产品定位:推出轮式人形机器人Zerith-H1(Home1)及垂直场景操作基础模型Zerith-V0,专注酒店、餐厅等类家庭服务场景,提供任务聚焦、交互轻量化的智能解决方案。 场景策略:采用”垂直场景切入-家庭场景延伸”路径,优先选择酒店清洁、餐厅备餐等流程明确的场景,降低技术复杂度,快速验证商业闭环。 技术验证:借鉴自动驾驶”锁定场景-泛化背景”模式,通过定义清晰任务边界(如布草整理)突破物体与背景泛化瓶颈,利用真实试错数据加速模型迭代。 模型创新:Zerith-V0采用”认知-行为”双系统架构,以物体为中心构建空间表征,分层处理操作知识(视频数据学习)与行为基元(场景动作优化),提升任务专注力与泛化能力。 长期目标:通过垂直场景数据积累推动技术迭代,逐步扩展至家庭等复杂场景,加速L2级机器人规模化应用与AGI落地。 Zerith (零次方) introduces the Zerith-H1, a wheeled humanoid service robot with its Zerith-V0 foundational model. It’s designed for “class-family” scenarios like hotels/restaurants, a smart move to gather data & refine tech before tackling home deployment. The Zerith-V0 uses a unique “cognition-behavior” dual-system for principled, intelligent operations.