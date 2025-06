Hónapok óta lehet már arról pletykákat hallani, hogy a Samsung az idei évben a hajlítható kijelzős mobiloknál is készít egy Ultra verziót. Egész pontosan arról szóltak a hírek, hogy jön majd a Galaxy Z Fold7 Ultra, ám hivatalos forrásból egyszer sem lehetett erről sem megerősítést, sem pedig cáfolatot hallani. Egészen mostanáig.

A Samsung nemrég egyértelművé tette, valóban jön egy Ultra verzió a hajlítható kijelzős csúcsmobilból, a készülék pedig a hagyományos Z Fold7, valamint a kagylóhéjként kinyíló és összecsukódó Z Flip7 és Z Flip7 FE mellett érkezik majd meg a piacra. A vállalat állítólag július elején New Yorkban tartja majd a bemutatóját, erről azonban egyelőre semmilyen biztosat nem lehet tudni.

Z Fold 7 = soon? Uploaded by SamMobile on 2025-06-03.

Bár a Fold7 Ultrával kapcsolatban csak néhány sejtelmes képkockát tett közzé a Samsung, azok alapján arra lehet következtetni, hogy a mobil rendkívül vékony lesz. Hogy mennyire, az egyelőre még kérdéses, az viszont biztos, hogy a piacon nagy a verseny a legvékonyabb címért.

A Honor 2024-ben mutatta be a szupervékony, 4,35/9,2 mm-es Magic V3-at, melyet sokáig nem is tudott senki letaszítani a trónról. Aztán jött 2025 februárja és az Oppo, amely a Find N5-tel egy 8,9 milliméter vastagságú eszközt tett le az asztalra. A pletykák szerint a Honor már készül a visszavágással, és a Honor V5 ennél is vékonyabb lehet. Ebbe a versenybe száll be most a Samsung. Ami biztos: a Galaxy Z Fold Special Edition kinyitva 4,9 mm vastag, így ez alá kell bemennie a Galaxy Z Fold7 Ultrának ahhoz, hogy az a piac számára is érdekes legyen.

