állítana össze egy listát azokról a szervezetekről, amelyek szerintük veszélyeztetik az ország szuverenitását, és befolyásolni próbálják a közéletet. „A közélet átláthatóságáról” című törvényjavaslat alapján komoly korlátozásokat és büntetéseket vezetnének be olyan szervezetek ellen, amelyekről úgy ítélik meg, hogy azok külföldről is kapnak támogatást. ","shortLead":"Kedd éjszaka benyújtották az átláthatósági törvényt, amely szerint a Szuverenitásvédelmi Hivatal állítana össze...","id":"20250514_Reakciok-az-atlathatosagi-torvenyre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/022884d5-739e-4d17-a8d2-088c7db9904b.jpg","index":0,"item":"52becbb6-4019-4b7e-93a6-1cc9cc7d0644","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_Reakciok-az-atlathatosagi-torvenyre","timestamp":"2025. május. 14. 10:39","title":"A kormány új törvényjavaslata kivégez minden szervezetet, amely közügyekkel foglalkozik – percről percre Orbánék Putyintól lopott tervéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c6d88e8-6f4a-4fc7-817d-8d8f4af56203","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Robert Benton 92 éves volt.","shortLead":"Robert Benton 92 éves volt.","id":"20250514_Meghalt-a-Kramer-kontra-Kramer-Oscar-dijas-rendezoje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c6d88e8-6f4a-4fc7-817d-8d8f4af56203.jpg","index":0,"item":"d7d9bb07-4369-4bac-8c92-5dd5dc389f9c","keywords":null,"link":"/kultura/20250514_Meghalt-a-Kramer-kontra-Kramer-Oscar-dijas-rendezoje","timestamp":"2025. május. 14. 14:09","title":"Meghalt a Kramer kontra Kramer Oscar-díjas rendezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aee5a73-5e6a-4944-8bf5-08013d232a7f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A klub elnöke felvetette, hogy a jövőben két csapatot építhetnek, egyet a nemzetközi, egyet pedig a hazai porondra.","shortLead":"A klub elnöke felvetette, hogy a jövőben két csapatot építhetnek, egyet a nemzetközi, egyet pedig a hazai porondra.","id":"20250515_Kubatov-Gabor-a-vesztes-kupadonto-utan-A-Paks-antifutballjara-nem-volt-megoldasunk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6aee5a73-5e6a-4944-8bf5-08013d232a7f.jpg","index":0,"item":"6844a7a4-5883-4a5b-8ffd-7f908f7cff94","keywords":null,"link":"/sport/20250515_Kubatov-Gabor-a-vesztes-kupadonto-utan-A-Paks-antifutballjara-nem-volt-megoldasunk","timestamp":"2025. május. 15. 10:42","title":"Kubatov Gábor a vesztes kupadöntő után: A Paks antifutballjára nem volt megoldásunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]